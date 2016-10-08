



dic.academic.ru Дворец культуры и науки в Варшаве. 1955. Дар СССР Польской Народной Республике

Документ

Восстановление Варшавы — было послевоенным подвигом польского народа, и во многом благодаря Болеславу Беруту оно прошло в рекордно короткие сроки. Сегодняшние «декоммунизаторы» стараются забыть о героическом труде десятков тысяч варшавян — по той простой причине, что нынешние руководители Польши не способны на сотую долю того, что сделали коммунисты…

С «помощью» «коммунистического тирана» Болеслава Берута сегодня в Польше можно оправдать любое непотребство, злодеяние или преступный умысел — главное, вовремя сослаться на то, что истоки всего этого лежат в эпохе ПНР. Всё правильно, в современной «табели о рангах» деятелей ХХ века Берут — это «коммунистический преступник», а согласно утверждениям IPN (Институт национальной памяти — прим. переводчика), он не являлся президентом Польши, а был лишь «московским наместником», поставленным Сталиным исполнять волю Москвы.

Проблема только в том, что в те времена именно Берут стоял во главе государства, получившего — во многом благодаря ему, отстоявшему интересы Польши в Потсдаме, — Нижнюю Силезию, Померанию и половину Восточной Пруссии с их развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Государства, которое признавалось всеми государствами Запада, во главе с с Соединенными Штатами, государства, которое сумело осуществить дело восстановления страны после невероятных военных потерь, государства, которое было признано даже наибольшими врагами коммунизма.

Уважаемый всеми генерал АК (Армии Крайовой — враждебной коммунистическим властям Польши и СССР — ИА REGNUM ) Эмиль Август Фильдорф (позывной «Ниль») поступил именно так — после возвращения из ссылки (7 марта 1945 года генерал был арестован, но его личность установлена не была. Вывезен в СССР, где под чужим именем находился в заключении до 1947 года, после чего вернулся в Польшу. Жил под вымышленным именем в Бяла-Подляске, Варшаве, Кракове, Лодзи, в подпольной деятельности не участвовал), он подал прошение о получении пенсионного свидетельства, для чего от бывшего своего начальника генерала Густава Паскевича получил письменное подтверждение своей военной службы во время войны. Все ждали от него иного — непризнания государственных органов ПНР, демонстративного неприятия власти коммунистов. Вместо этого заслуженный генерал (в 1942 году — комендант района Армии Крайовой «Белосток», с осени 1942 — комендант «Кедива» (управления диверсионной службы) главного командования АК. Отдал приказ о ликвидации генерала СС Франца Кучеры), 10 ноября 1950 пришел в Районный военный комиссариат в Лодзи. Это был символический шаг — признания нового государства его самым принципиальным противником. Не изменяет этого его решения и более поздняя, трагическая его судьба. Случай генерала «Ниля» не уникален — такой выбор совершали тогда миллионы людей.

А что это имеет общего с Берутом, спросите вы? Идет речь об известном декрете Берута, национализирующем недвижимость в Варшаве. Сегодня это представляется, едва ли не как источник зла. Но забывается об одном — о контексте. В ст. 1 этого декрета, подписанного в конечном итоге не только Берутом, но и Владиславом Гомулкой, как вице-премьером правительства — этот шаг обосновывается так:

«С целью реального осуществления восстановления столицы и дальнейшего её развития согласно потребностям Народа, в частности оперативного распоряжения территориями Варшавы и соответствующего их использования, все земли на пространстве города — столицы Польши Варшавы — переходят с момента выхода в печать данного декрета в собственность гмины г. ст. Варшавы».

Никто тогда, даже враги ПРП (Польская рабочая партия — Polska Partia Robotnicza), не имели сомнений относительно правильности этого декрета — была осень 1945 и необходимо было решение о восстановлении столицы. Были такие, которые не верили, что это удастся даже через сто лет — довоенная Варшава была разрушена на 85%. Декрет не был выражением большевистской идеологии, но выражал потребности Польского Народа, который стремился отстроить свой святой город. В этом деле участвовали тысячи людей, среди которых были бывшие солдаты AK, варшавские повстанцы, и прежде всего — довоенные архитекторы и каменщики.

Мы знаем, что, статьи 8 и 9 этого декрета, в которых речь шла о возмещениях для бывших владельцев — никогда не были осуществлены, у многих людей осталась горечь несправедливости, но это не означает, что сегодня можно с легкой рукой признать тот декрет юридически ничтожным, то есть, иначе говоря, повернуть вспять ход истории. Чем это закончилось — мы знаем: большим воровским гнусным занятием во имя «восстановления исторической справедливости».

Перевод Александра Усовского