Дипломатия и война. Основным средством международного общения является первое, а не второе. Дипломатия предшествует войне или конфликту и завершает их. Но когда война и дипломатия шагают вместе, рука об руку, многое определяется на поле брани, а не за столом переговоров. В мировой истории вряд ли найдутся примеры, когда страны, находящиеся фактически или юридически в состоянии войны, поддерживали при этом между собой дипломатические или иные отношения. Ясно и то, что мир может быть достигнут соглашениями только между воюющими сторонами, а не посредниками. Иное дело, если речь идет о так называемой гибридной войне, когда расплываются понятия участника конфликта и посредника.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эта небольшая вводная методологического свойства необходима для того, чтобы понять происходящее сейчас в Сирии и вокруг нее. После достигнутого 9 сентября в Женеве соглашения между США и Россией о введении режима прекращения огня в Сирии следовало ожидать появления тем для новых переговоров для установления политического переходного периода. Вместо этого — провокация за провокацией: ВВС США бомбят позиции сирийских правительственных войск, разгромлен гуманитарный конвой ООН, в стенах ООН — беспрецедентная дипломатическая ругань, громкие провоцирующие заявления, разрыв взаимодействия Вашингтона и Москвы по Сирии.

Российский МИД публикует заявления, в которых называет американцев излишне эмоциональными и обвиняет их в поддержке террористов «на фоне неготовности администрации Обамы выполнить свою часть договоренностей, которые дались с большим трудом и потребовали больших усилий разных ведомств». Выступая на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер четко уловил этот нюанс, связанный с неудачами дипломатии: «Если у нас это не получится, все усилия, направленные на поиски политического решения, погибнут под градом бомб». При этом он заявил, что «верит в силу дипломатии».

Что происходит? На наш взгляд, в Москве быстро заметили, что после достижения соглашения в Женеве о режиме прекращения огня в Сирии обозначились разные подходы по взаимодействию с Россией со стороны Госдепартамента США, Пентагона и ЦРУ. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер выразился более предметно, заявив, что Вашингтон рассматривает различные варианты действий в отношении Москвы в случае срыва договоренностей по Сирии, включая санкции. Washington Post сообщает, что на прошлой неделе в Белом доме прошла встреча с участием представителей Госдепартамента, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, на которой обсуждался вопрос нанесения авиаудара по позициям сирийских правительственных сил. При этом предлагалось провести операцию тайно, чтобы обойти возражения Белого дома, не желающего ввязываться в опасную операцию без одобрения Совета Безопасности ООН.

Госсекретарь США Джон Керри во время встречи с сирийской оппозицией объяснил некоторые методологические позиции. По версии New York Times, он заявил следующее: «Наши юристы говорят нам, что у нас нет оснований [для ввода войск], если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию. На которую русские или китайцы могут наложить вето. Или если те люди не совершат на нас нападение, или если нас не пригласят. Россию пригласил законный режим». Да, Москва юридически является союзником Сирии и фактически участником конфликта. А США и их союзники по международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена на территории РФ) действуют в Сирии без мандата Совбеза или Дамаска. С точки зрения международного права члены коалиции являются агрессорами. Как и Турция, решившая в августе нынешнего года ввести свои войска на север Сирии. Но Вашингтон, получая на Ближнем Востоке чувствительные дипломатические удары, пытается все свалить на Россию, обвиняя ее в том, что она якобы в Сирии «отказывается от дипломатии ради достижения своих целей военным путем». Дело дошло даже до того, что распространенная Россией в Совбезе резолюция, осуждающая минометный обстрел посольства страны в Дамаске, была заблокирована США. По оценке постпредства России при ООН, это «свидетельствует о вопиющем неуважении к Венской конвенции о дипломатических сношениях». Когда аналогичные преступления совершались ранее против дипмиссий западных стран, «Россия всегда безоговорочно поддерживала осуждение» этих актов Советом Безопасности.

Предать гласности попытки Вашингтона перетянуть его на свою сторону в сирийском конфликте решил недавно Тегеран. «В последние месяцы американцы пытались косвенно убедить Исламскую Республику Иран и даже заставить страну признать дипломатическим путем, что Башар Асад не должен играть никакой роли в будущем Сирии», — заявил старший советник спикера парламента Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. Он напомнил о запрете аятоллы Хаменеи вести параллельные переговоры с США по региональным и сирийским вопросам, так как «история доказала, что американские государственные деятели не заслуживают доверия вообще». Критикует американцев и президент Турции Реджеп Эрдоган, говоря, что «мы наблюдаем, как США проводят двуличную политику в Сирии, как часть руководства США действует с террористами, а другая часть проводит политику, которая учитывает нашу озабоченность (по поводу сотрудничества с силами самообороны сирийских курдов — С.Т.)». Вице-спикер Европейского парламента Александер Ламбсдорфф говорит в свою очередь: «Мы, конечно, можем жаловаться на Путина, что он укрепил режим Асада, но мы же, Запад, не хотим посылать в Сирию войска, чтобы помочь тем, кого мы там поддерживаем».

Все это означает, что Вашингтон полностью исчерпал свои дипломатические ресурсы, не смог подкрепить военную мощь интеллектом, почувствовал, какие ожидаются последствия от военных и дипломатических провалов американцев в регионе. США испытывают «ломку». Бросаясь от столов переговоров к военным картам и наоборот, пытаясь изменить надвигающееся будущее, Соединенные Штаты только сужают пространство для маневра. И вот уже Марк Тонер говорит, что «США не исключают возобновления переговоров по Сирии при соответствующих шагах России», ставя условие вначале «увидеть действия» сирийских властей или России, или их обоих, которые бы «дали нам возможность думать, что есть повод начать снова». Возможно, этот вопрос будет обсуждаться на встрече по Сирии представителей внешнеполитических ведомств ФРГ, США, Великобритании, Франции и Италии, но без участия России. Однако пока очевидно следующее: в большой политике президент Сирии Башар Асад переживет Барака Обаму на посту главы государства.