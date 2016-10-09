Конечный результат парламентских выборов в Грузии: «Грузинская мечта — 49%, «Единое национальное движение» — 27%, «Патриоты Грузии» — по предварительным данным 5%. После подсчета всех голосов в Грузии можно зафиксировать внушительную победу правящей партии «Грузинская мечта» (Картули оцнэба).

Грузия

Независимые телеканалы давали ей в рамках экзитполов по партийным спискам 53% голосов. Согласно конечным результатам: около сорока девяти процентов. Если прибавить к этому предполагаемую победу «мечтателей» по мажоритарным округам, то сбудутся наши прогнозы о том, что они получат в следующем парламенте конституционное большинство. Напомним, что 77 мандатов в грузинском парламенте «разыгрываются» по партийным спискам, 73 мандата — по мажоритарным округам, а конституционное большинство — это более ста мест в парламенте. Таким образом, правящая партия, видимо, будет располагать возможностью вносить изменения в конституцию.

Стоит заметить, что телеканал «Рустави-2» предложил своим зрителям вовсе инаковые результаты: 39% — «Грузинская мечта» и 32% — «Единое национальное движение». Некоторые российские аналитики видят в этом попытку подхлестнуть оппозиционно настроенных граждан к массовым беспорядкам, но покамест никакие провокации не пришибли к той отметке, за которой начинается кровопролитие. Однако после этого «экзитпола» можно говорить о полнейшей профессиональной непригодности телеканала «Рустави-2». Согласно конечным результатам «Единое национальное движение» получает 27% голосов.

Для полноты картины следует добавить, что близка к преодолению пятипроцентного барьера была и партия «Свободные демократы» бывшего министра обороны Иркалия Аласании. Нино Бурджанадзе и Паата Бурчуладзе оказались полностью в оффсайте. Видимо, это возвещает о конце политической карьеры Нино Бурджанадзе, у которой было немало официальных сочувственников в Москве.

Сегодня можно смело говорить, что все попытки сотрудничества с ней в целях стабилизации политической ситуации в Грузии не привели ни к каким результатам. На ошибках прошлого должно учиться: в Грузии имеет смысл сотрудничество с государственными учреждениями и с правящей партией.

Особо важно подчеркнуть, что в следующем парламенте не будут заседать «республикацы». Вместе с Аласанией они умело «держали» правящую коалицию в американской орбите. Освобожденная от одиозно ангажированных партнеров по коалиции «Грузинская мечта» сможет обновить жизненно важные для Грузии отношения с Россией. Поскольку всего две партии прошли в парламент, то они поделят между собой 77 мандатов, уготованным победителям по партийным спискам.

При ожидаемом успехе «Оцнэбы» в округах, Бидзине Иванишвили гарантирована стабильность во власти. Всем прогнозам наперекор, в Грузии не было и намека на какой-то оранжевый или красный сценарий в ходе выборов. Громадным успехом «Мечты» является устойчивость политической и общественной жизни в стране. Сегодня мало кто в Грузии поставит под сомнение важность дружественного диалога с Москвой. Мало кто в Грузии ставит под сомнение целесообразность восстановления дипломатических отношений.

Однако за годы американской информационной активности в Тбилиси сформировались опасения, что конструктивный диалог с Москвой автоматически приведет к конфликту с Вашингтоном. Грузия взяла на себя долговые обязательства перед США в размере трех миллиардов долларов. Однако нынешняя экономическая ситуация не дает оснований для оптимизма. А невыполнение финансовых обязательств может повлечь за собой банкротство на государственном уровне и прекращение всех инвестиций. Единственным решением может быть расширенный выход на российский рынок.

К сожалению, грузинская коалиция Бидзины Иванишвили не создала никакой эффективной лоббистской структуры в США. А образованные губернатором Одессы Михаилом Саакашвили каналы связи в Вашингтоне работают доселе. Сторонники бывшего президента Грузии заняты в Америке подрывом авторитета нынешнего правительства. В этой ситуации Бидзина Иванишвили должен будет задуматься о создании о своих инструментах влияния на американских политиков. Его лоббисты в США должны будут объяснить в Вашингтоне, что для выполнения обязательств по отношению к США Грузии необходимо расширение экономических и политических связей с Россией.

Отстаивая свои экономические интересы, Тбилиси сможет разъяснить американцам также пагубное влияние антироссийских санкций на экономику Грузии. Избавившись от обузы партнеров по коалиции, создававших в предыдущем парламенте эффект лебедя, рака и щуки, «Грузинская мечта» сможет всерьез заняться осуществлением программы по оздоровлению экономики страны и возрождению ее культуры. Чтобы мечта грузин о независимости и процветании не осталась просто мечтой.