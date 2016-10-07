Нацбанк Украины

Национальный банк Украины

Заместитель председателя Нацбанка Украины Олег Чурий поведал порталу UBR о шагах по либерализации валютного регулирования: «Думаю, что следующими шагами по либерализации будет пересмотр срока возврата валютной выручки 120 дней, запрет на покупку валюты, если есть валюта на счетах, а также ограничения на покупку валюты. Но для этого всего нужны предпосылки». Как можно заметить, либерализация коснётся исключительно покупки валюты бизнесом. Физическим лицам только увеличили лимит снятия средств с собственных депозитных счетов (со 100 до 250 тыс. грн в эквиваленте). Что же до предпосылок, то это, конечно же, прежде всего стабильность курса гривны, т. е. мера дисциплинированности экспортёров, продающих валютную выручку. Слишком спешить в НБУ не намерены — опасаются новой волны девальвации.

С 16 сентября НБУ, как и обещал, снизил учётную ставку до 15% годовых. Напомним, её снижение продолжается уже пятый месяц подряд, последний раз — в июле (с 16,5% до 15,5%). Как ранее сообщалось, в НБУ планируют довести её до 12%, поскольку считают, что взяли инфляцию на Украине под контроль. По мнению главы банка Валерии Гонтаревой, к концу 2016 года инфляция составит 12%, а к концу следующего — снизится до 8%. «Уже год как мы постепенно и осторожно снижаем учетную ставку. Ставки по кредитам также уменьшаются. Но ускорить этот процесс — значит, пренебречь нашими инфляционными целями и проигнорировать риски для ценовой и финансовой стабильности», — передала Гонтарева через пресс-службу банка.

Убыток банковской системы Украины за январь-август 2016 года составил примерно 6,6 млрд грн. Об этом сообщают в Нацбанке, напоминая, что в прошлом году за аналогичный период банковская система понесла убыток в размере 45 млрд грн., т. е. почти в 7 раз больше. «Рост процентного дохода обусловлен не восстановлением кредитования, а, в основном, связан с процессами реструктуризации кредитных портфелей банков, которые активно начались после диагностического обследования качества активов на выполнение программ докапитализации», — считает регулятор, намекая тем самым, что основная заслуга уменьшения убытка банковской системы принадлежит ему.

Непосредственно в августе совокупная прибыль 78 банков составила 3,7 млрд гривен. Убыточной в августе была деятельность 22 банков, на общую сумму 1,1 млрд гривен. Чистый процентный доход банковской системы за август по сравнению с июлем увеличился почти в 2 раза — до 4,9 млрд гривен.

Во второй половине сентября НБУ возобновил практику выдачи банкам рефинансирования. За 2 недели 5 банков в сумме получили 1,45 млрд грн (каких именно — в НБУ не уточняют, чтобы избежать паники среди вкладчиков).

«Мы серьезно очистили рынок от баланса «схемщиков» и мошенников. С начала 2014 года мы вывели 81 банк с рынка и, в частности, 16 банков в этом году. Таким образом, мы перешли к перезагрузке банковской системы», — такая информация была озвучена главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой во время видео-обращения к участникам Украинского финансового форума.

Однако другое мнение о текущей ситуации у Ассоциации защиты банков. Глава этой ассоциации Екатерина Назимко представила анализ работы банковского сектора в 2014—2016 годах: «Результаты исследования подтверждают критичность ситуации в банковском секторе. Крайне необходимо сегодня остановить разрушительное давление государственных органов на банки и восстановить стабильную работу банковской системы… От нарастающего государственно давления страдают и сами банки, и их клиенты. Сегодня все меньше украинцев доверяют финансовым учреждениям. Снижение доверия к банковской системе иллюстрирует сокращение депозитного портфеля физических лиц на счетах украинских банков. Так, отток депозитов физических лиц с 2014 года составил 44,6 млрд. грн. Через процедуру возмещения вкладов Фонда гарантирования по состоянию на сегодня прошли уже более 1,5 миллионов человек. Общий убыток украинских банков за последние 2,5 года составил 136,7 млрд грн.».

