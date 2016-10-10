Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 3 — 9 октября стали: папа Франциск напомнил англиканам о смысле посоха святого папы Григория I; для католиков Алеппо все «повстанцы» являются террористами; в РПЦ называют сотрудничество между православными и католиками более важным, чем когда-либо; исламский суннитский университет Аль-Азхар приглашает на конференцию представителей Восточных Церквей; Дональд Трамп обратился к Конференции католических лидеров и другое.

Для нас все «повстанцы» являются террористами, заявил в интервью Radio Vaticana (Ватикан) маронитский архиепископ Алеппо Джозеф Тобджи. Он рассказал об обстановке в городе. По сути, «люди живут вместе со смертью». Город разделен на две части, подобно Берлину в прошлом веке: «Восточная часть находится под контролем террористов, а западная — под контролем правительства. Большая часть населения — полтора миллиона жителей — живет в западной части, в том числе и мы, христиане. В восточной же части проживают около 250−300 тысяч человек. Разделение города приводит к стрельбе, и повсеместным бомбардировкам». Под бомбами пострадала армянская католическая церковь, в том время как у маронитов уже не осталось ни одного храма. На вопрос о том, кто против кого воюет в Алеппо, Тобджи отвечает: «На Западе говорят о «повстанцах», но для нас, живущих в западной части Алеппо и умирающих от их бомб, они террористы». Как уточнил монсеньор, террористы «имеют тысячу деноминаций, но одну и ту же идеологию — крайний фанатизм, отвергающий всех остальных и желающий основать империю, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эксклюзивный Халифат — «либо мы, либо никто». Но большинство наших сирийских мусульман не принимают этой идеологии, ни сунниты, ни шииты, никто. Это нам чуждо». Что касается международной ответственности в этом конфликте, архиепископ Тобджи утверждает: «Как сирийцу, мне ясно и совершенно очевидно, что эта война спланирована задолго до 2011 года: все было тщательно разработано. Таким образом, Сирия — это мишень великих держав, торт, который нужно разрезать. Эта война служит экономическим интересам Запада».

5 октября в римской церкви Святых Андрея и Григория состоялась экуменическое богослужение Вечерни, в котором приняли участие папа Франциск и примас Церкви Англии Джастин Уэлби. Событие проходило в ознаменование пятидесятилетия исторической встречи блаженного папы Павла VI и архиепископа Кентерберийского Артура Майкла Рамсея, положившей начало богословскому диалогу и совместному возвещению Евангелия. Обращаясь к католикам и англиканцам, Франциск отметил, что «тысяча четыреста лет назад из этого святого места папа Григорий I послал первого архиепископа Кентерберийского Августина и его сподвижников провозглашать радостную весть Слова Божьего». Однако у посоха святого папы, пославшего епископа Августина благовествовать англосаксам, есть также наконечник, отметил Святейший отец: этот епископский жезл представляет собой не только символ «призвания вести овец и собирать их вместе во имя Воскресшего Христа», но также пастырскую миссию «подгонять овец, которые сбиваются в кучу и отстраняются от других». Со своей стороны, Уэлби признал роль папы Франциска как «руководителя и примера» посредством его учительства и поступков. «Ваше Святейшество, — сказал Уэлби, — я молюсь, дабы мы, несмотря на то, что нас разъединяет, могли с решимостью и публично вести вперед там, где нам это удастся, вместе с другими христианами, особенно теми, которые страдают, в православном мире и на Востоке».

