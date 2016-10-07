Вопрос о том, что США должны применить военную силу для защиты сирийской оппозиции от уничтожения, поднимается в очередной раз. Совет национальной безопасности, как сообщается, рассматривал ряд возможных путей спасения мятежников, от введения новых экономических санкций против России до нанесения авиаударов по избранным целями ВВС Сирии, пишет Дэниэл Р. ДеПетрис в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

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Хотя президент США Барак Обама никогда особо не воспринимал критику своей внешней политики вообще и в отношении Сирии в частности, теперь же призывы к большему и более активному военному вмешательству в конфликт звучат от представителей обеих партий на Капитолийском холме.

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За то, чтобы остановить «бойню в Алеппо» и привлечь президента страны Башара Асада к ответственности за «преступления против человечности», выступают теперь не только такие официальные лица, как сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, хотя Маккейн и является наиболее активным сторонником более жестких действий Вашингтона в войне. Вместо этого об этом заявили, или скорее намекнули, сторонники Обамы по внешней политике на Капитолийском холме — сенаторы Тим Кейн и Бен Кардин.

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Главный вопрос, на который еще предстоит ответить, состоит в том, достаточно ли эта риторика по Сирии настойчива в обеих партиях и обеих палатах Конгресса, чтобы Обама мог отдать приказ совершить налет на военные объекты сирийской армии без значительных политических последствий для самих США.

Когда появились сообщения о том, что правительство Асада применило химическое оружие против гражданских лиц в пригородах Дамаска летом 2013 года, они стали важным моментом для многих в Вашингтоне. Понимая, что любые военные действия против сирийского правительства потребуют согласия от избранных в США представителей, администрация Обамы обращается к Конгрессу за предоставлением соответствующего разрешения прежде, чем могли быть выпущены первые ракеты. Менее чем через две недели после применения отравляющих веществ стало очевидно, что поддержки Конгресса попросту не было.

Через три года после этого перед главой Белого дома вновь та же проблема. На этот раз не «крупномасштабные химические атаки» вызывают шок в Вашингтоне, а бомбардировки Алеппо — одного из крупнейших городов Сирии. В очередной раз увещевания слышны как со стороны Республиканской, так и Демократической партии на Капитолийском холме о том, что нужно что-то сделать для спасения жизней мужчин, женщин и детей. Однако даст ли Конгресс действительно Обаме право пойти на это военное вмешательство или в очередной раз польет слезы, не дав Обаме разрешения применить силу?

Эксперты по вопросам конституции скажут, что главнокомандующий имеет полномочия решать, что достаточно важно для интересов национальной безопасности США, чтобы посылать военнослужащих США на передовую. И они будут правы. Благодаря Закону о полномочиях в условиях военного времени у главы Белого дома есть право использовать вооруженные силы без одобрения Конгресса в течение 60 дней с возможностью продления этого срока на дополнительные 30 дней. В таком случае, если Белый дом не получит одобрение Конгресса, войска США должны приостановить операции и выйти из конфликта.

Для Обамы Сирия не простой конфликт, а религиозно-этническое противостояние, в котором участвуют через своих посредников региональные державы, стремящиеся укрепить свое влияние. Именно поэтому Обаме следует — в действительности, настоятельно рекомендуется — обратиться за одобрением Конгресса для использования военной силы, в случае если он придет к выводу, что нанесение ударов по авиабазам и авиации официального Дамаска является единственным эффективным способом принудить сирийское правительство вернуться за стол переговоров с оппозицией и пойти на сложное, но необходимое соглашение о разделении власти.

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Если Обама решит удивить даже своих хулителей и пойдет на использование военной силы в Сирии, проявит ли инициативу Конгресс? Или же он уклонится от такого шага в страхе, что в случае одобрения войны, которой американский народ по большей части не хочет, пострадают их политические карьеры.

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