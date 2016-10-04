



Грузия

Предвыборная кампания в Грузии накаляется до той степени взрывчатости, когда взрываются автомобили кандидатов. Так случилось с депутатом Гиви Таргамадзе от Национальной партии. Поскольку сам герой происшествия не пострадал, его политические противники поспешили объявить это «самострелом». Но его сторонники отмечают силу взрывной волны и невозможность спланировать такое покушение с гарантированно невредоносным исходом для объекта. Сам герой дня памятен по документальному фильму «Анатомия протеста-2», в котором он заснят при обсуждении финансовой помощи радикальным российским оппозиционерам Сергею Удальцову, Леониду Развозжаеву и Леониду Лебедеву.

Так или иначе, взрыв стал символом обострения предвыборной ситуации. Всего два дня назад в Гори было совершено вооруженное нападение на Ираклия Окруашвили, бывшего министра обороны и кандидата по мажоритарному округу. Злые языки связывают это с криминальными разборками, но такая версия не ложится органично на грузинскую действительность. Уровень преступности там из самых низких в мире.

Если мало взорвавшейся бомбы и вооруженного нападения на кандидата, то бомбой замедленного действия можно считать заявление губернатора Одессы, бывшего президента Грузии и бывшего гражданина Грузии Михаила Саакашвили о его планах вернуться на историческую Родину и возглавить акции протеста против результатов выборов, если они ему не понравятся. Поскольку в случае прибытия в Тбилиси сего украинского политика его ждет ордер на арест, то можно усомниться в степени серьезности такого заявления. Да и многие узреют в нем когнитивный диссонанс, ибо совсем недавно еще Саакашвили громогласно и гласогрозно спорил с Арсеном Аваковым о том, кто из них больший украинец.

Тем не менее выборы в Грузии пройдут относительно спокойно. Последние годы там отмечены стабильностью, которую критики приравнивают к «застою». Однако нет сущностных предпосылок для возврата к кровавым политическим конфронтациям, как-то было в пору Гамсахурдии, Шеварднадзе и Саакашвили. На сегодняшний день в Грузии есть правящая партия «Грузинская мечта», удерживающая непоколебимо сильные позиции, и несколько ее конкурентов, главным их которых остается «Единое национальное движение», ассоциирующееся с Михаилом Саакашвили.

Предстоящие 8 октября выборы касаются всех ста пятидесяти депутатов парламента. 77 избираются по партийным спискам, а 73 — по мажоритарным округам. Можно сразу заметить, что в подавляющем большинстве случаев фаворитами в округах являются сторонники «Грузинской мечты». За правящей партией стоит миллиардер Бидзина Иванишвили, который щедро помогает своим сторонникам. Опросы дают «мечтателям» от 41% до 51%. И тут речь идет только о партийных списках. А если прибавить к этому даже две трети кандидатов от мажоритарных округов, то можно с уверенностью сказать о предстоящем укреплении позиций партии власти. Конкурирующая партия «националов» наборает от 11% до 14%, если верить опросам. А далее наблюдается толчея среди небольших партий, претендующих на проходные 5%. Пока что наилучшие шансы на преодоление барьера имеют «Свободные демократы» бывшего министра обороны Аласании и «Патриоты Грузии» во главе с Давидом Тарханом-Моурави и Ирмой Инашвили. Известные российскому читателю Нино Бурджанадзе и оперный певец Паата Бурчуладзе пока не демонстрируют никаких обнадеживающих признаков.

Уместно будет задаться вопросом: как выборы отразятся на дальнейших отношениях с Россией?

Обычно российские политологи склонны к делению политических сил в Грузии на дружественные, нейтральные и враждебные, не учитывая фактора зависимости политических лидеров от настроений и тенденций в народе и переменчивости в грузинской общественной жизни. Последние годы поток туристов из России существенно изменил атмосферу в Сакартвело. Оказавшийся в зажиме при Саакашвили русский язык не просто слышен сегодня на улице как второй после грузинского, но восстанавливается в гостиницах, ресторанах, а главное — в отношениях между людьми. Многие молодые люди тоже вспоминают что-то из незабытого русского и обогащают свою речь общением с туристами и просмотром старых и качественных советских фильмов.

Обиды прошлого сменяются новым конструктивным настроением. Посудите сами: не менее десяти процентов национального дохода Грузии — это помощь со стороны диаспоры в России, еще десять процентов — российские инвестиции через офшорные компании, еще приблизительно столько же дает экспорт сельскохозяйственной продукции, и к этому еще можно прибавить доходы от российского туризма. Жгучие обиды прошлого и политические разногласия отступают на второй план при таком положении вещей.

Поэтому России сегодня следует не искать поддержки со стороны той или иной маловлиятельной партии, а начать систематическую работу с государственными структурами Грузии и ее правящей партией в первую очередь. После выборов настанет время строительства мостов заново и расширения существующих. Общая русско-грузинская история, общая вера и в значительной мере общая культура в силах перевесить все беды прошлого и найти решения там, где все было доселе непролазно запущенно.