Сотрудничество между православными и католиками: более важное, чем когда-либо. Так в беседе с корреспондентом AsiaNews (Рим, Италия) оценил контакты Московской патриархии со Святым престолом иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви. Отношения между православными и католиками продвигаются вперед, благодаря тому, что мы смогли усилить богословский диалог, отмечает отец Стефан. Но кроме того, есть и другие аспекты сотрудничества — в научной, культурной и гуманитарной сферах, вопросе защиты традиционных ценностей и «наших братьев и сестер». Часть проблем были в центре исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском в Гаване в феврале этого года. Лидеры двух крупнейших христианских общин подписали Совместное заявление, которое дает ответ на вопрос о причинах мирового кризиса и призывает присоединиться к борьбе с тем, что ставит под угрозу само существование человеческой цивилизации. Умножаются вооруженные конфликты, которые грозят перерасти в глобальное противостояние между великими державами. Распространился феномен терроризма. Усугубляются социальные разделения. Никуда не делись голод и болезни, равно как угроза экологической катастрофы. Одной из главных причин этих проблем является потребительский культ в обществе, противопоставление духовного благополучия и материального. В этих обстоятельствах христиане призваны быть свидетелем истинных ценностей в мире, выполнять роль миротворцев и быть «солью земли». В Церкви должны реагировать на такое высокое призвание. Но, к сожалению, некоторые христиане теряют духовный компас, находятся под влиянием тлетворного духа времени, как в случае с учениями ряда протестантских Церквей, которые размывают понятие христианской морали. Православная и католическая Церкви остаются оплотом традиционной морали и чувствуют свою ответственность за будущее цивилизации.

Конференция католических епископов Португалии с удовольствием отмечает, что избрание Антониу Гутерреша, бывшего премьер-министр Португалии (1995−2002 годы), Генеральным секретарем ООН сделало главой этой международной организации человека глубокой веры и истинного гуманиста, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина) со ссылкой на хорватский католический портал Bitno.net. Гутерреш, будучи премьер-министром, зарекомендовал себя противником абортов и легализации однополых союзов, за что получил обвинения в «гомофобии». Из-за своей бескомпромиссной позицию он потерял власть и отошел от активной политики. Предполагается, что, возглавив ООН, он не откажется от своего позиции по вопросу абортов и однополых «браков».

Исламский суннитский университет Аль-Азхар намерен организовать в начале 2017 года в сотрудничестве со Советом Старейшин международную конференцию по вопросам мира, сосуществования и межрелигиозного диалога, на которую будут приглашены также активисты христианских Восточных Церквей, передает Agenzia Fides (Ватикан). Об этом стало известно по итогам встречи между королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль-Халифом и Верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом аль-Тайибом. Совет Старейшин является независимой организацией, созданной в июле 2014 года в качестве инструмента для продвижения мира среди исламского сообщества. Его офис находится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), среди целей декларируется намерение «положить конец сектантству и насилию, которые преследуют мусульманский мир на протяжении десятилетий». Непосредственное участие Аль-Азхара в деле межрелигиозного диалога и борьбы со всеми формами насилия было ранее подтверждено присутствием шейха аль-Тайиба на совещании, проходившем в Женеве с 30 сентября по 1 октября, в котором приняли участие делегации Всемирного совета церквей (ВСЦ) и представители Совета Старейшин.

Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп написал письмо к Конференции католических лидеров, которая состоялась с 4 по 6 октября в Денвере, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Он заявил себя сторонником движения в защиту жизни и пообещал поддерживать религиозную свободу. Трамп обвинил Хиллари Клинтон в том, что она показала свою враждебность к важным для католиков вопросам: жизни, свободы вероисповедания, выбора членов Верховного суда, доступной и качественной системы здравоохранения, школьных программ. По мнению республиканского кандидата в президенты, о враждебности Клинтон к католикам также говорит ее решение номинировать вице-президентом сенатора Тима Кейна, который получил полную поддержку Национальной лиги борьбы за право на аборт и который не поддерживает традиционный брак. Трамп обещает, что в случае избрания его президентом США он выдвинет в Верховный суд юристов в духе консерватора Кларенса Томаса и недавно усопшего католика-традиционалиста Антонина Скалиа. В завершении Трамп попросил католиков молитв за себя и его семью, назвав католиков «богатой частью истории нашей страны».

