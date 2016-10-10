В Литве сегодня, 5 октября, стартовало предварительное голосование на выборах в парламент страны. Когда-то увлекательное действие, пусть это всегда и была гонка старой перекрасившейся советской элиты, в этом году представляется самым жалким зрелищем. После прихода к власти семь лет назад ярой коммунистки в прошлом Дали Грибаускайте, позже публично говорившей, что на тёплых местах она вела личную невидимую войну «против режима», переформатировавшую страну в «диктатуру-lite», этому не стоит удивляться.

infotop.lv Даля Грибаускайте

Даля Грибаускайте, как бы ни хотелось её немногочисленным критикам, а все они давно отодвинуты в публичное небытие — уволены, названы сумасшедшими или врагами государства, служащими Кремлю, — точно войдёт в историю Литвы. Тут надо отдать должное. Не меняя Конституции, не увеличивая полномочий, оставляя страну в псевдорейтингах международных организаций на самых высоких позициях, она перекроила страну под себя. СМИ уничтожены. Кто не физически, тот кошельком. Складывавшаяся 26 лет партийная система порабощена.

Но давайте без определений и эпитетов. Попробуем проговорить, что сегодня.

Сегодня в Сейме Литвы правящая коалиция, а значит, и правительство состоит из трёх партий: социал-демократы, Рабочая партия, которую в Литве по-русски называют Партия труда, и партия вышвырнутого с помощью импичмента экс-президента Литвы Роландаса Паксаса «Порядок и справедливость».

Четыре года назад к ним присоединилась и партия «Избирательная акция поляков Литвы», также удивительным образом да вопреки опросам общественного мнения прорвавшаяся в парламент и создавшая там свою фракцию. Впервые. Но ненадолго. Уже в середине срока парламента этого созыва эта политическая сила вышла из коалиции и ушла во внесистемную оппозицию.

Кто в системной оппозиции? Правый фланг из консерваторов от партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы и Саюдиса либералов, которых в Литве ещё именуют Движением Либералов.

Именно этот фланг горячо поддерживает президент страны. Без всяких этих лишних демократических норм, прямо указывая на каждых выборах — пусть муниципальных — за кого голосовать.

Литва — парламентская республика. По идее, правящие в парламенте и хозяева в правительстве, раз они не любимчики, могли бы много раз не только попытаться противостоять президентскому диктату, но и реально если и не сместить «тирана в юбке», то как минимум поставить её на место. Однако за четыре года социал-демократы не только не смогли совершить подвиг, но даже визуально и на уровне риторики попытаться как-то противостоять Грибаускайте. Сторонний читатель справедливо спросит: что еще за такой подвиг? Ответ простой: надо изучать Литву, чтобы понимать, сколько за это время на правящую коалицию вылилось грязи со стороны главы страны, которая не стеснялась даже использовать спецслужбы ради очередной провокации против правящих социал-демократов. Ладно спецслужбы, но и прокуратуру. Вокруг себя Грибаускайте создала этакую гвардию Ришелье в литовском варианте. И они, засучив рукава, начали топить социал-демократов и остальных правящих. Взять хотя бы последний скандал с закупками по восьмикратной цене посуды в армию. Дело было два года назад, сами социал-демократы попросили провести проверку, но прокуроры дело закрыли и всю информацию слили Службе конкурсных закупок, которая, в свою очередь, за месяц до выборов громко объявила: бюджетные деньги разворовывают, посуду покупают по цене в восемь раз выше рыночной. Ну и так далее. Сами просившие два года назад социал-демократы, которые и контролируют Минобороны, вынуждены оправдываться: не воры мы, не воры, сами просили прокуроров, но они дело отчего-то закрыли. Может, потому, что Генпрокуратура Литвы подчиняется напрямую президенту?

Президент хлестала по щекам правящих и во время прошлых президентских выборов, и четыре года назад на парламентских, вмешиваясь в формирование правительства и, например, откровенно издеваясь, устраивая для кандидатов в министры личный экзамен на знание английского языка. Перечислять можно долго.

Что сделали правящие? Оскорблялись, возмущались, шли в контратаку, как в демократической стране, члене ЕС и НАТО и прочих глобалистских организаций? Ничуточки. Поджав хвост, поскуливая, бесхребетный премьер и лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс только моргал ресницами и мямлил что-то невнятное, не осмелившись даже выставить свою кандидатуру как лидера главной правящей партии на прошлых президентских выборах. А что другие две правящие партии? Похожие своей невзрачностью «Порядок и справедливость» с Рабочей партией так и не сумели объединиться, устроив между собой мелкий делёж, кто будет главнее в новой силе.

В итоге к парламентским выборам для Грибаускайте и правого фланга создалась идеальная ситуация. Серость правящих, неспособных постоять за себя, и активность президента по их дискредитации сделали своё дело. У социал-демократов 14−15% симпатий избирателей, остальные две правящие партии на грани прохождения 5-процентного барьера.

И, казалось бы, в Литву спустя четыре года победоносно возвращаются консерваторы и либералы. Увы, и тут незадача. Либералы, которые еще в начале этого года перестали быть младшим братом правого «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, обогнав их по всем рейтингам и стремясь составить конкуренцию социал-демократам, настолько почувствовал свою безнаказанность, что члены партии стали открыто брать взятки прямо на улице или парковке у парламента. История умалчивает, был ли это моральный срыв какого-то отдельного бойца Службы по расследованию финансовых преступлений или хитрый план консерваторов, которые ревновали, что их обгоняют братья, но лидера либералов взяли с поличным при получении взятки в размере 106 тыс. евро наличными, которые он небрежно запихал в коробку из-под бутылки от дорогой водки. Запихал и отправился прямиком в парламент принимать законы. Агенты открыли машину, пометили взятку, а потом нагрянули домой, где нашли ещё в два раза больше наличности.

