Дороги

В рейтинге глобальной конкурентоспособности стран в сфере транспорта, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум, украинские дороги заняли 134 место из 138 возможных, т. е. вошли в пятёрку худших в мире. «Опередить» Украину удалось только Парагваю, Конго, Мавритании и Мадагаскару. В целом же по критерию «инфраструктура» Украина за прошедший год опустилась на 6 позиций, заняв в мире 75-ое место.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян информирует, что нашёл на Украине 5 тыс. км «ничьих» дорог: «Проехался по объездной городка Ахтырка (Сумская область). Парадоксально: дорога как бы есть, но на балансе города или Укравтодора — отсутствует. Когда строили нефтяники, но никому так и не передали. Поэтому — ничья. А, следовательно, и ремонтировать и содержать ее некому. Говорят, таких «ничьих» дорог по Украине до 5.000 км». Министр отметил, что во время грядущей децентрализации дорог (вернее, децентрализации расходов на их содержание) «ничейные» дороги учтут. Т. е. распределят между украинскими регионами.

«У нас на балансе числится 170 тыс. дорог, но это без городских дорог. Городские дороги учитываются отдельно. 22 тысяч дорог — магистрального и общегосударственного значения, все остальные — соответственно дороги местного значения. 5 тыс. км «ничейных» дорог — это не так уж и много, с одной стороны. С другой стороны, этот факт говорит о том безобразии, которое творится в этой сфере… Не могу сказать, что это неполное служебное соответствие, однако это просто говорит о «качестве» наших чиновников, назначенной «молодой» команды, «киндер-сюрпризах» и т.д. К слову, министр инфраструктуры может сделать для себя еще много разных открытий. Например, он может узнать, что на Украине есть несколько тысяч километров железных дорог, которые не подчиняются «Укрзализныце». Это подъездные пути предприятий, к примеру, Криворожского металлургического комбината и т.д.», — комментирует заявление министра эксперт общественной компании «ЕВРО-патруль» Вячеслав Коновалов для «Голос.ua».

Тем временем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обозначил приоритеты дорожного строительства на Украине в ближайшие годы: «Мы должны сделать трассы от западный границы Украины и на юг до Одессы. Ведь по ним возят товары. Поэтому эти дороги должны быть идеальными… Планируем увеличивать финансирование на эти нужды ежегодно, чтобы дороги на Украине становились всё лучше. Для примера, в прошлом году Львовская область получила на это миллиард гривен. В 2016 году уже 2 млрд. 200 миллионов, а в следующем будет еще больше». Правда, жителям Украины, проживающим вне направлений транзитных и экспортных потоков, придётся подождать своей очереди.

Качество строительства и ремонта дорог планируют улучшить ещё одним способом — внедрением типовых форм контрактов FIDIC [международная федерация инженеров-консультантов, основанная в Бельгии более 100 лет назад — Ред.]. Для этого Межгосударственная гильдия инженеров-консультантов (МГИК) и «Укравтодор» (государственная служба, занимающаяся проблемами автотранспорта — Ред.) подписали соответствующее соглашение.

«Специалисты хорошо знают, что представляют собой контракты FIDIC — это понятные универсальные и хорошо продуманные нормативные инструменты строительной сферы. Хотим качественных, безопасных дорог, мостов, других дорожных путей, значит должны оставить в прошлом советскую систему их ремонта, строительства, эксплуатации», — поясняет журналисту издания «Новое Время» президент МГИК Александр Непомнящий. Выгода контракта в том, что он максимально полностью описывает отношения между заказчиком, подрядчиком и контролером исполнения работ, не оставляя «зазоров», за которые никто не отвечает. Из-за этого практика строительства и ремонта дорог по контрактам FIDIC применяется сегодня повсеместно.