Валовый внешний долг банковского сектора в первом полугодии 2016 года сократился на $2,3 млрд — до $10,5 млрд., сообщает Нацбанк. Согласно данным НБУ, снижение уровня долга обусловлено погашением ранее привлеченных кредитов и конвертацией этих кредитов в капитал. По итогам второго квартала у банков Украины есть $6,8 млрд долгосрочных и $3,7 млрд краткосрочных обязательств.

Фонд гарантирования вкладов

В Фонде гарантирования вкладов опасаются нехватки средств для расчёта с вкладчиками: «На сегодняшний день Фонд имеет средства для осуществления текущих выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. Однако, если количество неплатежеспособных банков к концу текущего года увеличится, Фонд не исключает возможности возникновения дефицита средств. Для его недопущения Фонд обратился за дополнительным финансированием в Министерство финансов Украины на сумму 7,9 млрд грн.», — заявили в пресс-службе организации.

Сложно сказать, обоснованы ли опасения Фонда. Весной аналитик «Простобанк Консалтинг» Иван Никитченко прогнозировал ликвидацию до конца года примерно 10 банков. На то время в банковской системе Украины их насчитывалось 111. Однако этот результат был достигнут досрочно: 101 банк на Украине был уже по итогам августа. Более активная ликвидация банков предполагает активную выплату компенсаций: к сентябрю 2016 года их общая сумма превысила 80 млрд грн. Вероятно, это и вызывает беспокойство сотрудников ФГВФЛ — к настоящему моменту в Фонде истратили примерно половину из 16 млрд грн., имевшихся в нём к началу 2016 года. Только в августе активы Фонда «похудели» примерно на 0,87 млрд грн.

«Эти 8 млрд. грн. его [Фонд], разумеется, не спасут. С другой стороны, дополнительная ни чем не обеспеченная эмиссия подхлестнёт инфляцию, и тут уже со всех граждан страны будет собираться дополнительный инфляционный налог», — комментирует просьбу Фонда экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Иначе, как очередным грабежом, данную ситуацию назвать нельзя. Сначала Национальный банк выводит с рынка десятки финансовых учреждений, причем не всегда по объективным причинам и, руководствуясь буквой закона. В результате чего украинцы теряют свои сбережения и не могут получить в срок даже гарантированные государством депозиты. Сейчас же вместо того, чтоб эффективно распродавать активы выведенных банков, чиновники печатают «мусорные» ОВГЗ для наполнения Фонда гарантирования. Под эти бумаги средства выделяются из государственного бюджета и формируются на основе уплаты налогов тех же украинцев, которые и так уже пострадали от закрытия банков», — комментирует ситуацию президент Ассоциации защиты банков Екатерина Назимко.

Следует отметить, что большая часть платежей ФГВФЛ (60 из 80 млрд грн.) действительно производится за счёт заёмных средств: НБУ и Минфин привлекают их под выпуск ОВГЗ, а затем передают в распоряжение Фонда. В настоящее время ставки по облигациям составляют 10% годовых и депутаты из парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности выступили с предложением внести поправки в закон «системы гарантирования вкладов физических лиц». Суть поправки заключается в том, чтобы законодательно ограничить выплаты Фонда по этим кредитам на уровне 1% годовых (остальное компенсирует государство). Законопроект пока не выставлялся на голосование.

Погашать эти ссуды Фонд планирует продажей активов ликвидируемых банков, однако реализация идёт не слишком активно. Так, в ходе аукциона, проходившего 19−25 сентября, планировалось получить свыше 2 млрд грн для пополнения счетов Фонда. Однако по факту удалось выручить лишь 146 млн грн.

С выплатой вкладов обанкротившихся банков обнаружилась еще одна досадная неприятность: их умудряются снимать мошенники, располагающие списком вкладчиков и информацией о начале выплат. После чего преступникам остаётся только подделать документы и получить доверенность на снятие вклада. «Банки-ликвидаторы, как правило, принимают заявления на возврат вкладов в нескольких отделениях в городе, потому отследить каждого отдельного клиента физически невозможно, чем и пользуются мошенники», — поясняет причины успеха преступников советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в комментарии «Вести-Украина». В правоохранительных органах уточняют, что пострадали вкладчики, как минимум 30 вкладчиков в трёх банках, причём, по версии следствия, наводчиками выступают сами сотрудники банков.

