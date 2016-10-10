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Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прогнозирует рост объема нефтегазовых доходов России из-за более высокой цены на нефть.

«Скорее всего, реальность будет несколько лучше, поэтому объем нефтегазовых доходов может быть больше, чем это планируется», — отметил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Улюкаева, бюджетные корректировки основаны на том, что цена нефти будет $40 за баррель, сейчас она стоит около $53.

Читайте подробнее: Улюкаев прогнозирует рост нефтегазовых доходов бюджета

Глава Минфина Антон Силуанов заявил об ужесточении налогообложения незарегистрированного имущества, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Предусматривается ужесточение налогообложения налогом на имущество недвижимого имущества, незарегистрированного в установленном порядке», — заявил Силуанов в Госдуме на парламентских слушаниях.

«Ответственность платить налоги в этом плане накладывается на собственника этого имущества», — добавил он.

Читайте подробнее: Ужесточается налогообложение незарегистрированной недвижимости — Силуанов

Правительство РФ разработало 11 приоритетных проектов, на которые будут выделены ресурсы и которые обеспечат приоритеты как в социальном развитии, так и в экономике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по проекту «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики».

Он пообещал, что проект бюджета на 2017 год и последующую трехлетку будет рассматриваться в правительстве «на этой неделе на очередном заседании».

«При подготовке документов мы исходили из необходимости решения нескольких задач — создания условий для обеспечение роста экономики за счет того, что мы обеспечим снижение процентных ставок, обеспечим снижение инфляции, доступность кредитов, стабильность налогов и финансовых рынков», — рассказал он.

По словам Силуанова, задача бюджета — снижать «зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, чтобы мы снижали ненефтегазовый дефицит в 2 раза в течение 5 лет, что дает возможность освободиться от влияния доходов, получаемых от конъюнктурных источников, таких как нефть и газ».

Силуанов указал на необходимость приоритетов в расходах бюджета. «11 приоритетных проектов, подготовленных правительством, обеспечат приоритеты социального развития и экономики. В бюджете предусматривается полное выполнение всех социальных обязательств», — подчеркнул он.

Читайте подробнее: Правительство РФ выделило 11 приоритетов бюджета на 2017−2019 годы

Дефицит бюджета составляет 4% ВВП по консолидированным показателям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по проекту «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики» в Госдуме.

«Темпы роста экономики пока не вышли на положительные значения, в следующую трехлетку планируется снижение населения в трудоспособном возрасте на 2,3 млн человек. Дефицит бюджета составляет 4% ВВП по консолидированным показателям, сохраняется достаточный объем неэффективных расходов в частности на госкомпании, эффективность которых вызывает много вопросов, большой объем госдолга субъектов РФ. Все эти задачи надо решить в ближайшую трехлетку», — сказал он

Читайте подробнее: Дефицит бюджета России составляет 4% ВВП — Минфин

Налоговая нагрузка на ближайшую трехлетку, несмотря на сложности с доходной частью бюджета, меняться не будет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме в ходе парламентских слушаний по проекту «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики».

«Налоговая нагрузка не будет меняться в течение ближайшей трехлетки, несмотря на сложности с доходной частью бюджета, напротив, с помощью налоговой политики будем создавать стимулы для бизнеса», — сказал он, напомнив, что до 2021 года продлевается упрощенный порядок налогообложения — ЕНВД для малого бизнеса.

«Мы поддерживаем малый и средний бизнес, предусматривается увеличить порог выручки, по которому считают порог отнесения бизнеса к этой категории — со 120 до 150 млн рублей», — пояснил он.

Читайте подробнее: Налоговая нагрузка не будет меняться в течение ближайшей трехлетки — Минфин

За счет улучшения администрирования и собираемости страховых взносов Минфин намерен собрать около 150 млрд рублей в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме по проекту «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2017−2019 годы».

«Мы принимаем меры по совершенствованию собираемости налогов. Здесь и работа ФНС, которая уже показала эффективность этой работы — не увеличивая административное давление на предпринимателей, идет рост ненефтегазовых доходов, это меры Росалкогольрегулирования в части увеличения прозрачности алкогольного рынка», — рассказал он.

Читайте подробнее: Минфин рассчитывает собрать 100 млрд рублей налогов в 2017 году

Льготы и преференции по налогам, которые поступают в региональные и местные бюджеты, будут постепенно сокращаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме в ходе парламентских слушаний по проекту «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2017−2019 годы».

Силуанов рассказал, что в проекте бюджета на следующую трехлетку предусмотрены меры по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов и РФ и федерального бюджета.

В частности, это будет касаться темы консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). «Мы предусматриваем ограничения отнесения на финансовый результат убытков прошлых лет, которые были получены предприятиями КГН — предлагаем ограничить этот размер 30%, с тем, чтобы предприятия могли в этой части могли бы улучить свое бюджетное планирование», — пояснил он.

Изменится подход к налоговым преференциям для регионов, пообещал министр.

