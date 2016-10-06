Несмотря на фасад солидарности перед лицом российской «агрессии», НАТО предстоит пройти одно из сложнейших испытаний, с которым блок сталкивался с конца холодной войны, — преодолеть разрыв между патетикой открытых дверей и все большей закрытостью на практике, пишет Майкл Серир в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Drang nach Osten

Автор отмечает, что в ходе своего визита в Тбилиси, который состоялся 7 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил реформы страны, необходимые для вступления в НАТО. Однако, несмотря на красивые слова, невелика вероятность того, что темпы и масштаб реформ в Грузии — или на Украине, в Молдавии или любом другом государстве, которому не повезло быть в так называемом ближнем зарубежье — являются показателем близости членства в блоке.

Для стран — кандидатов в члены НАТО периодические заявления о поддержке со стороны командования и официальных лиц могут быть полезны для внутриполитических целей, однако они редко показательны в том, что касается прогресса в процессе приема собственно в члены блока. Как минимум из-за того, что Россия представляет все большую опасность, в планах восточного расширения НАТО пока сделана пауза.

На данный момент идея о том, что основным барьером для членства в НАТО являются реформы, стала обычным заблуждением. Иными словами, сколько реформы ни проводи, ту реальность, согласно которой необходимо согласие всех 28 членов блока, не преодолеть, а совместить 28 вариантов национальных интересов, оценок рисков и видений того, каким должен быть альянс, крайне сложно и в простые времена. Сейчас же это практически невозможно, с учетом того, как отмечает автор, что «армии России напирают на дверь в Европу».

Результатом такой приостановки расширения НАТО стало то, что Европа теперь разделена на тех, кто «имеет» — благодаря своей географии, членству в НАТО или и тому, и другому — и кто «не имеет» — у которых нет ни благоприятных географических условий, ни членства в блоке. Получается, считает автор, что Украина, Молдавия и Грузия, несмотря на их европейские устремления и значительные реформы (особенно в Грузии), оказались не по ту сторону крепости под названием НАТО и теперь обречены влачить существование в тени России.

Нежелание НАТО расширяться, может, и имеет свою логику, однако оно наносит удары по его надежности как гаранта мира. Оно идет и во вред основополагающим ценностям и целям, на которых был построен блок, — а именно защита Европы от российских агрессии и дурного влияния. Расширение, считает автор, — это не обуза для блока, а его сущность, фундамент, на котором строился мир и процветание в Евро-Атлантике, и отход от этого принципа является отказом от самой сути, лежащей в основе альянса.

Расширение является фундаментальной чертой НАТО, оно заложено в его ДНК, и чем дольше его не происходит, тем в большей степени альянс отклоняется от своей первоначальной цели. Актуальность НАТО в XXI веке будет заключаться не в возведении стен против путинской России, а продолжении защиты и расширении границ либерального европейского пространства. И при этом жесткая сила, которая является столпом этой миссии, будет только инструментом, но не целью самой в себе.

Таким образом, на фоне того, как североатлантический блок приближается к третьей годовщине «оккупации и аннексии» Крыма, становится все очевиднее, что враждебность Москвы является долгосрочным вопросом. Однако «бряцанье оружием» Москвы не должно становиться причиной, из-за которой альянс будет чувствовать свою незащищенность и отказываться от ценностей, легших в основу беспрецедентного периода мира и процветания в Европе.

НАТО находится в кризисе цели и идентичности, в противоречии со своим основополагающим духом, и только преодолев эту тенденцию, альянс и более широкий евроатлантический проект смогут быть успешными.