Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь выступил с интригующим заявлением. «На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха, — заявил он. — Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии. Азербайджан никогда не согласится на это». Обозначим это как первый тезис. Теперь о втором. «Основная цель проводимой против нас со стороны западной прессы и неправительственных организаций кампании очернения, клеветы и оскорблений, а также действующей у нас «пятой колонны» — заставить нас признать независимость Нагорного Карабаха, — продолжил президент Алиев. — Этому никогда не быть. Пока мы находимся у власти, а референдум показал, что мы долго будем у власти, Азербайджан никогда не даст согласие на это. Нагорный Карабах — наша неотделимая историческая земля, и мы должны восстановить нашу территориальную целостность».

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Прежде всего отметим, что на протяжении многих лет переговоры по Карабахскому урегулированию проходят в закрытом режиме. Когда появляются некоторые детали обсуждений, то это — либо сознательная «утечка» информации, допускаемая одной из сторон переговорного процесса, либо односторонняя интерпретация, — что вызывает только всплески информационной войны. Тем не менее все сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) продолжают придерживаться когда-то предложенных правил «игры». Кому это выгодно или кому такое нужно?

Так, после состоявшегося 20 июня в Санкт-Петербурге саммита президентов Азербайджана и Армении при посредничестве лидера России Владимира Путина, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила следующее: «Мы полагаем, что тема Карабахского урегулирования имеет свой формат обсуждений. Также понимаем, что эта тема вызывает интерес и требует комментариев. Но есть разница между информированием и использованием публичного пространства для перетягивания каната. Сейчас важно этот достигнутый позитив не распылить в публичной риторике, его надо сохранить, чтобы реализовать в ходе конкретных шагов. Но есть темы, которые требуют тишины, потому что тут должны работать дипломаты и эксперты».

Если оценивать публичную позицию конфликтующих сторон в отношении перспектив урегулирования конфликта, то в принципе «тишина затянулась». Можно предполагать, что в ходе переговоров конфликтующие стороны выбрасывают на стол такие «карты», которые могут взорвать общество двух стран. В таком случае официальную информационную канву, окутывающую переговоры, можно рассматривать всего лишь как один из вариантов прикрытия переговоров. В этом смысле фраза президента Алиева о том, что «на нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха», звучит многозначительно и загадочно. Во-первых, потому что власти Азербайджана никогда не проводили соответствующую подготовку общественного мнения, чтобы на этом направлении выстраивать свою дипломатию и действия. Во-вторых, круг переговорщиков по Карабахскому урегулированию хорошо известен, неизвестно только одно: кто из них оказывает на Баку такое давление. Наконец, в — третьих, сам факт, что президент Алиев заговорил о признании независимости Нагорного Карабаха — независимо от своего отношения к этой теме — можно объективно воспринимать, как один из приемов ее легитимации.

Но это только часть выстраиваемой в Баку интриги. Алиев связывает в одну цепочку проводимую со стороны западной прессы и неправительственных организаций «кампанию очернения, клеветы и оскорблений» и действующую в Азербайджане «пятую колонну», которая желает «заставить нас признать независимость Нагорного Карабаха». До недавнего времени многие бакинские политологи изощрялись в попытках выстроить так называемую «пятую колону» то в виде альянса проживающих в России этнических азербайджанцев, ставших членами левых партий и ищущих контактов с азербайджанскими оппозиционными силами, то открыто высказывали подозрения в отношении спецслужб России, которые якобы «после Крыма активизировали информационную войну против Азербайджана и стали создавать в республике управляемую из Москвы сильную «пятую колонну».

Но связывать — даже теоретически — такую «пятую колонну» с антиазербайджанской кампанией на Западе, глупость. К тому же, по оценке самих бакинских экспертов, «пророссийские силы весьма слабо представлены на политической арене Азербайджана». Если же причину активизации антиазербайджанской кампании усматривать в возможностях глобальной армянской сети, на что часто указывают многие азербайджанские политики, то и тут не все однозначно. Прежде всего потому, что армянские сети могут вести на Западе определенную информационную кампанию, но не столь глобального уровня, а тем более они лишены возможностей формировать в Азербайджане «пятую колонну». Тогда в чем же дело?

Фактом является то, что Запад активно поддерживает в Азербайджане правозащитное движение, осуждает политику репрессий в отношении независимо мыслящих общественных и политических деятелей, которые настаивают на принятии в отношении Баку определенных санкций со стороны ЕС, Совета Европы и США. При этом некоторые из них действительно усматривают возможности урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы прежде всего через демократизацию азербайджанского режима. Отсюда и ход Алиева в сторону обвинений в адрес правозащитников, которые якобы «сдают Карабах». Кстати, так же недавно было и в Армении, где оппозиция обвиняла власти в «сдаче Карабаха». В Азербайджане существует недовольство социальной ситуацией, политикой и политиками, политической системой в стране, экономической ситуацией.

Напомним, что еще весной 2014 года тогдашний посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар говорил, что «Азербайджан не застрахован от собственного «майдана», и что «не позднее чем через 5−10 лет в республике заработает украинский сценарий». Отметим и то, что президент Азербайджана Алиев на заседании Кабинета министров остро отреагировал на недавнее заявление госсекретаря США Джона Керри о том, что «условия для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха еще не сформировались», и что причинами невозможности урегулировать Нагорно-Карабахский конфликт сегодня являются напряженность и неготовность лидеров Армении и Азербайджана». «Мы не принимаем такие заявления, — отметил азербайджанский лидер. — Считаем, что это заявление должно быть откорректировано на высшем уровне. В противном случае миссия сопредседательства попадает под сомнение».

Кстати, ИА REGNUM уже комментировало ситуацию, сложившуюся после упомянутого высказывания Керри. Но в данном случае необходимо внести определенную ясность. Керри ввел в единую политическую плоскость проблемы Нагорно-Карабахского урегулирования и многолетний палестино-израильский конфликт, где, по его словам, «конфликт входит в такую категорию», когда «люди приняли определенные комплексы решений». Подходы США к урегулированию палестино-израильского конфликта — если рассматривать их, как модель — выстраиваются следующим образом: существования двух государств — Израиля, как еврейского государства и Палестины, как государства палестинского народа. Если проецировать это на Нагорно-Карабахский конфликт, то Азербайджану может быть предложено (а по словам президента Алиева уже оказывается давление) признать независимость Нагорного Карабаха. Так что лидер Азербайджана правильно понял намек США и начал действовать, понимая, что Запад имеет отличный от азербайджанского взгляд на природу Нагорно-Карабахского конфликта и возможности его урегулирования.