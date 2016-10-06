Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в сентябре 2016 года
Главным трендом месяца становится усиление политического влияния ряда глав регионов, сумевших значительно улучшить результаты партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Одна из сопутствующих тенденций — укрепление позиций вновь избранных глав регионов.
Традиционно открывает рейтинговую таблицу мэр Москвы Сергей Собянин. По итогам состоявшегося 18 сентября голосования «Единая Россия» не только стала лидером по партийным спискам, но и провела своих кандидатов во всех одномандатных округах столицы, где они были выдвинуты.
В пятерке лидеров по сравнению с предыдущим рейтингом произошли заметные изменения. Вторую строку по-прежнему занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, показавший на выборах руководителя региона самый высокий по стране результат (97,99%). При этом Чечня оказалась единственным регионом, где «Единая Россия» набрала более 90% голосов. Третья строка рейтинга, как и месяц назад, — за президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На четвертую позицию перемещается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, с 6-й на 5-ю строку рейтинга переходит губернатор Московской области Андрей Воробьев, которому удалось существенно улучшить результат голосования за партию «Единая Россия» (46% против 33,5% в 2011 году). Кроме того, созданный в Подмосковье Единый информационный центр по наблюдению за выборами был высоко оценен общественными организациями, которые предложили использовать такие центры и в других регионах.
Выбывает из первой пятерки, перемещаясь на 7-е место (минус 3 пункта), губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Несмотря на то, что главе региона удалось обеспечить рекордно высокий уровень явки (свыше 80%), показатели «Единой России» в регионе не улучшились (58,4% против 62,2% в 2011 году).
Укрепляют политическое влияние главы потенциально проблемных для партии власти регионов, которые смогли значительно улучшить результаты партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, а ранее показывали высокие результаты на собственных выборах. Речь идет в первую очередь о губернаторе Самарской области Николае Меркушкине (28-е место, плюс 2 пункта): в его регионе за «Единую Россию» проголосовали 50,8% избирателей (против 39,4% в 2011 году). Позитивная динамика в рейтинге наблюдается и у главы Нижегородской области Валерия Шанцева, который перемещается в группу «очень сильное влияние», закрепляясь на 20-й строке (плюс 2 пункта). Итогом голосования 18 сентября стала более высокая поддержка «Единой России» в Нижегородской области по сравнению с 2011 годом — 58,1% (против 45,4%). Впрочем, вновь начавшийся в регионе сразу после выборов масштабный внутриэлитный конфликт может негативно повлиять на динамику рейтинга Шанцева. Показательным примером стал и глава Ленинградской области Александр Дрозденко (11-е место, плюс 1 пункт): на нынешних выборах он также смог обеспечить позитивную динамику голосования за «Единую Россию» — 50% (против 33,7% в 2011 году).
На фоне весьма успешных выборов значительно усиливают политическое влияние глава Тамбовской области Александр Никитин (59-е место, плюс 12 пунктов) и Сергей Митин в Новгородской области (40-е место, плюс 11 пунктов). Высокие результаты «Единой России» на выборах в Новгородской области могут стать предпосылкой выдвижения С. Митина на пост губернатора, срок полномочий которого истекает в следующем году.
В тех регионах, где в единый день голосования прошли прямые выборы глав регионов, их победители сохранили позиции в рейтинге либо укрепили их. Все семь губернаторов одержали уверенную победу в первом туре, набрав более 50% голосов.
Так, новоизбранный губернатор Тульской области Алексей Дюмин переместился на 6-ю позицию рейтинга (плюс 1 пункт), губернатор Тверской области Игорь Руденя прибавил сразу 14 пунктов (23-е место), глава Забайкальского края Наталья Жданова поднялась на 36-е место (плюс 2 пункта). Сохранили свои позиции глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (2), глава Республики Коми Сергей Гапликов (33), глава Ульяновской области Сергей Морозов (43) и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (85). Многие из новоизбранных глав получили прямую публичную поддержку руководства страны накануне выборов.
Укрепляют свои позиции и новички рейтинга, недавно назначенные исполняющими обязанности глав регионов: и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов поднимается сразу на 7 пунктов (56), и.о. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев прибавляет 6 пунктов (25), и.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев — 4 пункта (46); и.о. губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников закрепился на 68-м месте.
Менее устойчивыми позиции становятся у главы Марий Эл Леонида Маркелова — в рейтинге он опускается на 8 пунктов, перемещаясь на 80-ю строку рейтинга. Выборы-2016 продолжили наметившийся в регионе тренд усиления КПРФ: в округе кандидат «Единой России» Л. Яковлева проиграла коммунисту С. Казанкову с большим отрывом.
Не смог укрепить свои позиции по результатам выборов и губернатор Курганской области Алексей Кокорин, потеряв 14 пунктов в рейтинге (71-е место). Результаты «Единой России» в области оказались ниже ожидаемых, в то же время успешно выступила «Справедливая Россия». При этом избранный в одномандатном округе единоросс Александр Ильтяков не относится к команде губернатора.
Негативную динамику в рейтинге демонстрирует глава Пермского края Виктор Басаргин (66-е место, минус 6 пунктов). В регионе сохраняется сложная ситуация во внутриэлитных отношениях, прежде всего в отношениях В. Басаргина с его главным антагонистом Дмитрием Скривановым. Ситуация потребовала вмешательства федерального центра, но все равно остается сложной.
Наконец, «красный» губернатор Иркутской области Сергей Левченко опускается на 11 пунктов рейтинговой таблицы, занимая 69-е место. В преддверии выборов область сотрясали межэлитные конфликты, один из которых привел к тому, что главы муниципалитетов выступили против действующего губернатора (так называемый «бунт муниципалов»). Кроме того, результаты выборов не способствовали укреплению КПРФ. Напротив, наметился обратный тренд — растущего голосования за «Единую Россию».
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в августе
Средний балл
1
1
7,25
2
2
7,17
3
3
6,89
4
5
6,75
5
6
6,64
6
7
6,50
7
4
6,41
8
11
6,35
9
8
6,30
10
14
6,27
11
12
6,13
12
10
6,00
13
9
5,95
14
13
5,89
15
15
5,82
16
16
5,80
17
19
5,78
18
21
5,73
19
17
5,70
20
22
5,67
21
20
5,64
22
24
5,60
23
37
5,55
24
18
5,47
25
31
5,45
26
25
5,42
27
26
5,40
28
30
5,37
29
32
5,33
30
28
5,29
31
23
5,25
32
29
5,20
33
33
5,18
34
36
5,12
35
27
5,00
36
38
4,96
37
41
4,90
38
47
4,87
39
39
4,85
40
51
4,82
41
44
4,80
42
46
4,75
43
43
4,70
44
42
4,67
45
34
4,63
46
50
4,61
47
49
4,58
48
55
4,53
49
40
4,49
50
45
4,46
51
56
4,42
52
48
4,40
53
52
4,37
54
35
4,35
55
54
4,33
56
63
4,30
57
62
4,28
58
59
4,22
59
71
4,20
60
64
4,17
61
61
4,15
62
69
4,11
63
53
4,05
64
66
4,00
65
67
3,93
66
60
3,85
67
65
3,81
68
68
3,77
69
58
3,74
70
75
3,70
71
57
3,66
72
70
3,62
73
73
3,59
74
74
3,55
75
76
3,53
76
77
3,47
77
82
3,40
78
81
3,35
79
79
3,30
80
72
3,28
81
84
3,21
82
78
3,17
83
80
3,14
84
83
3,00
85
85
2,29
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).