Армия США не располагает необходимыми средствами для разработки танка следующего поколения для замены существующих бронированных машин, таких как основной боевой танк «Абрамс» M1A2 и боевая машина пехоты «Бредли». Вместо этого, ВС США вынуждены проводить все больше модернизаций существующих единиц техники, чтобы они могли соответствовать новейшим образцам возможных противников США, таким как российский танк «Армата», пишет Дейв Муджамбар в статье для National Interest.

arabic-military.com Подбитый Абрамс M1A2

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Автор отмечает, что у армии есть концептуальные наработки и она может создать прототипы, однако планов запускать их в серию нет.

«Я бы хотел, чтобы на сегодняшний день существовали программы замены танков «Абрамс» и машин «Бредли»», — заявил генерал-майор Дэвид Бассетт, ответственный за разработку наземных боевых систем 4 октября на ежегодном заседании Ассоциации армии США, добавив, что для разработки новых систем не хватает средств.

По его словам, армии известны недостатки как «Абрамс», так и «Бредли», и командование понимает, как лучше осуществить их модернизацию. Однако несмотря на то что есть направления, в которых модернизация может идти, а сами машины мало похожи на оригинальные варианты, вышедшие с конвейера в 1980-х годах, Бассетт признает, что есть пределы и того, сколько еще можно их модернизировать. Армии необходимо ответить на вопрос, какие технологии могут быть интегрированы в существующие платформы, а какие требуют абсолютно новой концепции.

Иногда, заметил Бассетт, в армии считают, что более эффективным подходом является производить постоянную модернизацию целого ряда единиц боевой техники, чем разрабатывать замену для одного из её типов. Так было в случае с заменой для машины пехоты «Бредли». В армии посчитали, что лучше не тратить средства на замену, а использовать их для модернизации танков «Абрамс», машин «Бредли» и самоходных гаубиц «Паладин».

»В конечном счете, сухопутная машина представляет собой коробку и системы мобильности, поражения связи и другие», — отметил Бассетт. «Если можно взять все это и установить на существующую машину, тогда, возможно, нет необходимости разрабатывать новую с нуля и сталкиваться с риском, связанный с такого родом разработками».

Программа создания Многоцелевой боевой бронированной машины (Armored Multipurpose Fighting Vehicle) (МББМ) является примером того, как «новые» единицы техники были разработаны с использованием существующих машин. В МББМ используется новый кузов, однако большая часть начинки взята из «Бредли». При таком подходе, тем не менее, есть свои лимиты — например, в силовом агрегате «Бредли» есть место для двигателя определенного размера.

«Если создавать усовершенствованный силовой агрегат, это налагает дополнительные риски», — заявил Бассетт.

Однако даже модернизированные, «Абрамс» М1А2 SEPv.3 и «Бредли» останутся боеспособными машинами. Например, в данный момент армия работает над созданием новых компонентов, таких как системы модульной активной защиты, с помощью которой будет повышена защищенность обеих машин от ракет. На данный момент, тем не менее, не ясно, будет ли выбранный армией подход достаточным для того, чтобы угнаться за разработками России и Китая, однако при нынешних бюджетных ограничениях, они лучшее, на что может пойти армия США.