



Надутые щёки

В Баку в очередной раз прозвучала информация о том, что Азербайджан получит в скором будущем израильскую систему тактической противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». На этот раз давний слух освежил депутат азербайджанского парламента Евда Абрамов, используя его как контраргумент появлению российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Вооруженных силах Армении. По словам депутата, «Железный купол» сможет сбить наиболее современные российские ОТРК.

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Что же собой представляет «Железный купол» и можно ли с его помощью реально бороться с «Искандерами»?

»Железный купол» — система, созданная исключительно для реалий Израиля

Тактическая система ПРО «Железный купол» была разработана в Израиле для борьбы с ракетами и артиллерийскими снарядами с дальностью действия до 70 км. Основная задача была в том, чтобы защитить израильские города от постоянных обстрелов из сектора Газа. Для них чаще всего использовались и используются единичные ракеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и различные самодельные ракеты, такие как «Кассам». В обоих случаях максимальная дальность полета ракет составляет не более 20 км, а скорость невелика. Естественно, их траектория полета проста и легко просчитываема. Помимо таких ракет, «Железный купол» может достаточно эффективно бороться с беспилотниками. Немаловажно и то, что пусковые установки «купола» не установлены на самоходное шасси, что заметно снижает мобильность системы: в условиях, для которых она разработана, подвижность и не нужна.

Как можно увидеть, «Железный купол» — очень специфическая система, эффективное применение которой в условиях традиционного военного конфликта достаточно сомнительно. Этому способствует и высокая стоимость каждого перехвата, по разным оценкам, составляющая от 20 до 50 тысяч долларов. Несложно представить, каких сумм будет стоить перехват полного залпа батареи «Градов» (помимо того, что ракет-перехватчиков на это просто не хватит физически).

«Железный купол» не справится не только с «Искандером», но и с Р-17 «SCUD-B» и «Точка-У»

Как можно понять из характеристик и задач «Железного купола», он не подходит для борьбы ни с одной из ОТРК, находящихся на вооружении ВС Армении и Нагорно-Карабахской Республики. При этом, если с «Искандером» с хорошей эффективностью не может бороться ни одна система ПРО, то те же «Скады» и «Точки» с вероятностью, доходящей до 50−60%, можно сбивать с помощью наиболее современных систем ПВО/ПРО, таких как С-400, С-300В4, Patriot PAC-3 и т.п. Имеющиеся у Азербайджана зенитно-ракетные комплексы С-300ПМУ-2 также способны перехватить некоторую часть ОТРК Р-17 (они имеют максимальную дальность пуска 300 км), при условии наличия высококвалифицированных боевых расчетов. Тем не менее в реальных боевых условиях сквозь ПРО всегда проходит часть ракет — это хорошо показала война Саудовской Аравии с йеменскими повстанцами-хуситами. Да и «Кассамы» через тот же «Железный купол» иногда прорываются — его эффективность оценивается в 75−85% (это прекрасный показатель, 100% не показывает ни одна система ПВО/ПРО).

Таким образом, закупка Азербайджаном «Железного купола» либо является информационным «вбросом», с целью успокоить население страны и отвлечь его от нашумевшей поставки Россией ОТРК «Искандер» в Армению, либо является неадекватной растратой средств бюджета. Единственное, для чего Баку сможет использовать «Железный купол», — это борьба с беспилотниками. Однако низкая мобильность этой системы сделает ее не самой сложной мишенью для противника, оснащенного большим разнообразием ОТРК, дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.