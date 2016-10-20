7 октября заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что его ведомство занимается проработкой варианта возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам. Речь шла о размещении военных баз там, где они были до расформирования в 2002 году — советской, а затем и российской военной базы на Кубе (Радиоэлектронный центр в Лурдесе) и базе Камрани во Вьетнаме), сообщало ранее ИА REGNUM

Фидель Кастро и Юрий Гагарин. 26 июня 1961 года

А что думают на Кубе по поводу этих планов? После восстановления дипломатических отношений между США и Островом свободы на лишние раздражители официальная Гавана смотрит весьма настороженно. Даже вполне безобидное предложение одной из известных российских организаций о проведении на Острове свободы мероприятий, посвященных юбилею Карибского кризиса, было отклонено кубинскими официальными структурами. Причина понятна — в разгар переговорного процесса кубинская сторона не хочет раздражать американцев напоминаниями о позорной странице истории США. А тут — целая военная база…

Основная задача Кубы сейчас — это добиться смягчения блокады. И, в идеале, ее снятия. Это сейчас жизненно важно для экономики и социальной сферы жизни страны. И российская военная база, даже в формате переговоров, перечеркнет все эти надежды. А кубинцы заслужили лучшей жизни, чем более полувека продуктовых карточек.

И еще вопрос: а как отнесутся простые кубинцы к решению властей об открытии российской военной базы? За последние годы там выросло новое поколение, чьи ценности весьма далеки от революционных идеалов. И многие связывают свои надежды на будущее с развитием американо-кубинского диалога. Какой потом будет холодный душ мы знаем по тому, чем закончилась перестройка. Но молодые кубинцы пока преисполнены ожиданий. И с этими настроениями тоже надо считаться.

И, наконец, Куба настаивает на ликвидации военной базы США в Гуантанамо. Вряд ли переговоры о создании российской военной базы на Кубе помогут этому процессу.

Так что, как говорится в культовом советском фильме «Республика ШКИД»: «Поздно вспомнили»!