



Газ

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на начало октября составили 14,311 млрд кубометров. Это примерно на 0,3 млрд кубометров больше, чем неделей ранее, и на 1,399 млрд кубометров, меньше, чем в этот же день в 2015 году. Сейчас темпы закачки возросли до 65 млн кубометров в сутки, ПХГ заполнены на 46,2%. За сентябрь в ПХГ было закачано 1,748 млрд кубометров топлива, что несколько отстаёт от запланированного объёма (1,9 млрд). Как уточняет директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в эфире радио «Голос Столицы», это антирекорд за последние 25 лет. В «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы) заявляют, что Словакия увеличила пропускную способность реверса с 40 до 42 млн кубометров в сутки, однако качественно на ситуацию этот бонус не повлияет.

Землянский предупреждает также о том, что готовиться покупать газ у «Газпрома» лучше уже сегодня:

«При таких объемах — 15 млрд кубов, в том случае, если станет холодно и продержатся эти температуры достаточно долго, у нас под вопросом станет, где взять газ. И, соответственно, единственным выходом станет обращение к «Газпрому», у которого будет возможность, чтобы закрыть недостающий объем газа для потребностей украинских потребителей».

Председатель Ассоциации газового рынка Александр Овдиенко во время выступления в правительственном антикризисном медиацентре заявил о том, что начало отопительного сезона под угрозой срыва:

«Нафтогаз Украины» [ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению — Ред.] отказывается подтвердить номинации (подтверждение наличия ресурсов газа) для поставщиков, снабжающих газом население. Потребление же газа без такого подтверждения запрещено законодательством и считается несанкционированным отбором. Не предоставляя номинации для бытовых потребителей, «Нафтогаз» пытается вынудить поставщиков газа для населения подписать договоры по поставке газа на кабальных условиях. Подписание тепловиками аналогичных договоров уже привело к возникновению у них перед НАК долгов в виде штрафных санкций на сумму 4,5 млрд грн».

В свою очередь, эксперт Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM дополняет, что начало отопительного сезона — удобное время для того, чтобы выкрутить руки теплокоммунэнерго, заставив их переподписать договоры в нужной «Нафтогазу» редакции. Судя по долгу тепловиков, в новой редакции договора могут быть предусмотрены жёсткие штрафные санкции за просрочку платежей, и возможность сокращения подачи газа в сезон до технологического минимума (чтобы не замерзли трубы). А также, по большому счёту, всё что угодно, вплоть до отчуждения долгов населения перед ТКЭ с последующей их продажей — все козыри на руках у «Нафтогаза».

Добыча собственного природного газа на Украине в январе—сентябре 2016 года, по оперативным данным, составила 15,1 млрд кубометров, что примерно на 300 млн кубометров превышает прошлогодний показатель

В пресс-службе компании «Укртрансгаз» рапортуют об увеличении транзита российского газа в ЕС. За январь—сентябрь в Европу перекачано 57 млрд кубометров, то есть на 8,7 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При сохранении текущих темпов (230 млн кубометров в сутки) до конца года Украина сможет перегнать европейским потребителям ещё до 20 млрд кубометров газа. Сама же Украина сохраняет темпы падения потребления природного газа: по итогам января-сентября 2016 года оно уменьшилось на 11% к аналогичному периоду прошлого года и составило 19,1 млрд кубометров.

Неизвестно, долго еще ли «Укртрансгаз» будет радоваться хорошим показателям транзита российского газа. Дело в том, что по заявлению Антимонопольного комитета Украины, ими завершена подготовка иска к компании «Газпром» в отношении неуплаты штрафа в размере 86 млрд грн (примерно 3,3 млрд долл) и вскоре он будет передан в суд. Напомним, указанный штраф на российскую компанию был наложен тем же АМКУ за «злоупотребление на рынке транзита газа». Поэтому вскоре «злоупотребления» могут прекратиться, а «Укртрансгаз» будет думать, чем же ему занять освободившуюся ГТС.

Эксперты продолжают комментировать грядущую смену системы учёта потребления газа (напомним, «Нафтогаз» готовится вести учёт не в кубометрах, а в киловатт•часах). Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич предупреждает, что это может привести к удорожанию газа для потребителей. И дело не только в том, что все затраты на смену учёта естественно лягут на потребителя:

«По ГОСТу должна быть калорийность [природного газа — ИА REGNUM ] не ниже 7600 [кКал на кубометр — ИА REGNUM ], а фактическая калорийность у нас превышает 8000, а в некоторых областях даже 8200. Знаете, к чему это может привести? Что бытовым потребителям, если будет введена поправка на калорийность, придется платить за газ больше, чем сейчас, при нынешней системе исчисления».

