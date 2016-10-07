Новый президент Филиппин Родриго Дутерте осуществил странный шаг по вопросу Южно-Китайского моря, угодив и Китаю, и США, пишет Грем Добелл в статье для The Strategist.

Presidential Communications Operations Office Президент Филиппин Родриго Дутерте

Автор отмечает, что польза от Дутерте для Китая состоит в целом ряде случаев: от возможности достижения двусторонней сделки с Пекином по Южно-Китайскому морю до шанса сместить баланс в регионе не в пользу США. Для Вашингтона же польза от Дутерте скоротечна и вскоре может быть перевешена тем, какой урон он нанес союзу.

Тем не менее на данный момент можно сказать одно: благодаря Дутерте не произошло кризиса в Южно-Китайском море, поскольку он снизил градус аргументации в крайне напряженный момент.

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Та возможность, которую он открыл для Китая, создает необходимую паузу в опасной череде событий. Неуправляемый президент Филиппин пришел в напряженный момент и по сути снизил напряженность. Многие опасались реакции Пекина на решение арбитражного суда в Гааге, поскольку КНР после поражения могла бы перейти к еще более агрессивным действиям в отношении Манилы.

Однако этого не последовало. Возможно, это связано с тем, что еще в марте 2016 года президент Обама, как сообщалось, провел «красную черту» вокруг рифа Скарборо. И либо красная черта Обамы сработала, либо Пекин не захотел испытывать терпение уже уходящего президента, либо КНР решили стерпеть унижение. Быть может, одноко, что Пекин решил положиться на Дутерте.

Так, благодаря действиям Дутерте «красная линия» Вашингтона не была пересечена, и Обаме нет необходимости противостоять Китаю по вопросу Южно-Китайского моря, и тем более, начни Пекин строить очередной остров, встал бы Вашингтон на сторону Дутерте как словом, так и делом? Это представляется маловероятным, если учесть, что в таком случае существовал риск начала военного конфликта с Китаем из-за страны, чей лидер говорит о разрыве отношений с США и шлет Обаму «к черту».

Поэтому Обама может принять свалившуюся на него удачу — возможность избежать конфликта с Китаем — и уйти со своего поста. Тогда как его возможному преемнику Хиллири Клинтон придется тягаться со своевольным лидером, который может поставить крест на союзе Манилы и Вашингтона. Президент Трамп, в свою очередь, будет рад послать Дутерте туда же и объявить о разрыве союзе, что будет на руку лидеру Филиппин, который давно стремится поддерживать отношения с Китаем.

Как отмечает бывший посол США в Филиппинах Мак Уильямс, существует несколько факторов, из-за которых Манила выбрала текущий курс разрешения разногласий в Южно-Китайском море.

Во-первых, подчеркивает Уильямс, руководство островного государства очень хорошо понимает, что военное противостояние будет носить катастрофические последствия для страны, особенного если США будет использовать её в качестве базы.

Во-вторых, иск в Постоянную палату международного арбитражного суда в Гааге подавал не Дутерте, поэтому он стремится разобраться с последствиями этого шага с наибольшей осторожностью.

В-третьих, Манила больше озабочена правами на рыбную ловлю и потенциальными месторождениями нефти и газа в регионе, а не свободой международного морского движения.

В-четвертых, китайско-филиппинские отношения имеют долгую и непростую историю, при том, что в стране очень хорошо представлен китайский бизнес, часто не под китайскими названиями.

Таким образом, многое из того, к чему стремится Дутерте, может дать Китай, и это чувство взаимно. Новый лидер Филиппин выдвигает перед Китаем заманчивые предложения: двустороннее соглашение, к которому Пекин всегда стремился, и ослабление союзнической структуры США. Наконец, Китаю удастся транслировать свою финансовую мощь в мощь в стратегические преимущества.