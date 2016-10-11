Вооруженные силы Японии планируют оснастить свой будущий истребитель F-3 возможностью автоматического управления беспилотником, который будет сопровождать боевую машину при выполнении военных операций. Благодаря этой концепции, схожей с американским проектом «Верный ведомый самолет» (Loyal Wingman), Токио сможет компенсировать численное преимущество потенциальных противников, пишет Дэвид Экс в статье для War is Boring.

militaryparitet.com F-3

Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии включило «Боевой беспилотный летательный аппарат поддержки» (ББЛАП) в технологический план, впервые опубликованный в конце сентября 2016 года.

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В Институте технических исследований и разработок оборонного ведомства страны о применении роботизированного ведомого самолета говорили еще в 2010 году. В 2011 году ведомство провело испытания первого запускаемого с F-15 беспилотника, который садится автономно.

Как указывается в технологическом плане, Токио потребуются «технологии высокой автономности для осуществления проекта беспилотного ведомого самолета для F-3 в течение 15—20 лет». Первые испытания, согласно Агентству по закупкам, технологиям и логистике, пройдут в 2029 году.

F-3 — возможное развитие технологии ATD-X, который совершил свой полет в апреле 2016 года, — может встать на вооружение японской армии уже в 2030-х годах в качестве частичной замены F-15 ВВС страны. Помимо F-3, Токио планирует закупить по меньшей мере 42 истребителя-невидимки F-35 у США.

На представленной инфографике показано, как истребитель F-3 совершает операции в формации из трех малых по размеру реактивных беспилотников, обладающих технологией «стелс», с которыми пилот поддерживает связь. Из материалов видно, что ББЛАП может выполнять ряд функций, возможно, одновременно. Такой БПЛА может играть роль сенсорной платформы, воздушного арсенала, а также отвлекающей цели.

На одном изображении видно, как один беспилотник движется перед F-3, по всей видимости, сканируя и передавая информацию о целях пилоту истребителя. Второй ББЛАП выпускает ракеты «воздух — воздух», тогда как третий оттягивает на себя вражеские ракеты от F-3.

Как сенсорная платформа и арсенал японский БПЛА схож по концепции с «Верным ведомым самолетом» ВВС США, разработка которого началась в середине 2015 года. Данный проект получил активную поддержку заместителя главы Минобороны США Боба Уорка, который отметил, что можно «взять F-16 и сделать его полностью беспилотной машиной». Тогда этот летательный аппарат четвертого поколения будет действовать в связке с F-35.

Таким образом, с помощью этой технологии Токио и Вашингтон смогут решить проблему растущей пропасти с Китаем по количеству истребителей. Тут необходимо отметить, что ВВС США и Японии обладают большей численностью истребительной авиации, чем КНР, однако в случае конфликта Пекин располагает преимуществом более близкого расположения своих авиабаз и большей их численности. Это означает, что вооруженные силы КНР могут поддерживать большее число истребителей в воздухе над тем или иным театром боевых действий, чем США и Япония.

Более того, в оборонном ведомстве Японии обеспокоены тем, что новые истребители F-35 и F-3 могут поступить в войска слишком поздно, чтобы вовремя заменить флот устаревших истребителей F-15 и F-2. С такой же проблемой столкнулись и ВВС США, которым необходимо заменить сотни устаревших F-16 новыми F-35.

Задержки с поступлениями в войска новых летательных аппаратов могут обострить количественный разрыв Японии и США от Китая. Ведомые истребителем беспилотники могут помочь сократить его, если они будут не очень затраты и сложны в эксплуатации, а также если они вообще будут работать.