Железная дорога

Представители «Укрзализныци» и сотрудники министерства инфраструктуры провели демонстрацию грузового нового тепловоза от General Electric, который в настоящее время проходит испытания. «Испытание тепловоза продлится четыре месяца, но уже сейчас можно сказать что локомотив экономит дизель и масло», — отметил Владимир Омелян во время презентации, пообещав в ближайшее время представить пятилетний план по модернизации тепловозного и вагонного парка «Укрзализныци». Как сообщалось ранее, компания испытывает недостаток примерно 9 тыс. грузовых вагонов. Тепловозов же за время независимости Украина приобрела только 8 штук. Всего, по словам министра, компании нужно не менее 30−50 новых локомотивов: «Если «Укрзализныце» удастся аккумулировать достаточно финансового ресурса, чтобы мы закупали не по 1−2 локомотива в год, а не менее 30−50 локомотивов, что на самом деле крайне необходимо и минимум для нормального развития «Укрзализныци», тогда мы сможем перейти на нормальный уровень сотрудничества, и тут уже будет вопрос к Крюковскому заводу. Готовы ли они будут выпускать такое количество», — заявил Омелян журналистам по окончании презентации.

В свою очередь глава «Укрзализныци» Войцех Балчун обещает к 1 ноября вывести на рельсы второй двухэтажный поезд Škoda. В компании в настоящее время решают, на какой из двух маршрутов (Киев-Полтава-Харьков или Киев-Винница-Хмельницкий-Тернополь-Львов) передать новый состав.

«Укрзализныця», как и планировала в начале сентября, начала сокращать количество рейсов электропоездов. С начала октября оно уменьшилось на 30−50% во всех регионах Украины. Больше всего от этого страдают жители областей (райцентры, сёла), для которых электричка — доступный способ доехать до работы в областном или районном центре. Маршрутные такси многим из них не по карману, а найти работу поближе к дому удаётся не всем. Кроме сокращения количества рейсов, железнодорожники сокращают количество остановок.

Сражаются с таким положением дел в областях нетрадиционно. Скажем, в Хмельницкой области планируют заместить часть рейсов рельсовыми автобусами.

«"Укрзализныця» предлагает справедливое и прозрачное распределение подвижного состава, исходя из его наличия и минимальных потребностей потребителей. Мы не позволим вернуться позорной практике вымогательства денег за вагоны, как бы это кому не хотелось», — заявил Владимир Омелян в ходе совещания с руководством компании. К концу нынешней недели в министерстве планируют провести встречу с представителями основных потребителей услуг грузоперевозок — зернотрейдерами, металлургами, прочими экспортёрами для совместной выработки плана действий. Если верить словам министра, заказ на покупку вагонов в ближайшее время может быть размещён на Крюковском вагоностроительном заводе (один из трёх вагоностроительных заводов Украины, четвёртый — Стахановский — находится на территории Луганщины, не контролируемой Украиной). В прошлом году все три завода произвели 1054 вагона, тогда как ещё 5 лет назад украинские предприятия выпускали свыше 50 тыс. вагонов в год.

Размещение заказа именно на КВСЗ имеет простое объяснение. Дело в том, что из трёх профильных заводов по сути работает только Крюковский. «Днепровагонмаш» в прошлом году показал убыток и похоже вообще не выпускал продукцию, а для «Азовстали» это побочная специализация, от которой они временно отказались из-за схлопывания экспортного потенциала. Иными словами, выполнить заказ министерства и обеспечить потребности бизнеса на Украине больше некому.

Год назад тогдашний глава «Укрзализныци» Александр Завгородний собирался в 2016 году закупить 3300 грузовых вагонов и 1500 зерновозов. Однако до конца года остаётся менее трёх месяцев, а закупка до сих пор не состоялась.

«В свое время мы предлагали сделать целевую инъекцию в экономику — разместить госзаказ на производство 20 тыс. новых грузовых вагонов для УЗ за счёт бюджета или за счет эмиссии. Речь идет о сумме около 1 млрд долл. Механизм прост: Нацбанк делает эмиссию, которую КМУ направляет на целевую программу приобретения 20 тыс. грузовых вагонов. Грузовые вагоны 100% местного производства, начиная от железной руды и угля и заканчивая колесами и автосцепками. Эта эмиссия заставила бы колесо экономики крутиться», — комментирует советник главы «Укрзализныци» Александр Кава для ЛИГА.Бизнес. Однако реализовать её невозможно из-за требований МВФ, запрещающей подобные манипуляции с государственными финансами. Нарушение же требований грозит разрывом сотрудничества и заморозкой дальнейшего кредитования.

