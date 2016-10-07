Российско-грузинский разрыв остается предметом обоюдной болести для двух народов единой веры. Сухой и поверхностный взгляд запечатлит отказ Грузии от дипломатических отношений и конструктивного диалога вследствие признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако за коркой новостных сводок заметны оживленные ткани русско-грузинской любви.

Грузия

Достаточно сказать, что за первые девять месяцев нынешнего года Грузию посетили 832 тысячи туристов из России. Восторженные отзывы россиян переплетаются с уверенно доброжелательным тоном грузин, отмечающих высокий культурный уровень гостей. Гости из России неизменно посещают картинные галереи, исторические памятники, ведут себя подчеркнуто уважительно. Грузинское гостеприимство обвораживает их снова, как это было тридцать лет назад.

Если пять лет назад Грузия казалась многим в России отчужденной и «дерусифицированной», то нынче русский язык слышен там повсеместно. Сызнова пробуждается интерес к русской культуре, а в россиянах жители Сакартвело все чаще видят друзей и единоверцев. А где еще в мире ценят грузинскую культуру, если не в России? Где еще в мире центральные каналы телевидения пафосно сообщат о том, что в Тбилиси нашли могилу великого художника Пиросмани? Кому еще в мире есть дело до Руставели и Пиросмани?

Пожалуй, лучше всех передал запах русско-грузинского воздуха Евгений Евтушенко:

О Грузия — нам слезы вытирая,

ты — русской музы колыбель вторая.

О Грузии забыв неосторожно,

в России быть поэтом невозможно

Пожалуй, любое обсуждение Грузии следует начинать с ее беспримерно высокого места в лучших проявлениях творческого русского духа. Любые споры и ссоры улетучиваются после просмотра «Мимино» или фильмов Абуладзе. А грузинская музыка обвораживает и глухих. Все это следует отнести к более фундаментальным категориям, нежели политические размолвки, терзающие русско-грузинскую ткань доныне.

Современную грузинскую политику лучше всего можно охарактеризовать грузинским же анекдотом советских времен. «Сидит семья в Тбилиси и оплакивает сына Гиви, погибшего в автомобильной катастрофе. Родственники сокрушаются, как ужасно и какая неосторожность была допущена Гиви за рулем. Тут встает отец, бьет кулаком по столу и говорит: «Но Гиви был прав!!!»

Отличительным качеством грузинских политиков можно смело назвать неумение мыслить в терминах блага собственной страны. Вместо стремления к возрождению собственной культуры, пришедшей в упадок после развала СССР, слышались обвинения в адрес России, что все плохо из-за нее. Дальше начинают говорить об «оккупации», забывая о проблеме беженцев. И громкий отказ от переговоров с Россией, покуда не закончится «оккупация». То есть отказ от решения проблем беженцев, ибо без России оно немыслимо.

Складывается такое впечатление, словно некоторые грузинские политики делают всё для «нерешения» проблемы беженцев и невозможности изменения статуса Абхазии и Южной Осетии. Как известно, президент России Путин последовательно противился идее провозглашения самостийности двумя республиками, но нападение на российских миротворцев и отказ им в оговоренном статусе вынудили тогдашнего президента Медведева согласиться с суверенным статусом Абхазии и Южной Осетии. При отказе со стороны Михаила Саакашвили вести переговоры.

Для конструктивного подхода к российско-грузинской распре надо понять, что особо болит у каждого. Пожалуй, главной кровоточащей раной для грузин остается судьба двухсот тысяч беженцев из Абхазии, лишившихся дома в сентябре 1993 года. Этих людей не только не пускают в их дома, но вовсе не позволяют посещать родные места, где похоронены близкие и где каждое дерево напоминает об их присутствии. Следует подчеркнуть, что речь идет о мирном гражданском населении, которое никак не было причастно к бесчинствам «Мхедриони» и других бандитских формирований. Трудно оспаривать права беззаконно изгнанных на возвращение домой…

С другой же стороны, не менее сорока российских миротворцев погибло в августе 2008-го года вследствие безумного нападения на них по приказу Михаила Саакашвили. Грузинской стороне следует уразуметь, что действия их предыдущего президента привели к кровавому счету с Россией.

Если на выборах в Грузии победит партия «Грузинская мечта» и будет контролировать парламент без мелких коалиционных партнеров, то ничто не должно помешать ей начать политику сближения с Россией, что является насущно важным для Тбилиси. Если отстраниться от бездумного лихачества, как мы проиллюстрировали через анекдот, и если отказаться от детсадовского критерия «нравится/не нравится» то Иванишвили поступит мудро, если принесет официальные извинения России за гибель россиян в 2008 году. В ответ Россия может отменить визовый режим. Следующим важным ходом будет восстановление дипломатических отношений.

Параллельно должны быть предприняты усилия для полного грузино-абхазского примирения. Возвращение беженцев будет не только им самим во благо, но и нынешним жителям Абхазии.

Если предлагаемый нами план заработает в полноте или с теми или иными изменениями, Россия вернет себе сильнейшие позиции на Кавказе. Вместе с грузинскими силовиками российские коллеги смогут предотвратить проникновение террористов на Северный Кавказ, которые неизбежно хлынут туда через Панкисское ущелье после завершения войны в Сирии. Возможно, Грузия будет заинтересована в присутствии российских войск на границе с Турцией, чтобы защититься от возможных притязаний Анкары на Аджарию.

Можно оспаривать тот или иной посыл в этой статье, но есть в ней и неоспоримое. Грузино-российский симбиоз может пересилить мелкомыслие политиков. Особенно если учесть его геополитическую непреложность, как мы это показали.