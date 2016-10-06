Страшно не то, что вина за вспышку террора, за рост террористической угрозы миру — лежит на США. Страшно, что они этого уже не стесняются и не считают нужным это прятать от мирового сообщества…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг США

Выдающийся практик терроризма Владимир Ильич Ульянов-Ленин утверждал, что «морально все, что способствует большевистской революции, а аморально то, что ей препятствует», и очень правильно утверждал. Потому что поскольку целью является революция, а цель оправдывает средства, то моральны и нравственны лагеря, тюрьмы, казни — которые способствуют ее достижению.

Сегодня же, поскольку важнейшей целью американской империи (сейчас находящейся в периоде мирового доминирования, то есть в псевдонаучном жаргоне, построившей «однополярный мир») является безопасность Израиля и нефтяных месторождений, а одной из угроз этому является сирийский тиран — то мы устраняем его per fas et nefas (как честными средствами, так и злодействами, с постоянно нарастающим преимуществом последних). С помощью «невооруженных штатских», демократической оппозиции и тому подобных эвфемизмов.

(Кстати, так называемые невооруженные штатские — не путать с нормальными — напоминают мне старый остроумный анекдот времен коммуны о том, как спокойно косящий хлеб у реки Уссури советский комбайн был атакован китайскими пехотинцами; комбайн ответил пулеметно-артиллерийским огнем, после чего поднялся в воздух и улетел).

Недавно Борис Джонсон, шеф Foreign Office в правительстве Терезы Mэй, констатировал, что Россия виновна в затягивании войны в Сирии — и правильно констатировал: без русской интервенции сирийский тиран уже был бы повешен, как Саддам, по всей стране господствовала бы демократия по образцу иракской и ливийской, исламские же головорезы ликвидировали бы в новой провинции Халифата последние остатки христианства.

Применительно же к нашей ситуации это выглядит так: важнейшей целью польской политики, особенно восточной так называемой политики, есть то, чтобы навредить России любой ценой, даже ценой собственной гибели, и эта цель священна, безусловна и однозначна. Мы не только вступили в союз с «пабродскими литовцами» (Паброде — лагерь смерти в Литве, где в 1941—1943 годах уничтожались поляки — прим. переводчика) и украинскими бандеровцами, наплевав на мнение обычных поляков, но даже считаем нормальным реальный риск войны с Россией на нашей территории. [Такой подход подтверждает, что польская политика является действительно исключительным явлением в масштабе мировой, потому что негодяйства, совершаемые другими, служат в основном их собственным целям, в нашем же случае одинаково недостойные цели и недостойные средства обращаются против польского государства].

И кто наш ключевой союзник в этом гипотетическом национальном самоубийстве? США. Страна, за последние годы сползшая в тотальное негодяйство…

Портал http://zmianynaziemi.pl/ публикует интервью немецкого журналиста с одним из глав исламских террористов, который без недомолвок обнажает механизм косвенного финансирования терроризма через Израиль и американцев.

Соединенные Штаты создают и используют разные террористические группировки, чтобы достигать своих целей. Обычно идет речь о свержении правительства, что мы наблюдали в Ливии, и такой же процесс в настоящее время происходит в Сирии. Немало говорится о «тайном» союзе между США и террористами — но это «тайна», о которой все знают, но вопреки этому многие продолжают верить в благородные цели американцев. В таком положении вещей следует винить, прежде всего, оплаченные, пропагандистские СМИ.

На страницах немецкой газеты Kölner Stadt-Anzeiger появилось интервью с командующим исламской радикальной организацией Dżabhat al-Nusra (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принадлежащей к al-Kaida (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Первое, что бросается в глаза, — это, что Abu al-Ezz сам признает, кто предоставляет поддержку для его вооруженной группы — то есть какое государство финансирует вооруженные действия в Сирии, а также кем являются посредники.

Мы узнаем, что Запад не только поставляет оружие к Dżabhat al-Nusra (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но также обеспечивает необходимое военное обучение будущих боевиков. Подтверждается также то, что террористы полностью не заинтересованы в прекращении огня в Сирии, и, более того, делают всё возможное, чтобы аннулировать любые шансы на мир. Единственной целью этой исламской вооруженной организации является свержение Башара Асада и установление законов права шариата на территории целого государства.

Командующий Dżabhat al-Nusra (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что Израиль поддерживает их действия, потому что находится в состоянии войны с Сирией и организацией Hezbolla. Союз Dżabhat al-Nusra (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США не так очевиден, но это не изменяет факта, что американцы помогают террористам. Изначально организации «Исламского государства Ирака и Леванта» и Dżabhat al-Nusra представляли одну группу, но «большинство лидеров ИГИЛ начало сотрудничать с тайными службами безопасности».

Я давно живу на этом свете и поэтому, невзирая на прирожденную наивность, не возмущаюсь этими запоздавшими открытиями. Но меня возмущает тот факт, что наши нынешние политические элиты, особенно после прихода к власти «добрых волшебников» из PiS, старательно делают вид, что искренне и безоговорочно верят в американскую пропаганду. Ведь как говорит господин Михалкевич, даже в собственную пропаганду (а это, по большому счету, ложь в массовом масштабе, и не более того) нельзя верить, а эти изображают, что верят в чужую!!!

Обидно, когда тебя считают идиотом, — особенно, если ты этого не заслуживаешь…

Перевод Александра Усовского