Ранее мы уже сообщали о том, что металлурги оценивают свою недополученную прибыль в 2016 году в 1,8 млрд долл. Причина — дефицит вагонов. Очередной пример его влияния на выполнение экспортных контрактов Украиной — срыв поставок Криворожского горно-обогатительного комбината в ЕС, о чём заявил сопредседатель парламентского Оппозиционного блока Александр Вилкул через свою пресс-службу:

«Предприятия не могут довезти свой продукт до потребителей из-за того, что у «Укрзализныци» снова нет ни вагонов, ни дизельного топлива. На Львовской железной дороге при подходах к ст. Изов стоит около 700 вагонов, из них в статусе брошенных — 270 вагонов. В результате составы с ЖРК уже не выпускают из Кривого Рога».

Генеральный директор группы «Метинвест» (холдинг Рината Ахметова СКМ) Юрий Рыженков уточняет, что у них такая же проблема:

«Металлургический комбинат «Запорожсталь» — железнодорожный транспорт для него, все равно что кровеносные сосуды для организма. По территории предприятия проложено более трехсот километров рельс, еще десятки тысяч километров — длина путей, по которым на предприятие поступает сырье. Доменная печь — агрегат колоссальной мощности, который требует в сутки десятки, сотни тонн сырья. Его запасы — стратегически необходимы, чтобы не остановилось производство, но в последние недели завод работает «с колес». Все что привозят — сразу идет в печи. На счету каждый вагон. Самая большая нехватка железорудных окатышей и известняка. Сейчас в доменном цехе производство планируют учитывая не возможности печей, а фактические остатки сырья», — описывает он положение запорожских металлургов в эфире городского канала ТВ-5.

Аэропорты

Пассажиропоток в аэропорту «Борисполь» (Киев) за январь-сентябрь 2016 года вырос на 16%, до 6,47 млн человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, о чём информирует его пресс-служба. При этом число транзитных пассажиров выросло до 1,67 млн, что на 48% больше, чем за 9 месяцев 2015 года. «По итогам 2016 года аэропорт планирует обслужить более 8,3 млн пассажиров, в том числе 2,4 млн транзитных», — говорится в сообщении.

Рост пассажиропотока демонстрирует не только столичный аэропорт, уточняет директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в комментарии для издания «Сегодня»: «В этом году наиболее интересные тренды в том, что постепенно меняется карта и география полетов. Мы видим усиление региональных центров и изменение маршрутной сетки… Если раньше большинство международных рейсов осуществлялись через столицу, пассажир сначала ехал в Киев, а потом уже летел дальше, то сейчас активизировались региональные аэропорты: Харьков, Одесса, Ивано-Франковск и Винница». С другой стороны, Александр Кава признаёт, что рост пассажиропотока в основном происходит на счёт транзитных пассажиров.

Кабинет министров Украины ввел оформление виз сроком до 15 дней для граждан Китая в международных аэропортах «Борисполь» и «Одесса». Согласно постановлению Кабмина №676 от 27 сентября, правительство одобрило оформление в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах «Борисполь» и «Одесса» разовых виз сроком действия до 15 дней гражданам Китая на основании документов, подтверждающих деловой или туристический характер поездки с 1 октября 2016 года. Консульский сбор за оформление визы равняется 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2,5 тыс. грн, примерно $100).

В Кабмине уверены, что данное решение будет способствовать значительной активизации двусторонних связей с Китаем, «поскольку эта страна является одним из важных торговых партнеров Украины». Также эта новация окажет положительное влияние и на развитие туристической отрасли и будет способствовать привлечению в экономику Украины иностранных инвестиций.

