



Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США С ружьём против трактора

«Гроздья гнева» / THE GRAPES OF WRATH

«Гроздья гнева» потрясли Америку дважды. В 1939 году вышел роман Джона Стэйнбека, а через год — фильм Джона Форда. Сравнения двух произведений были неизбежны, как неизбежны были отличия.

Книга разбередила рану, оставленную Великой депрессией. Она рассказала о трагедии фермеров, согнанных с земли банкирами Восточного побережья и практически обречённых на гибель. А читатель соотносил описанное с горем своей семьи. Душераздирающий и безысходный роман был воспринят как слово правды о страданиях обездоленных и грозное предостережение богачам. На него записывались в очередь в библиотеках. Он превратился в главную книгу Америки после Библии. Его цитировали ненамного реже, чем слово Божье. «Сколько у тебя есть в кармане, на столько у тебя и свободы». «Если тебе нужна помощь, иди к беднякам». «Женщины и дети твёрдо знали: нет такой беды, которую нельзя было бы стерпеть. Лишь бы она не сломила мужчин».

Джон Стэйнбек

Джон Форд свой фильм снимал втайне. Он видел, как травили Стэйнбека — потащили в суд, организовали целую кампанию в прессе. Писателя обвиняли во лжи. Он же описал то, что видел своими глазами. Репортёр «Сан-Франциско Ньюс», он жил в лагерях «сезонников», бок о бок с Оки — нищими и бесправными беженцами из Оклахомы. А потом — проехал теми же дорогами, каким они добирались до Калифорнии, хороня у обочин своих стариков. Газеты писали, что Стэйнбек всё выдумал. На самом деле «сезонникам» было не на что жаловаться. Добрые хозяева их окружали заботой. В доказательство приводились письма Оки, возмущённых отвратительной клеветой. Созданная государством комиссия проверила лагеря сезонных рабочих. Всё, что было описано в книге, ужасающе подтвердилось. Но и после этого травля продолжилась. Автора объявили красным — как героев его романа, требующих честной оплаты труда.

Форд не хотел, чтобы его припечатали тем же клеймом и задёргали. Поэтому фильм спокойно снимался под названием «Шоссе 66».

Джон Форд

Нельзя сказать, что студия «ХХ век — Фокс», купившая права на экранизацию, оказалась бесстрашна и исполнена сострадания к беднякам. Дэрила Занука в этом заподозрить было нельзя. Он был не храбрее Луиса Майера, обозвавшего книгу «красной агиткой», и не добрее хищников, сгонявших Оки с земли. Его воодушевили два обстоятельства: сумасшедшая популярность романа и благожелательный отзыв о нём супруги президента, Элеоноры Рузвельт.

Точно следовать книге Форд не мог и не особо стремился. Не мог, потому что её бы запретила цензура. Литература в Америке была более свободна, чем кинематограф. Считалось, что книга не может взбудоражить общество, а кино на это способно. А не хотел, потому что, как консерватор, допускал только «революцию сверху».

Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США В лагере

Поэтому многое было изменено: убрано всё, что могло вызвать обвинения в красном смутьянстве и прямом богоборчестве, а также придуман финал, разрывающий с безысходностью книги. Форд показал, что у бедняков есть друг — государство. Оно восстановит справедливость и не даст созреть гроздьям гнева. Правительство создаёт лагеря для «сезонников», где есть умывальники, туалеты и даже душевые с тёплой водой, куда не суются шерифы с бандюгами, поджигающие поселения обездоленных. Да, таких райских мест мало. Но с каждым годом их становится больше.

Многочисленным поклонникам Стэйнбека эти изменения оказались не по душе. Особенно — хеппи-энд, который прямо противоречил роману.

Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Будь осторожен

Очень странно прозвучали заключительные слова. Исстрадавшаяся мать, чей сын ушёл искать ответы и бороться с несправедливостью, произнесла хвалу бедноте, крепчающей под ударами жизни. Это был очевидный призыв продолжать в том же духе — работать и ждать счастливого времени, «когда добрые люди не все будут бедняками».

Однако и в этом виде картина стала событием. Она всё равно была заряжена социальным протестом, который администрацию не на шутку пугал. Коммунисты в Америке становились серьёзной силой. Ещё на стадии производства в киностудию позвонили из Белого дома и поинтересовались, действительно ли она экранизирует Стэйнбека? Власть явно хотела, чтобы к выходу фильма ситуация с «сезонниками» была кардинально изменена. Были спешно организованы слушания в Конгрессе и приняты законы, остановившие беспредел собственников земли.

Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Наниматель. Только красные требуют подписать договор

Голливуд создал нетипичный для себя фильм — эстетически очень близкий советскому кино, советской литературе. Образы закалённого на каторге Тома и его «Ма», созданные Генри Фондой и Джэйн Дарвелл, очевидно перекликались с образами горьковской «Матери». Том уходил из своей семьи. Он порывал с судьбой живущего во тьме бедолаги и с «открывшимися глазами» выбирал дорогу социальной борьбы. А такая дорога вела понятно куда.

Форд не рвался делать прокоммунистический фильм, но он таким получился. Не хватало только алой зари на плане, где герой поднимается по склону холма.

Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Проповедник, утративший веру

Премьера нетипичного фильма, обещавшего принести миллионы, была организована с типичным голливудским размахом — вип-персоны, дорогие наряды, сверкающие бриллианты. Это так чудовищно противоречило духу произведения, что возмущённый сценарист Наннэлли Джонсон в знак протеста покинул зал.

В 1945 году, после смерти Франклина Рузвельта, «Гроздья гнева» были запрещены к демонстрации.