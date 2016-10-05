



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ошибка

На прошлой неделе Джон Керри сделал сенсационное заявление — правда, шепотом. Во время встречи с сирийской оппозицией, запись которой предала гласности The New York Times, госсекретарь США поделился проблемой администрации: американцы находятся в Сирии нелегально, в отличие от русских, которых пригласило законное правительство.

Согласитесь, такое признание дорогого стоит.

«Наши юристы говорят нам, что у нас нет оснований [для ввода войск], если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию. На которую русские или китайцы могут наложить вето. Или если те люди не совершат на нас нападение, или если нас не пригласят. Россию пригласил законный режим», — сказал удивленным оппозиционерам Госсекретарь США. Раньше они таких взвешенных речей не слышали.

Признаться, я тоже. Даже не подозревал, что американская администрация консультируется у юристов.

Прошло всего-то несколько лет с тех пор, как Владимир Путин напомнил Западу о базовых нормах международного права, благодаря которым мир вот уже восьмой десяток лет удается удержать от глобальной войны. Напомню, о чем он говорил.

«Единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано совсем недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился неточно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО, в Евросоюзе, или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я ослышался. Легитимным можно считать применение силы, только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюзом. И когда ООН будет реально объединять силы международного сообщества, которые действительно могут реагировать на события в отдельных странах, когда мы избавимся от пренебрежения международным правом, то ситуация может измениться. В противном случае ситуация будет заходить лишь в тупик и умножать количество тяжелых ошибок».

(Из речи В. В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 2007)

Российский президент оказался прав: после Югославии, Афганистана и Ирака, после громкого предупреждения Кремля однополярный мир вновь попытался без оглядки на ООН решить проблему в Ливии. К чему это привело, все знают. Теперь любой может повозить американцев и их союзников по столу, тыкая носом в их ошибки.

После признания Джона Керри стало понятно, что возят от души. И ощущения, видимо, не из приятных.

Когда Вашингтон отказался сотрудничать с Москвой в Сирии, когда с берегов Потомака послышались совсем уж нелепые угрозы вроде терактов в российских городах, в нашей прессе стало все чаще звучать слово «истерика». Однако оно не совсем точно описывает происходящее в США. Скорее речь идет о растерянности.

«Это мрачная годовщина. Трудно не признать, что они добились успеха в поддержке сирийского режима», — заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер. Так он прокомментировал участие России в сирийском конфликте.

Марк Тонер вряд ли консультировался у юристов. Они бы ему, возможно, объяснили, что целью России является не только и не столько поддержка Башара Асада. Главная цель — разрушение однополярного мира, возврат его под крыло ООН. Растерянность США связана со своего рода ломкой, им очень тяжело отказываться от своей роли мирового жандарма, который всегда прав. Но приходится.

Бестактное вмешательство России в сирийский кризис без оглядки на американцев, на их ущемленное чувство собственного достоинства ясно продемонстрировало, что на планете опять появился противовес. И с ним ничего невозможно сделать, если не победить. Вашингтон мечется между возвратом к международному порядку, установившемуся после Второй мировой войны, и яростным желанием наказать «побежденную» в холодной войне Россию, посмевшую бросить вызов гегемону.

Организацию Объединенных Наций часто критикуют, хотя со своей главной задачей — не допустить эскалации напряжения между великими державами до размеров Третьей мировой войны — она успешно справляется. Не стоит навешивать на нее дополнительных задач, для выполнения которых ООН действительно мало пригодна. Мир еще долго будет поделен между США, Китаем и Россией, добиться совместных действий против второстепенных стран, тяготеющих к тому или иному полюсу, им невероятно сложно из-за права вето.

Но, как показывает история последних двух десятилетий, права вето миру очень не хватало. Если бы Америка не возомнила себя вершителем судеб, были бы сохранены миллионы жизней на Ближнем Востоке, в Северной Африке и даже в Европе.

США растеряны, ибо вдруг осознали: добиться легитимности однополярного мира им удалось лишь в американоцентричных странах. Этого оказалось мало, для того чтобы чувствовать себя гегемоном, у ног которого лежит планета. А изменить новую реальность можно только одним способом: развязав Третью мировую войну.

Барак Обама на нее не решится, это очевидно — несмотря на грозную риторику, он, безусловно, человек миролюбивый и, как мне кажется, довольно ответственный. Трудно сказать, как поведет себя администрация следующего президента. Однополярный мир, при котором решения о вмешательстве в дела других стран принимаются в Вашингтоне без прохождения сложной процедуры в Совете Безопасности ООН, — очень удобная конструкция, позволяющая решать многие внутренние проблемы. Искушение сохранить ее весьма велико.