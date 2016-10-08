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Вчера Мустафа Найем, тот самый журналист, а ныне депутат Верховной рады, с призыва которого начался Евромайдан, рассказал о тотальном предательстве Украины Западом. «Сегодня узнал некоторые условия, на которых Украине предлагают двигаться в рамках Минских соглашений. И честно говоря, я несколько удивлен их циничностью», — поделился с читателями своего Фейсбука горлан-главарь.

«Жестокий Минск, который нам навязывают», — так начинает свой печальный рассказ Мустафа Найем. Обида на окружающий мир, на партнеров Украины, наобещавших с три короба в 2014 году, чувствуется в каждом слове откровенного поста.

Украина стала сопротивляться Минску-2 чуть ли не со дня его подписания. Причем с упрямством капризного мальчишки из детского сада все прошедшие полтора года обвиняла в срыве договоренностей того участника нормандского формата, кто не имеет никаких обязательств, кроме посреднических, — Россию. Самые преданные поклонники Петра Порошенко, хитро прищурившись, объясняли, что украинский лидер согласился выполнять Комплекс мер по выполнению Минских соглашений понарошку, лишь для того, чтобы собраться с силами и решить проблему Донбасса новым наступлением на позиции ополченцев. И якобы западные страны понимают его тонкую игру и поддерживают милитаристский задор.

На самом деле, так оно и есть: Украина сегодня — штрафной батальон НАТО, воюющий на передовой с Россией, которая восстала против американской гегемонии. Нэнька должна собственной кровью отработать все вложенные в нее миллиарды долларов. Вашингтону приходится изворачиваться — с одной стороны, настаивать на выполнении Минска-2, а с другой — выделять крупные суммы на ее перевооружение и подготовку солдат ВСУ. Шансов на победу, разумеется, нет, но и ценность украинской жизни для американцев ничтожна.

В каком-то смысле украинцев понять можно: Запад постоянно посылал Киеву сигналы о поддержке. И, положа руку на сердце, винить украинцев в том, что они неверно толковали эти сигналы, нельзя. Понимали правильно. Но что-то заставляет американцев все-таки настаивать на выполнении Минских соглашений даже против своей воли. Причем результат нужен срочно, еще до того как сменится власть в Вашингтоне.

Скорее всего, на радикальную перемену отношения к Украине влияет сложное положение США в Сирии. С Россией надо как-то договариваться, и украинская карта подходит для этого, как нельзя лучше. Но из Киева сложно уследить за геополитическими проблемами своих партнеров — украинцам по-прежнему кажется, что мир крутится вокруг нэньки.

Сведения, которые Мустафа Найем получил по каким-то тайным каналам, прозвучали для него громом среди ясного неба: оказывается, Украина должна «начать рассмотрение и принять закон о выборах на оккупированных территориях, а также изменения в Конституцию сразу после отведения войск на двухкилометровую зону». Но ничего нового в его секретных материалах нет — примерно так и сказано в «Комплексе мер».

Удивительно другое. Депутат-журналист сравнивает договоренности, достигнутые в феврале 2015-го в Минске с Будапештским меморандумом 1994 года и предупреждает, что «второй раз трюк не пройдет». «Статус Будапештского меморандума был куда выше Минских соглашений — его официально и публично подписывали президенты четырех стран. А не лидеры двух террористических организаций, бывший президент Украины и посол России в Украине», — пишет Мустафа Найем. Чем демонстрирует полную правовую безграмотность.

Ведь в отличие от не ратифицированного Россией, а значит, так и не вступившего в силу Будапештского меморандума, Минские соглашения имеют наивысший статус в международном праве — они оформлены резолюцией Совета безопасности ООН. Так что «лидеры двух террористических организаций» ДНР / ЛНР, чьи подписи значатся и в резолюции №2202 (2015), хорошо известны, и террористами считаются только в больном воображении Киева. Фактически, с того дня, как резолюция была единогласно принята всеми членами Совбеза, за превращением Украины в миролюбивую державу присматривает вся планета, а не только члены нормандской тройки — Россия, Германия и Франция.

Возмущение Мустафы Найема странно еще и потому, что полгода назад о том же самом говорила депутатам Верховной рады заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Печальный рассказ о требованиях американцев до сих пор висит на официальном сайте бандеровской партии «Самопомощь».

• Госдеп настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию — с особым статусом для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, провести на оккупированных территориях выборы в ближайшее время и обеспечить амнистию ополченцам.

• После выборов на Донбассе российские войска добровольно покинут территорию, которую они оккупировали. При этом никаких гарантий, что российские войска выйдут, нет и быть не может.

• Минские соглашения необходимо имплементировать до конца 2016 года, альтернативы им нет. Хотя «Минск» и плохой, но Украина, как государство, на него согласилась.

• Снятие санкций с России привязывается не к аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, а к внесению изменений в Конституцию и проведению выборов в ДНР / ЛНР.

Примерно в то же самое время, когда Виктория Нуланд выдвигала требования депутатам Верховной рады, о невмешательстве США в украинские дела рассказал сам американский президент. «Факт заключается в том, что Украина — страна, которая не входит в НАТО, всегда будет уязвима для военного доминирования со стороны России, вне зависимости от того, что делаем мы», — заявил Барак Обама в интервью журналу The Atlantic. И развил свою мысль: Украина для России входит в число главных интересов, а для США — нет.

Тем не менее Мустафа Найем, как и многие другие его коллеги, угрожает социальным взрывом, если Запад продолжит настаивать на выполнении Украиной резолюции №2202 (2015) Совета безопасности ООН. «Продолжение давления на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений в нынешнем виде чревато дестабилизацией ситуации в стране, последствия которой ни европейцы, ни американцы упрямо не хотят осознавать. Честно говоря, я удивлен: наши партнеры не видят, не прогнозируют, не понимают настроений, а иногда вообще создается ощущение, что воспринимают наши предостережения как преувеличение или метафору, — расстраивается депутат. — Между тем, любые намеки на возможность голосования политической части Минских соглашений в зале Верховной рады может привести не просто к протестам. Скажу прямо: на сегодняшний день попытка продавить через парламент изменения в Конституции и закон о выборах на оккупированных территориях без гарантий безопасности может привести к протестам, провокациям, общественному противостоянию, которые так или иначе делегитимизируют парламент Украины и президента Петра Порошенко».

Не сомневаюсь, что инициатор Евромайдана прекрасно осведомлен о боевых настроениях своих коллег по Верховной раде — победителей «революции гидности». Превращаться в миролюбивую державу Украина отказывается наотрез.