«Мы договорились о том, что будем постепенно сокращать льготы и преференции, которые установлены на федеральном уровне по налогам, которые поступают в региональные и местные бюджеты», — пояснил Силуанов. По его словам, будет также ужесточаться налогообложение по налогу на имущество, незарегистрированное в установленном порядке. «Обязанность платить налоги перекладывается на собственника этого имущества», — отметил он.

Читайте подробнее: Льготы по региональным налогам будут сокращаться — Минфин

Проектом федерального бюджета на 2017−2019 гг. предусмотрено дополнительное финансирование реализации «майских указов» президента России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопрос руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева. «Майские указы» — приоритет, естественно, для правительства. И дополнительные ресурсы предусмотрены в федеральном бюджете», — заявил Силуанов.

«Были даны особые поручения соответствующим федеральным ведомствам обеспечить эти приоритеты в том числе и внутри своих бюджетов», — заверил министр.

Одновременно для регионов России также будет предусмотрена финансовая помощь. «Мы на трехлетку предусмотрели 50 млрд рублей для поддержки субъектов РФ для обеспечения реализации «майских указов», — сообщил Силуанов.

Кроме того, на реализацию «майских указов» будут направлены средства, получаемые при перераспределении расходов. Эти ресурсы предполагается направить, в первую очередь, на выполнение указов президента по обеспечению динамики заработной платы работникам бюджетной сферы.

Читайте подробнее: Регионы получат 50 млрд рублей на реализацию «майских указов»

Минфин планирует в ближайшую трехлетку увеличить акцизы акцизы, НДПИ, а также доходы от дивидендов госкомпаний, которые находятся в собственности государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме в ходе парламентских слушаний по проекту «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2017−2019 годы».

«В реальном выражении планируем не снижать налоговую нагрузку на нефтяников и предусматриваем увеличение НДПИ и акцизов на нефтепродукты на предстоящую трехлетку с тем, чтобы уровень изъятий в реальном выражении сохранялся примерно на уровне 2016 года», — рассказал он.

По НДПИ для газовой отрасли также предусматривается сохранение того режима, который был на 2016 год, он продлевается на трехлетку, сказал Силуанов.

«Кроме того, в ближайшую трехлетку предлагаем повысить акцизы на нефтепродукты, на бензин, с тем, чтобы с одной стороны, пополнить дорожные фонды, а с другой стороны — обеспечить баланс федерального бюджета. Мы решаем таким образом две задачи. Предусматриваем повышение акцизов на табак почти на 10% по сравнению с тем, что было предусмотрено в наших первоначальных планах», — отметил министр.

Читайте подробнее: Правительство планирует рост акцизов на табак и бензин

В проекте бюджета на 2017−2019 гг. предлагается вернуться к бюджетному правилу и сократить расходы Резервного фонда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по проекту «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2017−2019 годы».

«Мы собираемся вернуться к бюджетному правилу. Мы предусматриваем снижение дефицита бюджета каждый год по 1 процентному пункту до 1% в 2019 году», — отметил он, подчеркнув, что наличие 1% дефицита не будет влиять на параметры финансовой политики.

«Мы будем сокращать траты Резервного фонда с тем, чтобы обеспечить его наличие в 2019 и в последующие годы, а бюджетное правило позволит пополнять его при наличии благоприятной конъюнктуры. Бюджет на предстоящую трехлетку — это бюджет, который позволит обеспечить экономическую стабильность, и бюджет, который нацелен на развитие нашей экономики», — считает Силуанов.

Читайте подробнее: Минфин намерен «растянуть» Резервный фонд

Разработанное Минфином новое бюджетное правило не позволит решить проблему зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в Госдуме на парламентских слушаниях.

«В документе («Основные направления бюджетной политики») предложены переходные положения и новая конструкция бюджетного правила. Но те предложения, которые сегодня сформулированы, не решают проблему зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов», — сказала Голикова.

Читайте подробнее: Новое бюджетное правило не снимет зависимость от нефтегазовых доходов — СП

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила вариант налогообложения «недостроя», передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. Голикова предлагает не облагать налогом «недострой», а взимать кратный налог с незастроенных земель, выделенных под жилищное строительство.

«Налог уплачивает собственник, а собственник появляется, когда оформлены все документы. Нет объекта — нет собственника, соответственно, нет налога», — констатировала Голикова в Госдуме.

По ее мнению, «решить вопрос можно только через кратное увеличение налога на земельные участки, выделенные под жилищное строительство, на которых в установленные сроки объекты не введены в эксплуатацию».

Читайте подробнее: Голикова предложила кратно увеличить налог на незастроенные земли

Реализация «майских указов» президента, предложенный проектный путь развития — это ключ к решению самых острых социально-экономических проблем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в ходе парламентских слушаний. «Этот подход потребует от нас рачительного отношения к бюджетным расходам», — предупредил парламентарий.