Ставки

Средние ставки по депозитам в украинских банках на конец сентября продолжили снижение. По вкладам в гривне они колеблются в пределах 15,5−16,4% (в зависимости от срока вклада). По валютным вкладам вилка составляет 3,4−5,5% (доллар) и 3,1−4,6% (евро). Таким образом, за минувший месяц ставки снизились примерно на 0,5% в гривне и на 0,15−0,2 в валюте.

Не гнаться за процентами советует украинским вкладчикам начальник отдела депозитов и сбережений Ирина Стрепетова в комментарии для издания «Сегодня»: «Если сегодня банк предлагает ставки по депозиту в районе 25−27% в гривне — это верный знак того, что у него проблемы с ликвидностью. Чтобы заработать на таких ставках, банку нужно выдавать потом кредиты под 40%».

По мнению банкиров, средние ставки по депозитам продолжат снижение и дальше:

«Осенью продолжится снижение процентных ставок. Здесь более интересной является тенденция по валютным вкладам. Валюта банкам сегодня не нужна, поэтому уровень 1−4% годовых по валюте является обыденным. Если говорить о гривневых вкладах то, учитывая необходимость банков кредитовать, стоит ждать снижения процентных ставок, но не слишком большими темпами. Все хотят спокойно уйти на зимние каникулы, поэтому я ожидаю снижения ставок осенью с небольшим ростом в декабре», — объяснил в комментарии «Украинским новостям» председатель правления «Вектор Банка» Вадим Березовик. Главной причиной этого, по его мнению, является кредитование. Банки боятся кредитовать бизнес, опасаясь невозврата средств. Нет кредитования — незачем привлекать депозиты. Согласна с ним и заместитель директора департамента розничного бизнеса государственного «Ощадбанка» Марина Ревуцкая: «В иностранной валюте продолжится плавное снижение ставок, а в гривне в ноябре-декабре возможно небольшое увеличение за счет акционных предложений банков в канун новогодне-рождественских праздников».

Хроника банкопада

Вместо банков на Украине теперь открываются финансовые компании, сообщает UBR. За последние 3 года их количество выросло более чем в 2 раза (с 324 до 673). Филиальная сеть банков за тот же период сократилась почти вдвое (с 20 тыс. отделений до 10,8 тыс. по состоянию на конец июня этого года). Финансовые компании занимают банковскую нишу (мимикрируя под банки), хотя и не не могут похвастаться тем, что деньги их клиентов защищены так же, как у банковских вкладчиков

Глава Совета банковской ассоциации НАБУ Роман Шпек советует вкладчикам при выборе финансовой организации смотреть не только на объективные показатели, но и на фигуры акционеров, что, по его мнению в текущей ситуации гораздо важнее прочей информации о банке: «…есть акционеры, которые готовы развивать бизнес в Украине, а есть те, кто ставит на замедление экономики — они не уходят с рынка, но и банки свои не развивают. Важно смотреть, кто из акционеров готов докапитализировать свои учреждения и сокращать кредиты, выданные связанным лицам. На сегодня это один из немногих критериев, которые можно воспринимать при оценке банка».

В ближайшее время к категории неплатежеспособных может присоединиться «Платинум-банк». Сотрудники этого банка, в который перевели около 200 сотрудников из банка «Михайловский» жалуются на то, что банк отказывается выдавать им обещанные бонусы к зарплате и увольняет без положенной выплаты 2 окладов. Об этом пишет журналист Александр Дубинский, с которым связался один из уволенных сотрудников.

Это не единственная проблема банка. Ещё с прошлого года мобильный оператор МТС-Украина судится с банком по поводу возврата трёх депозитов на общую сумму 250 млн грн. Пытаясь уклониться от уплаты, банк обратился в НБУ с просьбой признать себя проблемным. Поскольку судебное решение, вынесенное в пользу мобильного оператора, предусматривало возврат депозита до 14 июля, в скором времени НБУ может удовлетворить просьбу руководства банка.

Государственный банк «Укрэксимбанк» запросил у Министерства финансов 12 миллиардов гривен на пополнение капитала в следующем году, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на двух независимых источников, знакомых с ситуацией.

