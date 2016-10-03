Простая мысль, что можно сравнивать и оценивать фильмы, — довольно забавна. Скажем, в магазине «Всё на десяточку» можно купить мухобойку или вантуз, или пару теннисных мячиков, или позолоченный шпингалет, или набор свечей, или большой кухонный нож, или отвёртку со сменным набором жал… Все прекрасны. Но как выяснить, что из этого «лучше»? И тем более как это сравнивать, например, с бутылкой дорогого шампанского из соседнего бутика? Или антикварной амфорой? Ваш выбор, что вы думаете об этом. Моё дело — немного соскабливать «общие места», чтобы у читателя возникла возможность со мной поспорить, не согласиться, где-то подмигнуть, где-то захлопнуть в гневе ноутбук. Короче говоря, я не суперагент в мире обозревателей. Я не знаю тайн. А сегодняшний фильм как раз о суперагенте…

Цитата из к/ф «Абсолютная власть». режДаниэль Рагуссис. 2016. США Убеждение

Цитата из к/ф «Абсолютная власть». режДаниэль Рагуссис. 2016. США Принятое решение

Это типовое кино, но в своей нише, кажется, что оно — одно из самых оригинальных и интересных. В данном случае автор сценария и режиссёр совпадают, что делает фильм максимально возможно «авторским» из жанровых. Вообще говоря, разумеется, это сказка. Но тема слишком серьёзная (хотя и ставшая поводом для зарабатывания денег во многих фильмах), тема эта — «фашизм» в разных его ипостасях (от ку-клукс-клана до новых версий германского национал-социализма или даже конспирологических теорий, то есть, страшно сказать, фашизм меньшинства). Сразу скажу, что не являюсь специалистом в этих мутных водах. Пусть об этом спорят историки или фанатики с разных сторон. Мне показалось, что фильм подчёркнуто наивен с точки зрения «истории» и устройства «спецслужб», но довольно правдив с точки зрения «психологии людей» (по крайней мере позволяет задуматься), и очень интересно сделан, как художественное произведение.

Конечно, как и любой массовый фильм, картина вынуждена быть «захватывающей», «держащей в напряжении», «с типовыми и понятными персонажами и характерами, которые должны развиваться по дуге». Строго говоря, и это не так мало. В этом смысле перед нами интересная, почти ручная работа. Конечно, здесь будет многое из того, что мы видели раньше: дрожащая камера, нагнетающая музыка, допросы за стеклом в спецслужбах, клиповый монтаж… Внутри драматургии — беспроигрышная схема. Свой среди чужих. Лазутчик в тылу врага. Хуже того, «очкарик», «ботаник», который волей судеб получил шанс спасти мир. И вынужден стать героем. Как тут не посочувствовать такому парню? Приходится зрителю встать на его сторону.

Цитата из к/ф «Абсолютная власть». режДаниэль Рагуссис. 2016. США Свой и чужой

Интересно были прописаны линии «внедрения» в среду неонацистов, пусть чуть карикатурных, но довольно живых персонажей. У каждого из которых своя «правда». В фильме много неожиданностей, ложных ходов, поворотных точек. Не будем их называть, чтобы дать желающим возможность найти их самостоятельно. С точки зрения режиссуры в фильме есть множество очень сильных моментов. Сильных в смысле тонких, оригинальных, нетиповых для боевиков и фильмов, где хороший парень спасает мир. Даже типовые сцены, где главного героя «проверяют на вшивость» разными способами, сделаны оригинально и тонко.

Есть несколько вещей, которые хотелось бы отметить особо. Во-первых открытый финал и «горький хеппи-энд». И это происходит не только по сюжету, где герой предаёт «врагов», которые почти стали «друзьями», но и на уровне музыки даже мы чувствуем, что режиссёр показывает, что всё кончается не так уж и «хорошо», лёгкое чувство досады и несправедливости остаётся. Кроме того, последний кадр фильма — герой встречается с «бывшим молодым фашистом» на фоне вывески, плаката с надписью «Клуб». Это всего несколько секунд. Для 99 процентов зрителей — это даже незаметно. Но это сильный режиссёрский ход.

В данном случае, это «правильный клуб». Международной толерантности, терпимости и так далее? Но вопрос остаётся, а не является ли это просто другой формой «вечного фашизма»? Где тут проходит грань? И кто в чём прав? Фильм заставляет задуматься. До какой-то степени его даже можно обвинить в пропаганде «фашизма». Для кого-то эти образы могут показаться привлекательными. Пусть отношении создателей картины к показанным нацистам однозначно отрицательное (по крайней мере, на первый взгляд), но кто-то может усмотреть, что это вовсе не такие уж плохие ребята.

Цитата из к/ф «Абсолютная власть». режДаниэль Рагуссис. 2016. США Митинг

Внутри истории есть ещё одна тонкая вещь, которая иногда (очень редко случается) в хороших американских фильмах. Это усложнение истории тем, что линия «героя» и «антигероя» перекликаются, оказывается, что в их полярном мировоззрении, есть что-то, что их парадоксальным образом сближает… Тема и контртема в какой-то момент почти сливаются. Это сразу создаёт трагический объём происходящего. В данном случае это желание «спасти мир» (пусть каждый понимает его своим образом.) Заурядный агент спецслужбы и заурядный «нацмен» — оказываются странным образом зеркальным отражением друг друга… Оба они борются с «мировым злом» и пытаются «сделать что-то для своей…» страны, народа, расы и так далее… В меру своего понимания счастья для «хороших». При этом, конечно, это просто кино. Кто там кого реально вырастил в каких пробирках, связи между терроризмом и спецслужбами, идеологией и властью, радикалами и теми, кто их крышует… Пусть на эту тему спорят историки спецслужб. Они собственно это и делают. И желающие легко могу найти что-то по этому поводу… Увольте меня от этого.

В фильме несколько линий. Почти все они очень хорошо разработаны сценарно. В каждой есть нетривиальные решения. В какие-то моменты в фильме появляется хроника и кадры из фильма «Олимпия» Рифеншталь. Интересно покупали ли создатели авторские права? Есть в фильме даже попытка высмеять бюрократию спецслужб и методы согласования бюджета… То есть, фильм позволяет не только «поболеть за наших», независимо от того, кто именно для вас «наши», но и задуматься о природе власти, геройства, общества. Не так давно я случайно почитал несколько книг про спецслужбы. И меня поразило, какое огромное количество «кротов» и двойных агентов существует в этой индустрии… Которые десятилетиями играют в «двойную игру». И это правда. Многие реальные шпионы и агенты десятилетиями вели двойную игру!!! Что происходило в их душах? В их совести? Вероятно, для «нормальных» людей это не очень понятно.

Конечно, в этом фильме, всё-таки герой остаётся на стороне «хороших». Но задуматься об этом имеет смысл… Впрочем, как вам относиться к фильму, как мы выяснили в первом абзаце решать — вам. Не читайте рецензий. Мой друг Денис, неплохой актёр, много гастролирующий по стране с ненавистным ему мюзиклом, вообще старается после каждого просмотра фильма читать многочисленные рецензии, чтобы понять «правильно» ли он этот фильм понял… Так сказать, усреднить мысли. И прийти со средней температурой по кинотеатру. Я сторонник частностей. Поскольку, в каком-то смысле, самой большой властью обладают вовсе не спецслужбы, а молчаливое большинство, которое рвётся к метро, кормушке, назначенному шедевру, царю, правильному образу мыслей. К истине, которую они понимают именно так, как им разрешили кукловоды.