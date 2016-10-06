Начало отопительного сезона, львовский мусор, контрафактный алкоголь и отношения с Польшей интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 29 сентября по 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинцам станет сложнее работать в Польше, прогнозирует «Панорама» (Сумы). В последнее время для большинства заробитчан с Украины это государство стало перевалочным пунктом на пути к более престижной, более оплачиваемой работе в других странах Евросоюза. Открыв рабочую визу в Польше, большой процент тут же перебирается в Германию или Швецию. Чтобы перекрыть эту «лазейку», с октября 2016 года упрощенная процедура для сезонных рабочих-иностранцев в Польше уже не будет работать. Все из-за изменения процедуры трудоустройства сезонных рабочих в ЕС. Брюссель обязывает трудоустраивать сезонных рабочих исключительно на основании разрешения на работу. Заработать на сборе польских яблок украинцам, не успевшим выехать до нововведения, будет сложно. Согласно официальной статистике, 90−95% всех сезонных рабочих в Польше — это украинцы. Главные отрасли их трудоустройства — это сельское хозяйство, домашние работы и опека над пожилыми людьми, строительство, промышленная переработка, торговля, работа в сфере услуг и тому подобное. Даже бегло пролистав форумы и отзывы в интернете о работе в Польше, замечаешь, как много жутких историй, когда люди работают на износ. Но раз они «впряглись» в это дело, то, очевидно, ожидаемое вознаграждение того стоит. Конечно, новая процедура действительно усложнит выезд украинцев на работу в Польшу, но одновременно она и защитит работников. Если украинец легально устраивается на работу, то он не может зарабатывать меньше, чем его местный коллега.

«Zaxid.net» (Львов) опубликовал репортаж польской газеты Gazeta Wyborcza об условиях жизни украинской общины в Перемышле. Более двух тысяч человек стали объектом насилия и запугивания со стороны поляков. «По вечерам под нашими окнами ходят группы молодежи и поют песенку на манер футбольных болельщиков: «Пропадет Украина, пропадет хамский род, победит белый орел, победит польский род!» — рассказывает изданию местный житель украинского происхождения. Павел Баран, радикальный польский патриот и националист. Он никогда не покупает в магазинах, принадлежащих украинцам, а когда слышит на улицах Перемышля их язык, говорит: «Здесь Польша». По словам Павла, он терпеть не может тех, кто родился в Польше и называет себя украинцем. «Посылают своих детей в украинские школы в Перемышле, разговаривают с ними на украинском, воспитывают их украинцами и к тому же уважают преступника Бандеру. Это что — государство в государстве? Ездят польскими дорогами, лечатся в польских больницах, получают польские пенсии и плюют нам в лицо, — горячится Баран. — Поймите, мы расположены между Россией и Германией. Здесь нет места для неопределившихся. Мало того что они не пойдут биться за Польшу, так еще и могут сотрудничать с ее врагами. Мы знаем, что происходило на Волыни. Германия на нас напала, а украинцы использовали ситуацию и убивали поляков, как животных». После 1991 года, когда Украина обрела независимость, слово «украинец» перестало быть оскорбительным. Страх прошел. Но с 2013 года, после 70-летней годовщины Волынской резни, украинцев начали обзывать бандеровцами. Теперь бьют за Волынь. Страх вернулся. Украинка Романа Золотник рассказывает: «Все больше боимся говорить на улицах на украинском. То же самое в больнице. Некоторые, слыша наш язык, морщатся, как им противно. Я перестала разговаривать с поляками на польско-украинские темы. Это теперь табу».

Одесский преподаватель-националист пожаловался, что на него напали сепаратисты, сообщает «Таймер» (Одесса). Сотрудник истфака ОНУ им. Мечникова Александр Музычко, известный своими националистическими взглядами, пожаловался, что подвергся нападению во дворе своего дома. «Лощиновка-2 в Одессе, только против украинского народа. Только что было совершено нападение на меня группой украинофобов-сепаров. Прямо во дворе. Вот так. Слава Украине!» — пишет Музычко на своей страничке в Facebook. Недавно он пожаловался на то, что его допекают живущие в его дворе украинофобы-сепаратисты. Он даже зачем-то опубликовал свой точный домашний адрес и попросил разделяющих его политические взгляды помочь ему разобраться с недругами.