Все, что лежит вне рамок приоритетных проектов, все долгострои и «великие стройки», которые порой просто греют чьи-то амбиции, должны быть отодвинуты, уверен депутат. «Мы должны покончить с порочной практикой, когда ведомства тратят и расписывают деньги по принципу «лишь бы взять и освоить, чтобы не урезали финансирование в будущем» или хуже того: берут и не осваивают», — подчеркнул Васильев.

Счетная палата располагает десятками примеров, как бюджетные средства вместо того, чтобы работать на экономику страны, хранятся на депозитах, и кто-то стрижет с них купоны, говорит парламентарий. В этой связи он заявил о необходимости жесткого контроля целесообразности всех бюджетных расходов. «При этом неприкосновенными должны оставаться социальные обязательства государства — обязательства перед людьми. И позиция «Единой России» незыблема — все социальные обязательства государства должны быть исполнены. Кстати, это предполагает продолжение работы над тем, чтобы социальная поддержка становилась и более адресной, и более эффективной», — отметил руководитель фракции.

Васильев также отметил, что предложенный Думой сегодняшний формат слушаний — это начало самого широчайшего обсуждения бюджета страны с участием экспертов, общественных организаций, профсоюзов, объединений работодателей, регионов, всех парламентских партий, лидеров, которых вы видите сегодня в президиуме. «Именно такое широкое обсуждение с участием гражданского общества и всех политических сил мы сегодня предлагаем в качестве пути выработки и принятия главного финансового документа страны», — подчеркнул он.

Читайте подробнее: «Реализация «майских указов» — ключ к решению острых социальных проблем»

Основные направления бюджетной политики предусматривают сохранение структурного дефицита федерального бюджета в условиях стоимости нефти $40 за баррель в среднесрочной перспективе с постепенным сокращением дефицита к ВВП с 3% в 2017 году до 1,2% в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на парламентских слушаниях в Госдуме.

Планируется, что доля государственных заимствований на российском внутреннем рынке в составе источников финансирования дефицита возрастет с 35,5% в 2017 году до 83,3% в 2019 году.

«Значительное увеличение объемов государственных заимствований может привести к ухудшению условий размещения гособлигаций, росту государственного внутреннего долга и расходов на его обслуживание», — заявила Голикова.

Читайте подробнее: Счетная палата предостерегает от роста госзаимствований

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова опасается злоупотреблений регионов правом установления налоговых льгот, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. В ходе парламентских слушаний Голикова представила краткий анализ документа Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017−2019 годы. В частности, она отметила, что документом предлагается предоставить регионам дополнительные права по установлению и отмене налоговых льгот.

Некоторые из налоговых льгот носят социальный характер, указала Голикова. «Отсутствие единообразного подхода к установлению таких льгот в отношении социально незащищенных слоев населения приведет к неравенству в различных регионах страны», — отметила глава Счетной палаты.

Читайте подробнее: Налоговые льготы могут привести к неравенству в регионах — Голикова

Задача Госдумы — обеспечить полное финансирование 11 приоритетных проектов правительства РФ и проконтролировать исполнение этих проектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Закончились парламентские слушания по проекту «Основ налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики», наша задача — не позднее, чем завтра утром (11 октября) направить рекомендации в правительство, где 13 октября будет рассматриваться проект этих документов уже вместе с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку», — рассказал Макаров.

«Основы налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики» являются основой экономической политики, а бюджет представляет собой цифры и наполнение экономической политики реальным содержанием, подчеркнул он. «То, что сегодня говорилось — заложить в проект бюджета и в эти документы полное выполнение указов президента. Второе — 11 приоритетных проектов, список которых был определен президентом РФ, и которые должны найти свое полное финансирование в госпрограммах. В «Основах бюджетной политики» авторы признаются в том, что на сегодня эта задача еще не решена», — рассказал он.

Читайте подробнее: Госдума проконтролирует выполнение «бюджетных» задач президента

По итогам публичных слушаний в Госдуме будут направлены рекомендации в правительство РФ по совершенствованию бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом, по словам Володина, «парламентские слушания показали, что предлагаемые направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на сегодняшний день, исходя и выступлений, которые прозвучали и со стороны Счетной палаты, и со стороны руководителей фракций, и со стороны экспертного сообщества, представителей наших профессиональных союзов не являются достаточными, чтобы решить задачи, поставленные перед страной».

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, «предложенный Думой формат слушаний — это начало самого широчайшего обсуждения бюджета страны в зале парламентских заседаний с участием экспертов, общественных организаций, профсоюзов, объединений работодателей, регионов, всех парламентских партий».

Комитет Госдумы по бюджету и налогам обобщит прозвучавшие рекомендации и направит их в правительство не позднее, чем 11 октября. «Наша задача сегодня — показать, какие еще проекты не нашли полного отражения, и когда уже бюджет пойдет через Госдуму, проконтролировать, чтобы эта задача также была решена. Таким образом сегодняшние парламентские слушания и закон о бюджете смыкаются в единый процесс, в ходе которого парламент проконтролирует выполнение тех задач, которые поставил президент», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Читайте подробнее: «Предложения Минфина недостаточны для решения задач, стоящих перед страной»