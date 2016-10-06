



Ступени

Главным трендом месяца становится усиление политического влияния ряда глав регионов, сумевших значительно улучшить результаты партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Одна из сопутствующих тенденций — укрепление позиций вновь избранных глав регионов.

Традиционно открывает рейтинговую таблицу мэр Москвы Сергей Собянин. По итогам состоявшегося 18 сентября голосования «Единая Россия» не только стала лидером по партийным спискам, но и провела своих кандидатов во всех одномандатных округах столицы, где они были выдвинуты.

В пятерке лидеров по сравнению с предыдущим рейтингом произошли заметные изменения. Вторую строку по-прежнему занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, показавший на выборах руководителя региона самый высокий по стране результат (97,99%). При этом Чечня оказалась единственным регионом, где «Единая Россия» набрала более 90% голосов. Третья строка рейтинга, как и месяц назад, — за президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На четвертую позицию перемещается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, с 6-й на 5-ю строку рейтинга переходит губернатор Московской области Андрей Воробьев, которому удалось существенно улучшить результат голосования за партию «Единая Россия» (46% против 33,5% в 2011 году). Кроме того, созданный в Подмосковье Единый информационный центр по наблюдению за выборами был высоко оценен общественными организациями, которые предложили использовать такие центры и в других регионах.

Выбывает из первой пятерки, перемещаясь на 7-е место (минус 3 пункта), губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Несмотря на то, что главе региона удалось обеспечить рекордно высокий уровень явки (свыше 80%), показатели «Единой России» в регионе не улучшились (58,4% против 62,2% в 2011 году).

Укрепляют политическое влияние главы потенциально проблемных для партии власти регионов, которые смогли значительно улучшить результаты партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, а ранее показывали высокие результаты на собственных выборах. Речь идет в первую очередь о губернаторе Самарской области Николае Меркушкине (28-е место, плюс 2 пункта): в его регионе за «Единую Россию» проголосовали 50,8% избирателей (против 39,4% в 2011 году). Позитивная динамика в рейтинге наблюдается и у главы Нижегородской области Валерия Шанцева, который перемещается в группу «очень сильное влияние», закрепляясь на 20-й строке (плюс 2 пункта). Итогом голосования 18 сентября стала более высокая поддержка «Единой России» в Нижегородской области по сравнению с 2011 годом — 58,1% (против 45,4%). Впрочем, вновь начавшийся в регионе сразу после выборов масштабный внутриэлитный конфликт может негативно повлиять на динамику рейтинга Шанцева. Показательным примером стал и глава Ленинградской области Александр Дрозденко (11-е место, плюс 1 пункт): на нынешних выборах он также смог обеспечить позитивную динамику голосования за «Единую Россию» — 50% (против 33,7% в 2011 году).

На фоне весьма успешных выборов значительно усиливают политическое влияние глава Тамбовской области Александр Никитин (59-е место, плюс 12 пунктов) и Сергей Митин в Новгородской области (40-е место, плюс 11 пунктов). Высокие результаты «Единой России» на выборах в Новгородской области могут стать предпосылкой выдвижения С. Митина на пост губернатора, срок полномочий которого истекает в следующем году.

В тех регионах, где в единый день голосования прошли прямые выборы глав регионов, их победители сохранили позиции в рейтинге либо укрепили их. Все семь губернаторов одержали уверенную победу в первом туре, набрав более 50% голосов.

Так, новоизбранный губернатор Тульской области Алексей Дюмин переместился на 6-ю позицию рейтинга (плюс 1 пункт), губернатор Тверской области Игорь Руденя прибавил сразу 14 пунктов (23-е место), глава Забайкальского края Наталья Жданова поднялась на 36-е место (плюс 2 пункта). Сохранили свои позиции глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (2), глава Республики Коми Сергей Гапликов (33), глава Ульяновской области Сергей Морозов (43) и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (85). Многие из новоизбранных глав получили прямую публичную поддержку руководства страны накануне выборов.

Укрепляют свои позиции и новички рейтинга, недавно назначенные исполняющими обязанности глав регионов: и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поднимается сразу на 7 пунктов (56), и.о. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев прибавляет 6 пунктов (25), и.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев — 4 пункта (46); и.о. губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников закрепился на 68-м месте.

Менее устойчивыми позиции становятся у главы Марий Эл Леонида Маркелова — в рейтинге он опускается на 8 пунктов, перемещаясь на 80-ю строку рейтинга. Выборы-2016 продолжили наметившийся в регионе тренд усиления КПРФ: в округе кандидат «Единой России» Л. Яковлева проиграла коммунисту С. Казанкову с большим отрывом.

Не смог укрепить свои позиции по результатам выборов и губернатор Курганской области Алексей Кокорин, потеряв 14 пунктов в рейтинге (71-е место). Результаты «Единой России» в области оказались ниже ожидаемых, в то же время успешно выступила «Справедливая Россия». При этом избранный в одномандатном округе единоросс Александр Ильтяков не относится к команде губернатора.

Негативную динамику в рейтинге демонстрирует глава Пермского края Виктор Басаргин (66-е место, минус 6 пунктов). В регионе сохраняется сложная ситуация во внутриэлитных отношениях, прежде всего в отношениях В. Басаргина с его главным антагонистом Дмитрием Скривановым. Ситуация потребовала вмешательства федерального центра, но все равно остается сложной.

Наконец, «красный» губернатор Иркутской области Сергей Левченко опускается на 11 пунктов рейтинговой таблицы, занимая 69-е место. В преддверии выборов область сотрясали межэлитные конфликты, один из которых привел к тому, что главы муниципалитетов выступили против действующего губернатора (так называемый «бунт муниципалов»). Кроме того, результаты выборов не способствовали укреплению КПРФ. Напротив, наметился обратный тренд — растущего голосования за «Единую Россию».

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в августе

Средний балл

1

1

7,25

2

2

7,17

3

3

6,89

4

5

6,75

5

6

6,64

6

7

6,50

7

4

6,41

8

11

6,35

9

8

6,30

10

14

6,27

11

12

6,13

12

10

6,00

13

9

5,95

14

13

5,89

15

15

5,82

16

16

5,80

17

19

5,78

18

21

5,73

19

17

5,70

20

22

5,67

21

20

5,64

22

24

5,60

23

37

5,55

24

18

5,47

25

31

5,45

26

25

5,42

27

26

5,40

28

30

5,37

29

32

5,33

30

28

5,29

31

23

5,25

32

29

5,20

33

33

5,18

34

36

5,12

35

27

5,00

36

38

4,96

37

41

4,90

38

47

4,87

39

39

4,85

40

51

4,82

41

44

4,80

42

46

4,75

43

43

4,70

44

42

4,67

45

34

4,63

46

50

4,61

47

49

4,58

48

55

4,53

49

40

4,49

50

45

4,46

51

56

4,42

52

48

4,40

53

52

4,37

54

35

4,35

55

54

4,33

56

63

4,30

57

62

4,28

58

59

4,22

59

71

4,20

60

64

4,17

61

61

4,15

62

69

4,11

63

53

4,05

64

66

4,00

65

67

3,93

66

60

3,85

67

65

3,81

68

68

3,77

69

58

3,74

70

75

3,70

71

57

3,66

72

70

3,62

73

73

3,59

74

74

3,55

75

76

3,53

76

77

3,47

77

82

3,40

78

81

3,35

79

79

3,30

80

72

3,28

81

84

3,21

82

78

3,17

83

80

3,14

84

83

3,00

85

85

2,29

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).