Порты

В Мариупольском морском порту сообщают, что за январь-август перевалка зерновых достигла 263,2 тыс. тонн, что на 114% больше, чем за тот же период годом ранее. По словам директора, в главном порту «украинского» Донбасса собираются делать ставку на аграрные грузы, для чего начали строительство зернового терминала, мощностью 2 млн тонн в год, а также мощностей хранения подсолнечного масла. «Таким образом, мы получим современный высокотехнологичный кластер АПК-грузов, какого еще не было на Азовском море», — сказал глава порта Александр Олейник в интервью порталу ЦТС. Похожие планы и у ещё одного порта Запорожской области — Бердянского, где планируется соорудить портовый элеватор с общим объёмом хранения 64,5 тыс. тонн зерна.

Еще более глобальные планы по развитию зернового направления — у Одесского порта, где планируют строительство зернового перевалочного комплекса мощностью 4 млн тонн с перспективой расширения до 6 млн тонн. Таким образом, только эти три порта готовятся приступить к строительству терминалов суммарной мощностью около 10 млн тонн в год, что составляет четверть текущего зернового экспорта. А значит портовики явно работают на будущее: на сегодня на Украине нет такого критического дефицита перевалочных мощностей для зерновых грузов.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков во время выступления на IX международном инвестиционном форуме «Таврийские горизонты: сотрудничество, инвестиции, экономическое развитие» заявил, что участие Украины в транспортном коридоре «Новый Шёлковый путь» невозможно без строительства новых портов. По его словам, самый удобный с точки зрения логистики регион — Херсонская область. Председатель Херсонской облгосадминистрации в ответ поведал, что план строительства нового порта в области уже есть: «Мы хотим предложить сооружение нового глубоководного порта в Херсонской области, который позволил бы именно объединить «Шёлковый путь» и вывести его туда, на Гданьск. На сегодня у нас есть такая потребность и есть такая инфраструктурная возможность, это не так уж и дорого будет стоить». Недорого, но область всё равно не потянет, поэтому чиновники рассчитывают, что в развитие инфраструктуры вложатся китайские инвесторы, которым и презентовали проект в конце сентября.

Михаилу Саакашвили всё-таки удалось пролоббировать госфинансирование дноуглубления в порту «Южный». Напомним, ранее глава Одесской области устроил скандал, в котором обвинял правительство в намеренном саботаже проекта строительства зернового терминала в этом порту. Впрочем, экс-президент Грузии, по своему обыкновению, не договорил всей правды. Одесское издание «Таймер» уточняет, что работы по дноуглублению ранее пообещал взять на себя портовый оператор «ТИС» в обмен на передачу ему 50% портовых сборов «Южного», что и было реализовано в 2015 году. С тех пор руководство портового оператора к финансированию дноуглубления охладело, зато организовало скандал с привлечением Саакашвили: затягивание строительства зернового терминала компании невыгодно, но и платить не хочется. В результате заплатит бюджет, в котором уже предусмотрены на это 1,5 млрд грн.

«Администрация морских портов Украины» сообщает, что за январь-август 2016 года украинские порты приняли 2,352 млн тонн энергетического угля, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Известно, что именно морским экспортом в министерстве планируют формировать запасы на отопительный сезон, замещая топливо из Донбасса. Однако когда теперь министерство планирует ввезти через порты несколько миллионов тонн угля (а главное — доставить на площадки ТЭС в условиях вагонного голода) — решительно непонятно.

Статистика работы портов в целом также удручающая — переработка грузов в морских портах Украины за девять месяцев 2016 года упала почти на 10% (до 97 млн тонн) относительно аналогичного периода прошлого года. Согласно подсчетам АМПУ, переработка экспортных грузов упала на 3% (до 72,8 млн тонн), импортных сократилась на 10% (до 12 млн тонн), транзитных на 35% (до 8,2 млн тонн). Перевалка каботажных грузов составила почти 4 млн тонн, переработка контейнеров в морских портах за январь-сентябрь увеличилась почти на 29% (453 тыс. TEU).

«Основная причина падения перевалки в морских портах — это потеря транзита российских грузов с начала 2016 года», — отмечает начальник пресс-службы АМПУ Игорь Казакуца.

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