«Потребность банка в дополнительном капитале очевидна, однако в ответ на дополнительные запросы в Нацбанк и Минфин по этому поводу пришли пространные ответы с множеством букв, но минимумом релевантной информации», — пишет издание. По официальным данным, за 6 месяцев 2016 года убыток Укрэксимбанка составил 1,4 миллиарда гривен, а признанный уровень проблемных активов (NPL) — 40%. Что любопытно — в 2016 году Кабмин уже выделил на докапитализацию финучреждения более 9 млрд гривен.

Российские дочерние банки на Украине

Российский «Альфа-банк» намерен стать лидером банковского рынка Украины. Об этом заявил глава наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман в ходе общения с журналистами в Киеве: «Мы, безусловно, хотим быть лидером. Как минимум, одним из очевидных лидеров в сегменте частных банков на украинском банковском рынке… Нам вообще-то второе место никогда не нравилось». Как ранее сообщалось, в настоящее время проходит процесс слияния Укрсоцбанка и Альфа-банка, причём меньший по активам российский банк поглощает Укрсоцбанк, купленный у финансовой группы Unicredit.

Впрочем, для достижения первого места банку предстоит поработать. Суммарные активы двух объединяющихся банков составляют примерно 93,5 млрд грн., тогда как у лидера — Приватбанка — свыше 285 млрд. Однако всё равно после слияния, которое намечено на конец года, Альфа-банк станет вторым по размеру активов частным банком Украины.

Украинское представительство «Сбербанка России» оказалось втянутым в серьёзный скандал. Вначале в СМИ появилось сообщение о том, что украинское руководство банка передало клиентскую базу своей материнской структуре: «Информацию «сливали» у меня на глазах. Естественно, я попытался вмешаться и сказал руководству, что не намерен работать в учреждении, которое действует против украинцев. Сразу же после этого меня вызвали к Юшко [Игорь Юшко, председатель правления украинского «Сбербанка России» — Ред.], который прямо сказал мне, что, если я хочу видеть живыми своих детей и жену, то должен молчать», — заявил один из сотрудников банка, чьи ФИО пресса не указывает. «Сбербанк России» уже давно стал неким «центральным офисом» по возвращению Виктора Януковича в Киев… через «Сбербанк» Янукович хочет повлиять на внутреннюю ситуацию в стране. Не исключено, что клиентская база ему нужна для создания списка с подписями украинцев, который в последующем будет использован для принятия нужных ему решений. Например, для проведения всеукраинского псевдореферендума за его возвращение в Украину», — продолжает обличать источник, и этот накал страстей заставляет предположить, что вся эта история состряпана искусственно — банк уже давно вызывает открытое неприятие местных националистов.

Примерно через неделю после появления информации о клиентской базе, в Киеве прошёл митинг вкладчиков банка (или людей, которые называют себя вкладчиками). По их утверждению, из их депозитных ячеек в банке пропадают деньги, а оформившим в банке кредит стали звонить неизвестные, которые представляются коллекторами, и требуют немедленного возврата долгов.

Стоит отметить, что часть плакатов пикетчиков направлена лично против председателя правления банка. Поскольку, кроме работы в банке, он в прошлом, действительно, был соратником Виктора Януковича, можно предположить, что «накат» на банк, действительно, организован искусственно и имеет политическую природу: «Сбербанк» ведет открытую антиукраинскую деятельность. Мы просто не имеем права стоять в стороне и смотреть, как Кремль разрушает Украину изнутри, нашими же руками. Мы не будем за этим молча наблюдать. Начнем очищение прямо с центрального офиса», — заявил журналистам один из организаторов пикета Максим Рыньский.

Собственно, сами организаторы не слишком скрывают политическую природу протеста. Довольно странно быть убеждённым в антиукраинской деятельности банка и в то же время продолжать оставаться его клиентом.

Любопытно, что сам банк при этом может быть косвенной целью организаторов информационной кампании. С начала сентября продолжается политический скандал вокруг одного из украинских политиков-антикоррупционеров — Сергея Лещенко. Одна из составляющих этого скандала — Сбербанк России, где Лещенко якобы держал депозит в размере 22 млн грн. В этом случае тем, кто организовал травлю политика, должно быть выгодно выставить и банк в максимально неблагоприятном свете: часть этого негатива неизбежно попадёт и на политика.

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