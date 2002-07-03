Красноярский край, 3 июля, 2002, 14:06 — ИА Регнум. Вчера ночью 13 пальм, привезенных в Красноярск из Сочи, сожгли неизвестные хулиганы: полностью сгорел пышный волосяной покров ствола южных красавиц, обгорели листья. Пальмы были закуплены по инициативе и на средства красноярского управления зелёного строительства в рамках программы благоустройства Красноярска. Не так давно все пострадавшие деревья были высажены в районе Цирка. По предварительным подсчетам, ущерб составил около 200 тысяч рублей. Городские власти настаивают на том, чтобы правоохранительные органы как можно скорее нашли виновных. Напомним, всего в Красноярске высажено около 50 пальм, закупленных в этом году в Сочи.