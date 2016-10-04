



Цитата из к/ф «Товарищ Икс». Реж. Кинг Видор. 1940. США Попытка сдаться румынам

В 1941 году лавочку антисоветизма прикрыли.

Когда красное знамя стало государственным символом России, Голливуд обрёл доходную тему. Двадцать лет она исправно кормила маленькие и крупные студии. Антисоветизм на экране прошёл грандиозный путь — от тупой агитки до изящной комедии, от барахла до шедевра.

Голливуд и Антисоветизм шагали по жизни вместе, как братья. Они вместе прошли через годы немого кино и вместе перешли в звуковое. Пребывая в трогательном единстве, они достигли вершин.

С 1919 года «фабрика грёз» исправно ужасала зрителя образами красного мужичья и мрачной Совдепии, а заодно показывала хороших, правильных русских, осевших на Западе. От многих фильмов сегодня остались одни названия — они исчезли, как кинохлам. Но и сохранилось немало. К примеру, «Алый рассвет», «Мир и плоть», «Британский агент», «Рыцарь без доспехов», «Балалайка». Это антинацистские фильмы не могли пробиться на американский экран, а антисоветские сопровождали восторги.

Когда американский Сенат создал Комиссию Мартина Дайса, дело пошло совсем весело. Комиссия должна была бороться с нацистской и коммунистической пропагандой. Но до нацистской ей дела не было совершенно. Она сосредоточила свою работу на красных. В конце 1939 года Мартин Дайс обвинил сорок деятелей киноискусства в том, что они являются агентами Москвы. Тень подозрения пала даже на Ширли Тэмпл, которую вся страна считала идеальным ребенком. Газеты печатали пугающие статьи о «красном Голливуде» и «пятой колонне», мечтающей установить в Америке советскую власть. Началась «охота на ведьм».

Голливуд, которому приказали усилить антисоветскую пропаганду, стимулировал творческий процесс с помощью проверенного инструмента — кассы. Придумывать оригинальные сюжеты было долго и муторно. Поэтому путеводной звездой стала «Ниночка». Команда лучших сценаристов — Герман Манкевич, Бэн Хэкт и Чарльз Ледерер — постаралась превзойти Уолтера Райша, Чарльза Брэккета и Билли Уальдэра в нагромождении антисоветской нелепицы. Им это вполне удалось. Если «Ниночку» можно причислить к сатире, то произведение, именуемое «Товарищ Икс», явилось миру, как дикий и мрачный фарс.

Цитата из к/ф «Товарищ Икс». Реж. Кинг Видор. 1940. США Хэди Ламарр, новая Ниночка

Ребята, надо отдать им должное, смешно написали. Они создали клона Ниночки — русскую идейную девушку, называющую себя Теодором, и вокруг неё закрутили сюжет. Они придумали вечно пьяного и весёлого американского журналиста, который с помощью шпионского платка обманывает цензуру и передаёт на родину правдивые сообщения. Все они подписаны: «Товарищ Икс». «Тайная полиция» пытается установить его личность, но у неё ни черта не выходит, потому что ей мешают работать — постоянно расстреливают руководителей. Советская верхушка представлена сборищем мерзавцев, борющихся за власть, а Кремль — местом, куда простой народ загоняют толпами и казнят.

Разоблачает американца работник гостиницы Ваня. Он жаждет спасти свою дочь, которую могут расстрелять за то, что она коммунистка. В России, поясняет Ваня, коммунисты убивают коммунистов ради коммунизма. Он шантажирует журналиста, требуя, чтобы тот немедленно вывез дочку в Америку. Задача практически невыполнима, но журналист безумно находчив. Он убеждает девушку поехать с ним, чтобы отучить американцев танцевать буги-вуги и убедить их строить социализм.

Цитата из к/ф «Товарищ Икс». Реж. Кинг Видор. 1940. США Америка — это пирог с мороженым наверху

Параллельно он пытается вылечить девушку. Он произносит без всяких шуток: «Послушай, милая. Ты как та бабочка, за которой гонятся с сачком. Как и все русские, которых я знаю. Они сами завязали себе глаза. Висят вниз головой на люстре, кидаясь друг в друга камнями. А напоследок поджигают свои собственные штаны. Они все — как куча болванов на Хэллоуин. А если спросить их: «Что вы делаете?», — то в ответ слышишь только: «Идеалы! Идеалы!» У меня тоже есть идеалы. И сейчас они говорят мне, что ты родилась не для того, чтобы водить трамвай!» Затем он ей открывает ей глаза на Америку: «США — это вовсе не духовная пустыня. Это пирог с мороженым наверху».

Девушка тут же излечивается от коммунизма, и вместе с отцом и американцем бежит по направлению к пирогу через румынскую границу на танке.

Цитата из к/ф «Товарищ Икс». Реж. Кинг Видор. 1940. США На танке — домой

«Товарищ Икс» — это антисоветизм, который соединился с сокрушительной хренью, дав отличный творческий результат. Это одна из лучших антисоветских комедий, созданная с привлечением суперзвёзд. В ней блеснули Кларк Гейбл и Хэди Ламарр. Её снимал не кто-нибудь, а Кинг Видор.

Антисоветская комедия резко взлетела и достигла бы ещё немалых высот, если бы не изменилась политика. Был остановлен Дайс, этот безумец с дубиной, был отменён госзаказ.

Цитата из к/ф «Товарищ Икс». Реж. Кинг Видор. 1940. США Тайная полиция. Погоня за Товарищем Икс

В 1941 году США вступили в войну с Японией, и война с Германией была тоже не за горами. Адольф Гитлер оказался опасным должником. Он был полон решимости прикончить своих кредиторов. Русские отбили его наступление под Москвой и готовились гнать. Всё шло к тому, что они станут союзниками американцев в мировой схватке, а это значило, что на изображение России страной тиранов и идиотов, следовало ввести мораторий. Кассы киностудий получили указание — не оплачивать эти труды. Гениям сценарного ремесла пришлось оставить прибыльный жанр. Свежие шутки про народ, болтающийся на люстре и поджигающий собственные штаны, пришлось архивировать до лучших времён, когда общий враг будет разбит и антисоветская лавка продолжит свою работу.