Массовые отравления фальсифицированной водкой и коньяком, изготовленным на основе токсичного метилового спирта, всколыхнули Украину, рассказывает «Новий день» (Херсон). Да и как не всколыхнуть: ядовитый алкоголь забрал на тот свет более двух десятков человек на Харьковщине, Донетчине и Николаевщине. «На Херсонщине вследствие отравлений спиртными суррогатами каждый месяц умирает до десятка человек, — констатирует заведующий областным бюро судебно-медицинской экспертизы Евгений Лысенко. — Их число стремительно не увеличивается, оно стабильно и пугающе велико». На склонности украинцев злоупотреблять горячительными напитками государство отменно зарабатывает, повышая акцизы на спирт и конечные продукты его переработки, взимая плату за лицензии на розничную торговлю алкоголем. Из-за этого стоимость поллитровки более-менее приличной водки в магазине уже подскочила до 60 гривен и продолжает расти. А так как зарплаты за инфляцией не успевают, пьющие потребители ищут более дешевую альтернативу. И легко находят: водку и коньяк, не отягощенные акцизами, и стоящие вдвое дешевле магазинных аналогов, у нас запросто можно купить через интернет. Кроме того, на каждой улице любого населенного пункта действует одна-другая подпольная «корчма», где варят самогон. Да еще порой сдабривают его для крепости самыми невероятными добавками — от химических ароматизаторов до… табака и куриного кизяка. А курьеры-посредники разносят его для продажи на разлив с нехитрой закуской прямо по дворам жилых многоэтажек и остановкам общественного транспорта. Правоохранители отчитываются, что уже вышли на след производителей метиловой «водки», принесшей столько бед. Но правда в том, что вспышки массовых отравлений могут в любое время повториться в любом украинском городе.

В Харьковской области растет число точек, где бойко торгуют самодельным пойлом, от которого гибнут десятки украинцев, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). Даже после визитов полиции заведения как ни в чем не бывало продолжают продавать фальсифицированный алкоголь. В последнее время стали массово открываться заведения, которые торгуют фальсифицированным безакцизным спиртным. В городе и области зафиксировано около 500 «наливаек», но чтобы вычислить их реальное количество, эту цифру нужно удвоить. Они есть в каждом районе города. Завсегдатаи «наливаек» растлевают малолетних, демонстрируя антисоциальный образ жизни. Такие торговые точки становятся популярным местом сбора пьяниц, наркоманов. Общественники недоумевают: почему незаконную торговлю спиртным не квалифицируют как уголовное преступление, а ограничиваются небольшим штрафом 1700 грн? Активисты уверяют, что не раз видели в «наливайках» аналогичные емкости с водкой, которые налоговики представили как виновника недавней массовой смерти людей. Самопальную жидкость нередко разливают в бутылки с красноречивой этикеткой — «Краля». В лучшем случае их содержимое — разбавленный водой спирт или самогон. В худшем, как показала недавняя трагедия, метанол.

У «Кировоградтепло» есть проблема с подписанием договоров на поставку газа и получения лимитов на газ, пишут «Новини Кіровоградщини» (Кировоград). Перспектива теплоснабжения нашего города выглядит довольно пессимистично. Дело в том, что одним из главных вопросов начала и стабильного течения отопительного сезона являются своевременные расчеты предприятия за потребленный природный газ с последующим заключением договоров с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и получением лимитов. Жестким условием подписания договоров со стороны газоснабжающих организаций является стопроцентное погашение задолженности за природный газ, потребленный в предыдущие годы, и предоплата за поставки в течение октября 2016 года. К началу отопительного сезона 2016/2017 годов состояние расчетов потребителей находится на критической грани, сумма долга физических лиц достигла более 30 млн грн. Это самый большой показатель задолженности населения за последние годы. Холодные дома, школы, больницы и разбалансированная система тепловых сетей — все это может стать реальностью в ближайшее время.

