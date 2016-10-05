За пять суток до результатов парламентских выборов в Литве, на которых решился состав будущей половины парламента и победителей в некоторых одномандатных округах, ИА REGNUM решил сделать прогноз. Занятие это — неблагодарное. Особенно, учитывая купленные социологические исследования, о результате которых можно заранее попросить у большинства работающих в Литве агентств. За деньги. Достаточно большие. В результате уже два десятилетия политологи ахают и охают от «неожиданности»: сенсация, прошли те, кому социологи даже шансов не давали. И так, каждый год, каждые выборы — будь то в парламент, муниципальные, президента или в Европарламент. Этот — не стал исключением. Но парламентские выборы — при любом раскладе остаются особой историей в Литве. По Конституции страна — парламентская республика.

moyby.com Президент Литвы Даля Грибаускайте

Какие только схемы не рисовали местные политологические да академические элиты. Социал-демократы — первое место, за ними «чёрная лошадка» Союз крестьян и зелёных, далее консерваторы, либералы, и на этом всё. Уходящим правящим в лице Рабочей партии да «Порядку и справедливости» — 50 на 50. Могут пройти, а могут и нет. В общем, едва ли не трёхпартийная система. Левые, правые, центр. Зрелость. Демократия. В реальности минимум четыре года придётся подождать. В парламенте — шесть партий.

Почти все эти партии — системная посредственность, с серым и неприметным лицом. Так уж сложилось, что за два года тотальной пропаганды в Литве, ежедневного промывания мозгов со стороны придворных СМИ, винить в выборе избирателя сложно.

Мы прогнозировали: низкую явку, старый состав парламента, только с иным результатом, и нового игрока в виде Союза крестьян и зелёных.

Что имеем на выходе: явка ниже 50% (на прошлых выборах четыре года назад была выше) все партии, кроме развалившегося в первый год «Пути смелости», останутся в Сейме, ключевая позиция у Союза крестьян и зелёных. Ключевая позиция в итоге оказалась буквальной. Без этой новой партии и так не было бы никакой правящей коалиции, но она к тому же ещё и заняла первое место в голосовании по спискам. Рабочая партия вылетела.

Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, которому никакие социологи не давали никаких шансов, уверенно преодолел пятипроцентный барьер, став «занозой в заду» как для левых, так и для правых. Пожалуй, что оказалось неожиданным, так это высокий процент попавших в парламент либералов, которые после истории со взяткой их экс-лидера Элигиюса Масюлиса должны были утонуть. В парламент проходили, но на грани. Помогла опять госпропаганда. Оказалось, достаточно было полгода артобстрела ежедневными статьями о том, что это не система — это бывший лидер такой. От него отказались, открестились, и дальше всё в порядке. Оказалось, это, действительно, работает. В Литве.

Но самое главное, что дальше? Впереди второй тур, после 23 октября карты перетасуют. Четыре года назад по спискам также победила Рабочая партия (Партия труда), но больше всего мандатов оказалось в итоге у социал-демократов.

По партийным спискам консерваторы фактически догнали «чёрную лошадку» этих выборов Союз крестьян и зелёных. А последние — родственник Рабочей партии, триумфально вошедшей в парламент в 2004 году. Председатель «крестьян-зелёных» Рамунас Карбаускис — двойник Виктора Успасских. Тоже успешный предприниматель, миллионер, циник. Достаточно вспомнить, как он расправился с основателем партии Казимирой Прунскене. Нет, на Успасских он не похож. Там был барин, готовый под рюмочку водки сплясать на столе (что, собственно, и делал периодически). Карбаускис — подчёркивает приверженность штампу западной модели. Стильный костюм, в штабе никакого алкоголя, никакой экспрессии, выверенные слова. Но он — совершенно «заточен» под консерваторов.

Именно они — будущая главная политическая сила Литвы. Как бы это было не удивительно при всей невзрачности Ландсбергиса-младшего. В новую правящую коалицию войдут «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, подбитые либералы, ставшие после коррупционного скандала опять «младшими братьями» для консерваторов (старший просто место указал, чтобы не дёргались), и Союз крестьян и зелёных.

Социал-демократы останутся в оппозиции, литовские поляки — во внесистемной оппозиции. И это станет последний в новейшей истории Литвы парламент, который может себе позволить детскую непосредственность. Уже даже в следующий Сейм не будет конкуренции 10 кандидатов на одно место. Через четыре года, в 2020 году, закончится переходный период, когда бюджет Литвы до 30% финансировал Евросоюз. Дотаций не будет, «пилить» нечего, и кто туда захочет идти? Считайте это ещё одним прогнозом.

Но есть и «хорошие» новости. За три года до конца своего срока полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте получила то, к чему стремилась все семь лет своего президентства. Не только карманные спецслужбы, ручной суд, но и свой, покладистый, парламент. Домашнюю зверушку. Правда, с одной маленькой «занозой в заду» в виде поляков. Но стерпит.