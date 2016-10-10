«Здесь русский богатырь лежит» — написано на могиле Поддубного в парке Ейска. За 40 лет карьеры выдающийся атлет не проиграл ни одного чемпионата и турнира. Последний бой провел в возрасте 70 лет: такого примера история не знает.

Григорий Круглов. Иван Поддубный и Максим Горький. 1962

«На днях Иван Поддубный победил в Нью-Йорке лучших борцов нового света, завоевав звание «чемпиона Америки», — трубили СМИ в 1926 году, когда запорожскому казаку было 55. Силой его наградили предки — отец атлета, как отмечал Поддубный, был выше и сильнее. Впрочем, тяжелая работа портового грузчика тоже «тренировала». В 27 лет Иван случайно попал в цирк, победил известных борцов и был принят в труппу. Так началась карьера легендарного силача.

Иван Поддубный в молодости

Именно легендарного: фашисты позволяли ему ходить с советским орденом, радуясь, как дети, когда прославленный борец выбрасывал подвыпивших солдат из бара, где Поддубный служил вышибалой во время немецкой оккупации Ейска. Не затронули его и послевоенные репрессии: тогда вполне могли посадить за сотрудничество с немцами. Имя Поддубного его хранило.

Он родился задолго до революции 1917 года, чемпионом мира стал еще в Первую мировую. В Гражданскую, по преданиям, победил самого главного силача батьки Махно. В 20-е работал в Московском цирке. А позже с согласия Госцирка — в Штатах, представляя Советский Союз. Уцелел при немцах во время Великой Отечественной. Практически до конца своих дней выходил на арену. Скончался внезапно — от инфаркта в 1949 году. Мог бы прожить и дольше, но в трудные годы послевоенной разрухи огромному силачу элементарно не хватало еды, карточная система не позволяла. В былые годы, по воспоминаниям друзей, за обедом он мог спокойно осилить пару буханок хлеба.

bodystrong.info Иван Максимович Поддубный

Трюк Поддубного с бревном — тоже легендарен. Работая в цирке, он клал на плечи телеграфный столб, за концы которого цеплялись зрители. От их веса бревно переламывалось, как спичка, но атлет при этом стоял на ногах, держа, как титан, на себе всю эту махину.

Что до личности, то русский богатырь был не менее легендарен — он никогда не шел на компромиссы, не устраивал заказных боев, когда за огромные суммы ему предлагали «лечь» под противника. Не мазал кожу маслом, как делали это другие, в том числе француз Рауль ле Буше, использовавший нечестный прием, чтобы выскальзывать из захватов соперника. Проиграв из-за этого первый бой, Поддубный все-таки одолел его в другом поединке, продержав 20 минут в коленно-локтевой позе, чем вызвал восторженное улюлюканье публики и истерику Буше.

Широта души и даже детская наивность многими воспринимались, как глупость. «Намедни ужинал с Поддубным — человеком огромной силы и такой же глупости», — так оценил силача знаменитый писатель Александр Куприн. Наверное, Поддубный и впрямь был наивен. И этим пользовались. Американцы, например, фактически лишили его заработанных гонораров, когда скучавший по родине борец решил досрочно вернуться домой. Эти деньги, как считают, до сих пор лежат на счетах в американских банках.

Самую верную характеристику Поддубному дал другой писатель — Максим Горький: «Вы олицетворяете силу нашего народа, Вы — русский богатырь».