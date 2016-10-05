Игорь Ковтун — доктор исторических наук, заведующий лабораторией археологии Сибирского отделения РАН, специалист в области изобразительного и орнаментального искусства, художественных бронз и мифологии.

генофонд.рф Археология. Наскальная живопись

Как изменились методы в науке и при чьем участии должна развиваться археология? В передаче ИА REGNUM «Люди России» Игорь Ковтун рассказал о своем видении развития науки, о жизни и неизбежности перемен, а также о необходимости развенчания «мифа об ученых».