В трех городах Днепропетровщины отопительный сезон под угрозой срыва, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Проблемы сложились в Кривом Роге, Желтых Водах, Новомосковске. Суммарно долг теплоснабжающих компаний перед ДТЭК «Днепрооблэнерго» достиг 295 млн грн. Предприятия не выполняют обязательства по оплате задолженности как прошлых, так и текущих периодов, поэтому «Днепрооблэнерго» не сможет возобновить электроснабжение теплоснабжающих компаний. Наибольшими должниками являются: «Криворожская ТЦ» (долг — 142 млн грн, уровень расчетов в 2016 году — 21%); «Криворожтеплосеть» (долг — 63 млн грн, уровень расчетов в 2016 году — 53%); «Желтоводская теплосеть» (долг — 3 млн грн, уровень расчетов в 2016 году — 67%); «Новомосковсктеплоэнерго» (долг — 1 млн грн, уровень расчетов в 2016 году — 88%). Из-за систематического невыполнения гарантий по оплате кредит доверия «Днепрооблэнерго» к теплоснабжающим компаниям исчерпан.

Работа 3-го и 4-го энергоблоков Запорожской АЭС пока под вопросом, информирует «Новый день» (Запорожье). Руководство АЭС отказывается привлекать квалифицированных специалистов к выполнению обязательных лицензионных условий, а именно — квалификации оборудования на сейсмические воздействия. Еще летом АЭС объявляла торги на проведение сейсмической квалификации, однако Антимонопольный комитет выявил значительные нарушения закона о закупках со стороны ОП ЗАЭС и обязал отменить торги. С тех пор атомщики решили справиться своими силами. «Моя позиция, мой принцип. Я в атомной энергетике 38 лет. Все сложные и важные работы должны делать сами атомщики. Не заказывать эти услуги. Поэтому моя задача как нынешнего генерального директора — организовать 3-й, 4-й блок с привлечением всех сил и средств компании», — заявил исполняющий обязанности генерального директора Запорожской АЭС Владимир Пышный. Учитывая, что 7 августа и 24 сентября 2016 года на Украине произошли землетрясения, эксперты задаются вопросом, отразятся ли эти самостоятельные работы на качестве выполнения мероприятия, которое имеет весомое влияние на общую оценку безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС?

В Житомирской области львовская фирма незаконно выбрасывает мусор, областная государственная администрация обещает разобраться, передает «Житомир.info» (Житомир). 2 октября на территории Ружинского района полиция составила протокол о несанкционированном вывозе мусора. Нарушителем оказалась львовская фирма, которая занимается перевозками, — ООО «Танк Транс Украина». Отправитель отходов — ООО «АВЕ Львов», занимающееся сбором и вывозом мусора. Вечером 2 октября автомобиль с львовскими номерами без разрешений на выбросы мусора и предупреждений высыпал бытовые отходы в Ружинском районе, в том числе непосредственно на проезжую часть. По словам председателя Ружинской районной государственной администрации Натальи Скавинский, это уже второй такой случай. Как заявил и.о. председателя Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, разрешений на выброс мусора никто не давал.

Помимо имиджевых и «политических» потерь лидера «Самопомощи» и мэра Львова Андрея Садового от «мусорного катаклизма», его имя может фигурировать в скандале с «незаконной выгрузкой» отходов на полигоне у Погребище Винницкой области, пишет «Реал» (Винница). Местные активисты подоспели вовремя — шесть из двенадцати фур не успели опустошить. Как показали дальнейшие события, в «мусорном скандале» могут быть замешаны и местные чиновники. Ночью 3 октября на территорию области заехали 12 грузовиков. Половина из них высыпала отходы на полигоне, принадлежащем Погребищенскому горсовету. Остальные машины местные активисты успели заблокировать. Они находятся под присмотром. С этим пора что-то делать. Не может Львов, который является одной из визитных карточек Украины, самостоятельно мучиться от такой проблемы и мыкаться по стране с мусором. Если местные власти в силу каких-то причин решить проблему неспособны, государству следует вмешаться и подсобить.

После сильного дождя во Львове мусор «поплыл» по дорогам и тротуарам, констатируют «Волинські Новини» (Луцк). По словам львовян, мусор возле школы №93 «уплыл» как раз в центр города. Люди жалуются, что из некоторых районов мусор не вывозят по несколько дней. Напомним, в мае на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов на Львовщине вспыхнул пожар. Во время тушения произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей. Людей завалило отходами. Трагедия в Грибовичах вызвала возмущение действиями мэра — ставленника «Самопомощи» — Андрея Садового, который, как пишут местные СМИ, годами блокирует строительство завода по переработке мусора и всячески препятствует решению этой проблемы. Нет никакой конкретики относительно выделения участка под мусороперерабатывающий завод и новый полигон ТБО. Мусор из областного центра возят за сотни километров по всей Украине, за что перевозчикам доплачивают миллионы гривен из городского бюджета.

