После некоторого перерыва киевские власти использовали первый же подвернувшийся повод, чтобы возобновить обсуждение возможного введения визового режима с Россией. На этот раз инициатором стал спикер парламента страны Андрей Парубий.

travel.ru Российская виза

В Москве пока уклоняются от комментариев этой инициативы, давая понять, что рассчитывают на остатки здравого смысла в головах у киевских политиков. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в случае одностороннего принятия Украиной такого решения Россия примет ответные меры для защиты своих интересов, но какие именно — не уточнил.

Пока законопроект еще не выносился на рассмотрение Верховной рады: против выступает и Оппозиционный блок, и по крайней мере, часть Блока Петра Порошенко. В ОБ констатируют, что такой закон принимать нельзя, поскольку он ударит по интересам самих украинцев. В БПП также ссылаются на присутствие в России большого числа граждан Украины.

Обсуждение этого вопроса с участием всех национальных украинских медиа имеет в первую очередь пиар-цель. Атмосферу «войны с Россией» нужно все время чем-то подпитывать. Если ничего не случается, то нужно придумывать поводы. Иначе избиратель забудет, что Украина «воюет». А если он об этом забудет, то он начнет спрашивать, где деньги МВФ, и с какой стати тарифы выросли втрое.

Беспристрастное рассмотрение возможных последствий введения визового режима показывает, что у него нет никаких положительных сторон или благополучателей. Отрицательные последствия, напротив, ожидают граждан обеих стран (дополнительные бюрократические процедуры и траты), в особенности украинцев, просто потому, что их ездит в Россию во много раз больше, и что для них эти поездки намного важнее.

В Киеве все это, безусловно, понимают, но не принимают всерьез, потому что интересы собственных сограждан и собственной экономики майданных политиков не интересуют.

Что случится в случае введения визового режима с обеих сторон? Несколько миллионов украинских граждан, так называемых «заробитчан», которые ездят в Россию на заработки (по разным данным — от 3 до 5 миллионов человек), больше не смогут этого делать — или как минимум ситуация для них значительно усложнится.

Каждый из этих граждан, с одной стороны, нашел в России работу, которой на Украине мало; с другой — помогает деньгами собственной семье, зарабатывая в несколько раз больше, чем зарабатывал бы на Украине; с третьей стороны — опосредованно помогает национальной экономике, потому что деньги, заработанные в России, тратятся на Украине.

Четыре миллиона украинских граждан вносят в экономику своей страны куда больший вклад, чем Международный валютный фонд, причем делают это не в кредит и не требуют в обмен ни повышения пенсионного возраста, ни сокращения мест в больницах, ни роста тарифов. Но при этом все пожелания МВФ киевское правительство выполняет, но не выполняет ни одного пожелания своих сограждан-заробитчан. Это является свидетельством тому, что государство Украина в его нынешнем виде в принципе существует не для граждан, тем более — не для своих граждан.

У этой истории есть и ряд других интересных обстоятельств. Значительная часть заробитчан — жители Западной Украины. Теоретически они — электорат тех самых националистов, которые предлагают ввести визовый режим. Но поскольку украинские мифы строятся поперек реальности, то получается, что инициативы националистов, в первую очередь, бьют по интересам их собственного электората.

Совсем уж пунктиром проходят другие аспекты. Решение о введении визового режима при таком траффике абсолютно нереализуемо технически — некому и негде выдавать столько виз. Оно нереализуемо и по другой причине — Украина не контролирует часть границы территории, которую считает своей. Принятие решение об ограничении прав граждан на передвижение нарушает их свободы. И так далее, и тому подобное.

Никто из инициаторов не задается вопросом: а что должны делать все эти граждане, если их лишат возможности работать в России? Как им зарабатывать на Украине, чем кормить свои семьи? Ответов на эти вопросы никто не дает, более того, инициаторы переходят к оскорблениям, заявляя, что те, кто работает в России и хочет и дальше там работать, могут оставаться «с вещами».

Но зачем вообще понадобился визовый режим? Какие блага он принесет Украине? Защитит ее от «террористов»? Конечно, нет: настоящие террористы не затруднятся с получением визы.

В чем же профит? Да в том же, в чем от запрета российских фильмов, российских сериалов и книг из России. Украина под властью майдана конструирует себя, как «анти-Россию», но у нее нет ничего своего. Не на чем строить свою культуру, не на чем строить свою экономику, потому что и то, и другое по законам природы, истории и географии можно было делать только вместе с Россией, а это запрещено.

Вот и приходится вместо развития своего — запрещать чужое. Не читайте их книг. Не смотрите их фильмов. Не ездите туда. Единственный способ убедить, что там «плохо», что там «враги» — запретить туда смотреть. Сидите и не рыпайтесь. Никого не интересует, что вы там зарабатываете на жизнь. Зарабатывайте дома, ну и что, что это вдесятеро меньше. Не в деньгах счастье.

Майданная власть работает не на развитие своей экономики и своей культуры, а на выкачивание из страны средств валютными фондами и отечественными олигархами и, главное, на создание постоянного плацдарма для провоцирования России. Граждане в этой ситуации никому не нужны и никому не интересны.

Было бы красиво и правильно заявить, что Россия не будет отвечать симметрично. А в каждом автобусе и в каждом поезде, на которых заробитчане едут в Россию, каждому из них говорить: «Ваше правительство не хочет, чтобы вы сюда ехали, но мы рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию».