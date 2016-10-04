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В газете «Ведомости», которая представляет и продвигает в России интересы ежедневного американского делового издания, выходящего в Нью-Йорке, под заголовком «Нужна реформа государства» вышла статья основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского. Небезызвестный арестант, олигарх и политик на страницах оппозиционной газеты, критикуя федеральные власти, ведет разговор о том, как избежать развала страны при смене власти. Комментарий для ИА REGNUM эксперта Института информационных войн Федора Пашина:

Сразу после освобождения Ходорковского из тюрьмы, что стало возможным благодаря решению президента России, который отозвался на просительное обращение опального олигарха в его адрес в связи с тяжелым состоянием матери арестанта, он активно включился в информационную войну против России и ее лидера, развязанную прежде всего западными СМИ. Его нацеленность на президентскую должность не нова и не случайна. В свое время он уже предпринимал попытку взять под контроль российский парламент, трансформировать власть в стране в парламентско-президентскую форму правления. Изначально задача состояла в том, чтобы не допустить дальнейшего укрепления российской государственности, сохранить контроль над федеральной властью за «семибанкирщиной» — информационно-финансовой олигархией, главными действующими лицами которой были покойный Березовский и руководитель «открытой России».

Нынешняя статья — это не первая и не последняя попытка опального олигарха повысить градус информационной войны против России и ее президента, привлечь внимание общественности и прежде всего СМИ к своей персоне, подать новый знаковый сигнал в России своим сторонникам из числа представителей пятой колонны, в содержательном плане скоординировать направленность критики властей. Его нынешние информационные потуги органично вписываются в общий контекст информационных нападок на Россию со стороны Запада.

Что касается сути конкретных оценок и предложений опального политика, то их нельзя отвергать с ходу. Он прав, что российская государственность продолжает находиться в кризисном состоянии, во многом держится на авторитете и доверии со стороны большинства населения к Владимиру Путину. С ним нельзя не согласиться в том, что ключ к возрождению российского общества лежит в плоскости решения проблем самоорганизации населения и повышения роли самоуправления. Он, правда, не пишет о том, что крайне важно преодолеть отчуждение стержнеобразующего русско-славянского народа от властей всех уровней. Можно согласиться и с тем, что необходимо усиливать роль парламента в жизни государства и общества. Однако делать это надо не в ущерб президентской власти — исполнительные структуры власти должны укрепляться и дальше, что особенно актуально для многонациональной и поликонфессиональной страны.

В любом случае публикация во влиятельном оппозиционном издании — это еще одно напоминание властям о том, что нерешенность концептуально-организационных вопросов власти будет и впредь оставаться наиболее уязвимым местом, куда будут лететь отравленные информационные стрелы, наноситься удары внутренней оппозиции при поддержке международных структур. Как когда-то, примерно 25 лет назад, геополитический противник СССР метил в КПСС, а попал и разрушил Россию, так и сегодня он метит в давно изжившие себя чужеродные структуры бюрократии. А ведь так можно вновь угодить в Россию!

В связи с этим новые парламентские возможности Кремля после выборов в Госдуму по изменению конституционных основ государства и общества — это путь к укреплению власти в центре и на местах, преодолению кризиса в экономике, развития бизнеса, возрождению основ справедливости в обществе, консолидации общества. Если не решить этой задачи в срок до предстоящих президентских выборов, то шансы непримиримой оппозиции, имеющих своих сподвижников на самых высших этажах власти, по новой дестабилизации страны значительно возрастут.