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время встречи с представителями компаний — членов Американской торговой палаты представил проект Концепции повышения развития газодобывающей отрасли до 2020 г., который предполагает рост добычи собственного газа до 27 млрд кубометров. «Основная цель — достижение к 2020 году добычи украинского газа в количестве, обеспечили бы потребности экономики и населения», — заявил чиновник. Документ правительство должно принять в самое ближайшее время.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС за минувшую неделю выросли примерно на 37 тыс. тонн и на 2 октября составили 1,258 млн тонн (с 1,221 млн тонн неделей ранее). При этом 555 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 703 тыс. тонн — на угли газовых марок. По состоянию на 3 октября в энергосистеме Украины работало 29 блоков ТЭС, 3 корпуса и один турбогенератор общей мощностью 5814 МВт (примерно 41% от общей установленной мощности украинской тепловой генерации).

Исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук признаёт отставание от графика (хотя точнее будет сказать, что график безнадёжно сорван). Однако при этом он почему-то уверен в том, что даже с такой динамикой накопления запасов Украина сможет перезимовать: «Если будут обеспечены такие объёмы поставок, как сейчас, даже если мы не достигнем цели по запасам на 1 ноября, то зимний период пройдет без проблем», — передал он через пресс-службу компании. «Как сейчас» — это в среднем по 50−60 тыс. тонн в неделю — это меньше суточной потребности энергосистемы в зимний период (75 тыс. тонн). Впрочем, формально и.о. директора прав. Перезимовать Украина сможет, вопрос только как?

Впрочем, из слов главного диспетчера «Укрэнерго» Виталия Зайченко можно сделать вывод о том, что планы задним числом скорректировали. Во время выступления на «круглом столе» в Киеве он заявил, что к 1 ноября запасы должны составлять 2,2 млн тонн, а отставание от графика составляет всего 340 тыс тонн. Когда и как план сократили на 0,6 млн тонн, чиновник не уточнил.

В правительственном энергоштабе уточнили, что на складах украинских шахт скопилось ещё 200 тыс. тонн угля и в течение месяца он поступит на ТЭС. Однако здесь мы сталкиваемся с уже известной проблемой Украины: дефицит вагонов.

Компания «Укрэнерго» (оператор Объединённой энергосистемы Украины) опубликовала отчётность за 8 месяцев работы в 2016 году. Согласно этим данным, магистральные сети Украины в январе-августе передали 71,537 млрд кВт•ч электроэнергии (80,501 млрд кВт•ч за январь-август прошлого года). При этом стоимость услуг компании выросла на 45,1% (с 2,84 до 4,12 млрд грн). Затраты и капитальные инвестиции компании выросли на 10,3 и 96,6% (с 1,473 до 1,625 млрд грн и с 1,465 до 2,880 млрд грн соответственно).

Представители крупнейшей частной энергокомпании Украины ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову) уточнили, что в героическом сражении за балансировку энергосистемы Украины есть и их заслуга.

«Наши ТЭС работают с повышенной нагрузкой уже четвертый месяц. С июня месяца мы включили дополнительные мощности нашей генерации, чтобы сбалансировать энергосистему. Дело в том, что в стране возник дефицит генерирующих мощностей, который не был предвиден в прогнозном балансе министерства энергетики. Только за третий квартал на ТЭС ДТЭК было произведено электроэнергии на 1,6 млрд кВт•ч больше, чем в прошлом году. Это эквивалентно 1 млн тонн угля, который сожгли наши ТЭС для обеспечения дополнительной нагрузки», — рассказал директор по коммерческой деятельности ДТЭК Энерго Виталий Бутенко через пресс-службу компании.

Также он заявил, что на ТЭС компании уже поступили 100 тыс. тонн угля из Польши, а в октябре ожидается поставка 75 тыс. тонн антрацита из Австралии. Впрочем, 100 тыс. тонн польского угля не следует с ходу записывать в плюс тепловой генерации Украины. Этот уголь поступил на Бурштынскую ТЭС, работающую исключительно на экспорт.

В конце сентября на Украине выросли тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Теперь, в зависимости от класса энергопотребления, украинский бизнес заплатит за 1 кВт⋅ч 1,5728 грн (1-й класс) и 1,9699 грн (2-й класс), что на 0,1414 грн и на 0,1721 грн выше предыдущих значений.

Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус возмущается этим фактом, отмечая, что спотовая оптовая цена украинской электроэнергии на 30%-40% выше, чем в европейских странах: 49,2 евро за МВт•ч против 34 евро за МВт•ч (Словакия), 36 евро за МВт•ч (Польша), 37 евро за МВт•ч (Румыния). Также эксперт утверждает, что тарифы для промышленных потребителей на Украине на 10−40% выше, чем в России и на 20−70% выше, чем в Казахстане:

«Эти страны являются одними из основных конкурентов Украины на экспортных рынках металлургии, где электроэнергия составляет 10%-40% себестоимости продукции», — напоминает эксперт. «Происходит увеличение перекрёстного субсидирования [украинская промышленность через тариф частично оплачивает убыточный тариф для бытовых потребителей — ИА REGNUM ] вопреки публичным декларациям о ликвидации перекрестного субсидирования», — констатирует эксперт, напоминая, что на газовом рынке от похоже схемы уже отказались, а значит пора отказываться и на рынке электроэнергии.