Ряд католических активистов раскритиковали это обращение кандидата-республиканца, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). По мнению директора программы «Вера в общественной жизни» Джона Геринга, мистер Трамп пытается сузить широту и глубину католического социального учения «до нескольких фразочек», игнорируя то, о чем постоянно напоминает папа Франциск, говоря об экономическом отчуждении, достоинстве беженцев, изменении климата. С ним согласна и Симона Кэмпбелл из сети «Сестры социального служения». В свою очередь президент совета директоров Конференции католических лидеров Гейл Бакли заявляет, что ничто не может ее убедить поддержать Клинтон, которая не разделяет католические ценности. Как полагает Гейл, именно Трамп и его напарник Майк Пенс будут бороться за свободу вероисповедания и поддерживать позиции защитников жизни. Также высоко оценили кандидата от Республиканской партии архиепископ Денвера Самуэль Акила и архиепископ Филадельфии Чарльз Шапью.

За несколько недель до президентских выборов евангелисты и консервативные католики обратились с открытым письмом к либеральным христианам, сообщает Kath.net (Линц, Австрия). В нем они призывают их покаяться «за свою работу» в поддержку «разрушительной» либеральной программы. Издание отмечает, что евангелисты и консервативные католики таким образом оказывает косвенную поддержку Дональду Трампу, хотя явно его не упоминают. По мнению авторов письма, Хиллари Клинтон «объявила войну» Церкви, ее активисты неистово защищают «право на аборт». Другие последствия «прогрессивной» либеральной политики — это скандал вокруг продажи абортированных плодов или дебаты по поводу прав транссексуалов. Евангелисты также начали молитвенную кампанию в штате Флорида. Они призывают консервативных христиан массово выйти на избирательные участки и отдать свои голоса Трампу. Предполагается, что евангелисты составляют во Флориде около четверти избирателей.

Об упадке и падении постхристианской элиты пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Недавний опрос общественного мнения дает преимущество Трампу над Клинтон. Как так получилось, что этот шоумен с проблемой самоконтроля может стать американским президентом? Проблема в правящем классе, который образует глобальную элиту. Они позиционируют себя в качестве незаменимых технократов, обеспечивающих процветание и защиту прав человека. Но они еще не поняли, что популярность Трампа, выход Великобритании из Евросоюза, рост популизма в странах континентальной Европы — это вотум недоверия правящему классу. Современная элита отрицает метафизическое измерение общественной жизни, ничего не видя за голой экономикой. Эти люди придерживаются неолиберальных взглядов, основанных на убеждении в высокой эффективности свободных рынков, и в том, что подмена политического руководства экономическим анализом обязательно ведет к большему процветанию и общественной справедливости в будущем. Примером такого мышления являются размышления экономиста Роберта Шиллера. Он утверждает, что глобализация экономической системы приведет к отмиранию наций и положит начало справедливому миру. Шиллер говорит, что глобализация наткнется на сопротивление, поэтому государства должны устранить препятствия и подавить сопротивление народов. Так было с ЕС, создание которого продавали избирателям как единственно возможный вариант предотвращения войн в Европе, однако Брюссель оказался полностью беспомощным в бывшей Югославии, неспособен контролировать приток беженцев и не выполнил обещания предоставить общее экономическое процветание. Так и в США на самом деле сумели создать только условия для невероятного процветания богатых. Все это происходит после двух десятилетий господства экспертов, которые много рассуждали о политкорректности, мульткультурализме, расширении возможностей и инклюзивности. В итоге в Европе возрождается национализм, как ответ на угрозу, которую создает европейский ислам. Мусульмане не готовы отречься от лояльности по отношению к божественному. Наша глобальная элита оказалась сегодня в растерянности. Ведь для нее патриотизм — это стремление защищать собственные инвестиции. Она не способна представить себе патриотизм как естественную любовь, желание следовать традиции и передавать ее.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.