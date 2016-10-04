В городе Корча (Албания) состоялась церемония открытия нового здания Национального музея средневекового искусства, где экспонируется постоянная выставка православных икон. Напомним, что по результатам переписи населения 2011 года, в Албании проживает тридцать процентов христиан, из них двадцать процентов — это православные. Однако, по данным православных приходов, количество тех, кто исповедует эту религию в Албании составляет двадцать пять процентов.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Архангел Михаил. Неизвестный автор. XIV век

На церемонии открытия нового здания Национального музея средневекового искусства выступили премьер-министр Албании Эди Рама и министр культуры страны Миреля Кумбаро. Выставка старинных и относительно новых православных албанских икон, элементов иконостаса (в общей сложности 62 экспоната), передана государству из частных коллекции. Название выставки — «Спасённые сокровища».

Как отметила Миреля Кумбаро, открытие выставки — это «заслуга команды профессионалов, которые с энтузиазмом провели скрупулёзную работу по каталогизации, сертификации и внесению этих образцов византийского искусства в перечень объектов нашего культурного наследия».

В свою очередь, премьер-министр Албании Эди Рама заявил: «Благодаря усилиям правительства, министерства культуры и мэрии Корчи мы смогли в октябре 2014 года возобновить работу по строительству нового здания музея, начатую ещё в 2007 году за счёт скромного финансирования, полученного в результате сотрудничества с правительством Греции… Я убеждён, что теперь благодаря этому фантастическому музею у любого, кто захочет посетить Корчу, будет ещё одна веская причина сделать это. Наконец-то наследие, которым мы дорожим, защищено и при этом находится в распоряжении публики и может исследоваться специалистами в комфортных условиях»

Отметим, что в Албании действуют сотни православных храмов. В том числе, недавно отреставрированная церковь 13 века с уникальными фресками.