Уголь

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире радио «Голос Столицы» подверг критике планы руководства Минэнерго выстроить энергобаланс Украины без донецкого угля. Главный посыл эксперта: такими планами правительство рискует загнать и без того небезпроблемную атомную энергетику:

«Фактически предлагается абсолютно полностью стать независимыми в угольном вопросе от импорта. Понятно, что вопрос поставок из неконтролируемых территорий также довольно сомнительный и критический. Но другого варианта просто нет. А в данном случае мы также абсолютно будем зависимы от постановок из Южной Африки, из Австралии. А там цена будет дороже с доставкой. Важный момент также тот, что к этому не готовы порты Украины. Чтобы полностью обеспечить импорт угля для ТЭС, в лучшем случае могут 400 тысяч тонн в месяц принимать. Также сейчас рассматривается вариант, что все-таки будет сокращаться работа АЭС в энергобалансе Украины. Потому что наращивание, которое мы увидели в течение 2015 —2016 года, привело к тому, что объемы зимой достигали 61% — две трети электроэнергии производилось за счет ядерного топлива. И это привело к не очень хорошим последствиям для самих АЭС. И это, кстати, признало само руководство «Энергоатома», президент Юрий Недашковский, который сказал о том, что было увеличение количества выходов из строя блоков АЭС, плюс на Ровенской АЭС вообще была поломка оборудования. Это является следствием маневрирования блоками АЭС. Там устаревшее оборудование, оно требует частых ремонтов. Иллюзия того, что мы избавились от российского импорта, развеивается — когда мы говорим, что этот газ просто поставляется из Европы, это тоже импорт, мы так же зависимы от поставщиков».

О необходимости возобновления закупок донецкого угля говорит и председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец:

«Трудно будет прожить зиму. Без антрацитовой группы угля мы не проживем. Уголь с оккупированной территории мы должны завозить, у нас нет другого выбора. Этот уголь в два раза дешевле, чем южноафриканский. У нас никогда не было таких маленьких запасов угля на ТЭС. Чуть больше 500 тыс. тонн антрацитовых углей на складах. Возникают проблемы в наших домах — холодно, неуютно, начинают болеть дети…».

А вот профильный министр Игорь Насалик все так же излучает оптимизм, заявляя, что Украина обеспечена углем и газом для прохождения отопительного сезона на «достаточном уровне».

«Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода утверждена постановлением Кабинета министров, где определены нормы и необходимые запасы на складах, для того, чтобы пройти осенне-зимний период без каких-либо проблем. Эти нормы были рассчитаны на минимальные температуры. В частности, на складах генерирующих компаний находится более 1,6 млн тонн угля и объем угля, который мы получаем по диверсификации, это больше 0,5 млн тонн. Это свидетельствует о том, что пока у нас нет никаких проблем в энергетической системе Украины. Мы готовы и по балансу, и по запасам в полной мере», — отметил он.

Нефть

Египетский филиал компании «Нафтогаз Украины» отчитался об увеличении добычи в 2015 году на 20,7%, до 2,33 млн баррелей нефти. Дополнительно было извлечено 192 млн кубометров газа, что в 4,8 раза больше, чем в 2014 году. Дочерние компании «Нафтогаза Украины» ведут добычу в Египте с 2009 года и за это время сумели добыть почти 7,7 млн баррелей нефти.

Украинские СМИ продолжают следить за ходом переговоров Украины и Ирана по поводу транзита иранской нефти. По последним данным, стороны даже обсудили возможность строительства на Украине мощностей для переработки нефти. Причём непонятно, зачем, ведь НПЗ на Украине как раз хватает, более того — практически все они не работают из-за недостатка сырья, устаревшего оборудования или политических причин. Однако даже просто простаивающих мощностей вполне хватит для того объёма, который Иран, гипотетически, мог бы поставить на Украину.

Госстат Украины фиксирует резкий рост потребления мазута на Украине: 44 тыс. тонн в августе 2016 года против 25 тыс. тонн в августе прошлого и 451,5 тыс. тонн за январь-август 2016 года против 190 тыс. тонн за аналогичный период 2015 года. В основном этот рост был покрыт за счёт импорта, а основным потребителем, вероятно, являются газомазутные блоки украинских ТЭС, накапливающие резервы перед отопительным сезоном.

Также читайте:

Газ брать негде и угля не хватает: обзор основных событий украинской энергетики за период с 23 по 29 сентября

Денег нет, зимой могут замерзнуть целые города: обзор основных событий украинской энергетики за период с 15 по 22 сентября

Ликвидация транзитных мощностей начинается!: Обзор основных событий украинской энергетики за период с 8 по 14 сентября