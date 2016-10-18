Новость, пришедшая из Латвии, находится за гранью понимания.

Модест Колеров ИА REGNUM Независимое внешнеэкономическое дупло Татарии на теле России

Оказывается, президент Татарии Рустам Минниханов не просто посетил маленькую балтийскую страну и насладился её прекрасными пляжами, но и сделал потрясающее заявление:

«По мнению Рустама Минниханова, сегодня особенно важно увеличивать товарооборот между Татарстаном и Латвией. В прежние годы он составлял порядка 1 млрд долларов, по итогам 2015 года был отмечен спад — товарооборот снизился до 460 млн долларов» (цитируется по Татар-информ).

Кроме того, он отметил, что грузы из Татарии и впредь будут переваливаться в портах Латвии, — несмотря на все заявления руководящих представителей федерального центра и лично президента России Владимира Путина о том, что все российские грузы надо уводить из портов Прибалтики. Несмотря на участие Латвии в антироссийских санкциях Запада. Несмотря на интенсивную милитаризацию Латвии против России, в ходе которой Латвия даже отказалась от пограничного контроля за вооружёнными солдатами НАТО. Несмотря на официальную русофобию властей Латвии. Несмотря на официальную реабилитацию и прославление в Латвии гитлеровских эсэсовцев и коллаборационистов. Несмотря на прямую конкуренцию портов Латвии с российскими портами на Балтийском море. Несмотря на многолетние скандалы вокруг отмывания чёрных, серых, нелегальных, коррупционных средств в финансовой системе Латвии.

Что это было? Откровенная фронда против общей внешнеполитической линии России? Заигрывание с «шестёрками» Брюсселя и Вашингтона для демонстрации, что не все в России думают, «как Путин»? Попытка решить свои мелкие бизнес-проблемы в Латвии? Или откровенное заявление о том, что Татария не является частью России?

О каком уважении к России может идти речь, если региональные чиновники, наплевав на общую внешнюю политику, наплевав на четкую антироссийскую политику Латвии, на заявления главы МИД Латвии, что «Россия закончит как третий Рейх», едут к латвийским политикам с предложением «дружить» и «увеличивать торговый оборот».

Вопрос «глупость или предательство» здесь не уместен. Такие визиты — это предательская глупость. Цена которой — политическая профессиональная непригодность последнего регионального «президента» в России.