В вопросе необходимости американских военных баз в Польше «непримиримые антагонисты» PiS («Право и справедливость», правящая партия) и PO («Гражданская платформа», официальная оппозиция) на удивление единодушны… Им так хочется втянуть Польшу в войну между Россией и США?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лех Валенса жив и активен

Четверть века нам внушают, что Польша вернула себе свой суверенитет по результатам выборов 4 июня 1989 года. Однако эта дата фальшива — реально суверенными мы стали после вывода из нашей страны последних советских солдат, которые временно располагались на нашей территории после окончания Второй мировой войны. Теперь история сделала полный круг — и мы умоляем уже американцев, чтобы они прислали к нам свои войска.

Во время существования Польской Народной Республики неофициально считалось, что постоянные советские базы в нашей стране — это гарантия лояльности Варшавы Москве. Когда 17 сентября 1993 года, в символическую годовщину начала советской агрессии против Польши в 1939 году, командующий Северной группы войск, генерал Леонид Ковалёв доложил президенту Леху Валенсе об окончании вывода советских войск из Польши — казалось, что мы, наконец, вернули себе суверенитет. К сожалению, быстро выяснилось, что он нам не очень-то и нужен: из одного «союза по принуждению» мы вошли в другой, на этот раз добровольно.

Практически с самого начала существования так называемой III Речи Посполитой началась реализация проекта, который, теоретически, всё изменит, практически оставив все по-старому. Подчиненность Москве мы заменили на подчиненность Брюсселю, а вместо членства в Варшавском договоре мы вступили в НАТО. И то обстоятельство, что с 1993 года на нашей территории нет чужих войск — может вскоре измениться.

Присутствия постоянных американских баз добивается правящая партия, «Право и Справедливость», но похожий курс избирали также их предшественники. Следствием этого является развертывание американской противоракетной базы в Редзикове близ Слупска, которая защищает США и подвергает Польшу опасности русского нападения. В то же время мы постоянно слышим мольбы PIS об американских базах в нашей стране. Президент Дуда подписывает закон, санкционирующий временное расположение на территории Польши чужих войск, а состоявшийся в Варшаве саммит НАТО одобряет это присутствие.

Откровенно удивляет, что никого из правящей элиты не возмущает то, что через четверть века планируется возвращение к известной зависимости, то есть к ситуации, когда чужие войска будут располагаться на нашей территории. В этот раз, однако, не из-за проникновения в Польшу большевистской заразы, но по собственному желанию политических псевдоэлит нашей страны.

Все это вдобавок еще и приправлено антироссийскими фобиями склонной к эпатажу польской прессы. Официальная пропаганда готовит нас к вооруженному конфликту с Россией! Рассказы о мнимой потребности в защите Польши силами американцев следует отправить в раздел сказок. Американцы реализуют свою политику, очевидным примером которой является продолжающийся конфликт на Украине, являющийся де-факто косвенной войной, идущей между США и Россией. Распространение этого конфликта на Прибалтику и Польшу вероятно именно потому, что НАТО агрессивно угрожает России, все плотнее окружая ее своими базами.

Официальная версия сказки о необходимости американских баз в Польше основывается на том, что американские войска в Польше — ни разу не оккупация, но только сугубо и исключительно охрана нашей страны на случай агрессивных продвижений России. Стоит обратить внимание, что во времена Варшавского договора также рассказывались похожие вещи о том, что отважная Красная армия вместе с армиями так называемых «народных демократий» имела целью всего лишь охрану наших государств перед НАТОВСКИМ империализмом. Теперь нам рассказывают эти же самые глупости, только с обратных позиций.

В конечном итоге, поскольку теперь в Польше постоянно проходят широкомасштабные военные маневры, превосходящие все подобные со времён падения ПНР, то стоит заинтересоваться, чему обучаются солдаты и какова задача войск в этих манёврах. Они учатся защищаться? В рамках маневров «Анаконда 2016» солдаты НАТО тренировались в воздушно-десантных операциях. Кто-то когда-то слышал об обороне с помощью десанта? Это очевидная подготовка к наступательным действиям.

Остается лишь наблюдать за развитием событий и ждать, смотреть на развитие случаев и ожидать, пока польские политики, ослепленные собственной патологической русофобией, засунут нас в военную мясорубку. Которая очень быстро уничтожит польскую молодёжь, а пожилых людей заставит горько пожалеть о том, что они доверили страну идиотам, так бездумно угробившим нашу несчастную Родину…