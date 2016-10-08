



Анастасия Лицоева ИА REGNUM Смущение ЕС

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Статистика распространения исламских мигрантов по странам Европейского союза — как вести с фронтов: Европа везде проигрывает…

В государствах Европейского союза в 2010 году жило свыше 21 миллиона мусульман — одинаково как эмигрантов и иммигрантов последних лет, так и рожденных уже на нашем континенте.

Из подробных данных на эту тему, которое опубликовал в последнее время исследовательский центр PEW, следует, что в 6 странах ЕС (вместе с Великобританией) проживало на то время, по меньшей мере, по миллиону сторонников ислама, больше всего в Германии и Франции, но только в Болгарии они составляли свыше 10% жителей. Теперь эти цифры, что можно заявить со всей определенностью, значительно более высоки и не включают в себя многих нелегальных приезжих, не включенных ни в одну статистику.

Согласно докладу PEW, больше всего мусульман проживало 6 лет назад в Германии — почти 4,8 млн., на втором месте была Франция — там насчитывалось более 4,7 млн. сторонников ислама, на третьем месте была Великобритания — почти 3 млн.; кроме того, по меньшей мере миллион мусульман жили в Италии — свыше 2,2 млн., в Болгарии — чуть более миллиона, и в Голландии — почти миллион. До миллиона мусульман насчитывалось (сегодня, вполне вероятно, эта цифра уже превышена) в Испании (980 тыс. в 2010); кроме того, высокие показатели присутствия мусульман имели: Бельгия — около 700 тыс., Греция — свыше 610 тыс., Австрия и Швеция — по 450 тыс.

Менее 100 тысяч сторонников ислама проживает в таких странах как Румыния и Словения — по 70 тыс., Хорватия — 60, Ирландия — 50, Финляндия — 40, Португалия — 30 и Люксембург — свыше 10 тысяч. Польша в докладе PEW оказалась в числе государств с числом мусульман ниже 10 тысяч, вместе с такими странами как Словакия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Мальта.

В процентном отношении больше всего мусульман проживает в Болгарии — они составляют там около 13,7 процентов местного населения. Правда, формально процент мусульман выше на Кипре — свыше 25%, но касается это, в основном, оккупированной Турцией северо-восточной части острова, которая не признается самостоятельным государством. Относительно высокие процентные показатели численности мусульман также во Франции — 7,5% местного населения, в Голландии — 6%, Бельгии — 5,9%, Германии — 5,8%, Австрии — 5,4% и Греции — 5,3%. В Великобритании, в которой проживает довольно много мусульман, в процентном соотношении они представляют 4,8% жителей.

Из материалов PEW также следует, что, кроме своих в 2010 году в странах Европейского союза было свыше 13 миллионов сторонников ислама в качестве мигрантов, главным образом, из Турции, а также из Косово, Ирака, Боснии и Герцеговины, а также из Марокко. Во Франции насчитывалось свыше 3 миллионов таких приезжих, прежде всего, из ее бывших детских африканских колоний: Алжира, Марокко и Туниса.

Другие данные говорят о том, что число мусульман растает быстрее, чем других жителей континента, и что они в целом моложе, чем остальное население: средний возраст — 32 года, средний возраст европейца — 40 лет, а средний возраст европейских христиан превышает 42 года.

Доклад PEW сообщил также, в каких странах — наихудшее отношение к мусульманам: здесь первенство за Венгрией, 72% жителей которой жителей имеют отрицательное отношение к сторонникам ислама. Затем следует Италия — 69%, Польша — 66% и Греция — 65%. В Испании подобными настроениями охвачена половина населения, но — что интересно — в странах с большим количеством мусульман, таких, как Франция, Германия или Великобритания, эти показатели намного ниже: соответственно Франция и Германия — по 29% и 28% — Великобритания.

Разработка PEW не учитывает стран вне пределов Евросоюза (Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия), но, как утверждают специалисты фонда, там абсолютно иное отношение между мусульманами и христианами и, в основном, отсутствуют проблемы межконфессионального общения. Причины такого положения специалисты фонда не уточняют.

Перевод Александра Усовского