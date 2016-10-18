На фоне усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой военное командование России выступило с предупреждением, что у России есть средства поражения для самолетов-невидимок, таких как F-22 «Раптор», многоцелевой истребитель F-35 и B-2 «Спирит», которые, возможно, будет применять в Сирии. однако официальные лица Минобороны США и аналитики к этому относятся скептически и отмечают, что как F-22, так и F-35 специально созданы для того, чтобы противодействовать системам С-300 и С-400, пишет Дейв Муджамбар в статье, опубликованной в War is Boring.

pcwallart.com Самолеты-невидимки F-22 «Раптор»

Автор отмечает, что несмотря на смелые заявления Москвы относительно потенциала С-300 и С-400, это не отменяет того факта, что даже, если низкочастотные радары обнаружения и наведения на цель и могут обнаруживать и следить за оснащенными технологиями «стелс» летательными аппаратами размером с истребитель, такими как F-22 и F-35, прицельные РЛС, работающие в диапазонах Ku, C, X, могут наводиться на такие цели только с близкого расстояния.

Технология «стелс» никогда не была невидимостью, однако она затрудняет обнаружение так, что истребитель или бомбардировщик может нанести удар по цели и уйти прежде, чем у ПВО будет время на то, чтобы отреагировать.

Несомненно, подчеркивает автор, летательные аппараты с технологиями «стелс» размером с истребитель должны быть оптимизированы для того, чтобы противостоять высокочастотным радарам. Так, летательный аппарат может быть обнаружен в результате резонансного эффекта, возникающего, если определенная часть самолета — хвостовой стабилизатор или схожая часть — в восемь раз меньше той или иной длины волны.

Таким образом, радары, работающие в низкочастотном диапазоне, могут обнаруживать и следить за самолетами-невидимками. Поэтому для противодействия им нужны будут более крупные летательные аппараты, у которых нет деталей, вызывающих эффект резонанса.

Что касается УВЧ и УКВ диапазонов, инженеры не пытаются сделать летательный аппарат невидимым, а надеются сделать так, чтобы самолет сливался с фоном. Хотя низкочастотные радары и могут наводить прицельные РЛС на цель, однако низкочастотные прицельные радары существуют только в теории, а до их введения в войска еще долго.

«Технология «стелс» направлена на «задержку обнаружения», и эта задержка становится короче. Радары систем [земля-воздух] переходят на низкий диапазон, при котором технология «стелс» США менее эффективна», — заметил Марк Гаммон, глава продвинутых разработок в компании Boeing.

«Радары раннего предупреждения действуют в УКВ диапазоне, в котором у невидимок ограниченный потенциал, если он вообще есть. Эти радары сформированы в сеть радаров ПВО, благодаря чему ракеты ПВО могут наводиться на цель», — добавил он.

Однако, отмечает автор, низкочастотные радары сами по себе не дают возможность наведения ракеты на цель, и на данный момент нет ни одного способа применить их для уничтожения целей-невидимок. Более того, по словам самих пилотов F-22, есть и другие способы уклоняться от ПВО России.

В заключение, автор выражает надежду, что не придется узнать, насколько эффективными окажутся «Рапторы» в ходе горячего противостояния в Сирии, поскольку такого рода конфликты могут привести к эскалации и выйти из-под контроля.

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