Этот майский удар стал сильнейшим. И не только по либералам, которые сейчас, открестившись от своего уже бывшего лидера, на грани попадания в следующий парламент. Он вогнал в депрессию тех, кто ещё верил, что в Литве можно жить порядочно и честно. Итог: абсолютная апатия избирателя. Она и раньше была, не эмигрировало бы из Литвы ежегодно по 2% трудоспособного населения.

Казалось дно, но снизу опять постучали.

Получается, победители ясны: консерваторы. И снова нет. Да, рейтинги правых за счёт штопора либералов действительно подросли. Но они не могут быть высокими по умолчанию из-за нового лидера консерваторов — Габриэлюса Ландсбергиса. Это внук того самого дедушки Витаутаса Ландсбергиса, который, несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему силён в Литве и даже рассказывает президенту Грибаускайте, какие решения принимать.

Габриэлюсу 34 года. Женат. Пять детей. На этом всё, за что его можно похвалить, заканчивается.

Совершенно невзрачный, не харизматичный, не умеющий держаться на публике, вечно потерянный Ландсбергис-младший стал настоящей гирей для самих консерваторов. Как же так? После дедушки Витаутаса Ландсбергиса, мастера интриг? После злого гения Андрюса Кубилюса, которого население может ненавидеть, но который от этого не становится меньшей фигурой на политическом олимпе страны. Кубилюс, надо сказать, в принципе всем хорош. Просто народ не тот, не любит. И на фоне их — Габриэлюс, этот юноша с бегающими глазами?

Консерваторы будут избраны в парламент. У них всё ещё сильный уходящий из-за возраста электорат, плюс молодежь, разочарованная либералами.

И что, всё? На этом выборы закончены? Победят вот эти перечисленные люди, лица которых даже сложно запомнить? Это будущее правительство Литвы?

Не совсем.

Свой привкус у этих выборов тоже есть. И это второе место в рейтингах и незапятнанная в коррупционных скандалах партия Союз крестьян и зеленых под предводительством предпринимателя Рамунаса Карбаускиса. Эта партия — дитя первого премьера Литвы Казимиры Прунскене, которая после инсульта уже как много лет сошла с политической сцены. От Прунскене в партии ничего не осталось, кроме того, что она основала крестьян-народников (так называлась партия, а потом слилась с «зелёными», получив современное сегодняшнее название). Поэтому ложных выводов о партии делать не стоит. Первым номером миллионер Карбаускис поставил в партии бывшего генерального комиссара полиции, бывшего главу МВД Саулюса Сквернялиса.

Непартийный Сквернялис по популярности в Литве обходит даже Грибаускайте. Нрав у него такой же — резкий, вспыльчивый, этакий ковбой-полисмен. Именно эта сила определит будущее правительство, поскольку без неё правящая коалиция невозможна. Ни правых, ни левых. К кому присоединиться — большой вопрос. Станет партией-однодневкой, прорвавшейся в парламент на волне разочарования в обществе, или возьмёт на себя лидерство — вопрос не меньший. Сквернялис и компания могут оказаться как трезвомыслящими политиками, так и этакой новой Грибаускайте в лампасах. Судить никто не берётся.

А второй привкус — неугомонная партия Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Вальдемара Томашевского. Им сегодня не дают шанса пройти в парламент. В рейтингах — 4,2%. Но перед прошлыми выборами давали едва ли не в два раза меньше, а партия преодолела 5-процентный барьер. Томашевский — настоящая «заноза в заду» всей политической элиты. Будь то правые или левые. Его и партию ненавидят одинаково, а литовская пропаганда в ежедневном формате поливает грязью и подозрениями про ужасного врага Литвы, который уже договорился лично с Владимиром Путиным о будущей оккупации страны. Ну или с Варшавой о возвращении Вильнюса. Однако и у этой партии непростые вызовы. Один раз она уже сенсационно прошла в Сейм. И даже была в правящей коалиции. Использовать бесконечно тему защиты нацменьшинств, когда те же русские школы по-прежнему закрываются, бесконечно нельзя. Жизнь только во внесистемной оппозиции никакой политической перспективы не даёт. К тому же коммуникация у литовских поляков оставляет желать лучшего. Партия, замкнувшись на своих старых, также часто невзрачных, лидерах, даже не пытается экспериментировать и давать дорогу своим новым, молодым кадрам, используя эфирное время во время теледебатов для площадки партийных боссов, сложно связывающих предложения по-литовски. А ведь именно эта партия по своему политическому багажу никак не уступает тем же старожилам — консерваторам да социал-демократам. Но за два десятилетия — это единственная партия, которая не замешана в коррупционных скандалах, затопивших Литву. Хотя у власти была, особенно в местных самоуправлениях, где компактно проживают этнические поляки. Единственный скандал, да и то прошлого года — чиновник, член партии, пришёл домой и застал жену с любовником. Достал ружье, застрелил любовника, после чего застрелился сам. Всё. Больше полякам предъявить нечего. И после этого даже оппоненты в кулуарах говорили — поступил, как мужик.