Умань имеет уникальный гандикап перед остальными местами Украины — могила одного мертвеца кормит тысячи людей, рассказывает «Провінція» (Черкассы). Однако вместо того, чтобы благодаря хасидским деньгам сделать из Умани «куколку», ни местная власть (за последние 30 лет), ни многочисленные команды руководства Черкасской области ничего не сделали для того, чтобы в широком смысле украинцы зарабатывали на евреях. В этом году в Умань на Рош-га-Шана прибыло рекордное количество паломников-хасидов — 31 000. Владельцы жилья, сдающие его в аренду на дни празднования, считают прибыли, квартиры для хасидов подорожали. Однако скепсис украинцев по отношению к паломничеству в Умань ортодоксальных евреев остается. Многие относятся к хасидам, как испанские конкистадоры к коренным жителям Южной Америки. Почему Умань и Черкасская область упорно не хотят зарабатывать на хасидах, оставляя огромные деньги в «тени» — большой вопрос. Вместо того чтобы изо всех сил налаживать диалог с хасидской общиной, в Умани сознательно или бессознательно культивируется пренебрежительное отношение к паломникам. Они грязные, шумные, мусорят. Никто не подошел к проблеме паломничества хасидов как к проекту, который за несколько лет превратит Умань, колоритный город Украины, в туристическую Мекку. Непонятно, почему на протяжении всех этих лет никто в Умани не пролоббировал введение для хасидов хотя бы «паломнического сбора».

Жители Тернопольщины массово хотят уехать в США, информирует «За Збручем» (Тернополь). С 4 октября по 7 ноября будет проходить регистрация в лотерее Green Card, которая дает вид на жительство и трудоустройство в Америке человеку, который не является ее гражданином. Вице-консул США Валери Род говорит, что Украина среди лидеров стран по количеству поданных заявок. Ежегодно около 9 млн украинцев участвуют в лотерее. Из них 12% из Львовщины, 17% — Ивано-Франковщины и 39% — Тернопольщины.

Украина продолжает выполнять Минские соглашения в режиме «болтовня», передает «Жизнь Луганска» (Луганская Народная Республика). Киев постоянно прибегает к пустословию, тем самым пытаясь замылить всем глаза и отвести внимание от полного невыполнения украинской стороной своих обязательств. МИД Украины заявил, что их сторона готова обсудить задачи и комплекс мер по отведению сил. Наибольшим абсурдом в этой ситуации является фраза из заявления Киева о том, что это ДНР и ЛНР отказались от отведения войск. «В данном контексте необходимо подчеркнуть, что наши уполномоченные были готовы к обсуждению ситуации с разведением сил и средств на согласованных участках еще на предыдущей неделе», — говорится в заявлении. Смешно, эта реплика прозвучала на фоне десятков заявлений украинских чиновников и представителей власти о том, что Киев не будет уходить из луганского поселка Станицы.

3 октября председатель Временной избирательной комиссии Андрей Коржевский огласил окончательные данные по явке избирателей на праймериз в Донецке, сообщает «Вестник ДНР» (Донецкая Народная Республика). После подсчета бюллетеней количество проголосовавших составило 370 тысяч 517 человек. По его словам, каких-либо нарушений в ходе прошедшего предварительного голосования выявлено не было. Напомним, что 2 октября в Донецке прошел первый этап праймериз в ДНР. Жители выбирали лучших претендентов в кандидаты на посты мэра Донецка (участвовали 5 кандидатов), депутатов горсовета (141 кандидат на 64 места), депутатов местных советов, а также глав населенных пунктов, административно подчиненным районам Донецка — поселков Александровка, Андреевка, Еленовка, Ларино, Любовка, Старомихайловка и города Моспино. В общей сложности в списках кандидатов значились 1098 человек. Проголосовать на праймериз мог любой житель столицы в возрасте от 18 лет. «В день проведения праймериз в Донецке я хотел бы сказать здешним избирателям: не смотрите на Европу, стройте свою демократию», — призвал известный итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза. А другой международный наблюдатель, депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек отметил, что праймериз в Донецке прошли на высоком организационном уровне, несмотря на наплыв избирателей, с которым столкнулись участковые комиссии.