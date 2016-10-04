



Литва и Польша: союзники по НАТО и партнёры по Евросоюзу — или претенденты на наследство Великого княжества Литовского, так и не нашедшие согласия в территориальном споре? С точки зрения польских националистов, история «Срединной Литвы» не закончилась с переходом Виленщины под литовскую руку — скорее, наоборот, распад Советского Союза вновь поставил под вопрос территориальную принадлежность этих некогда польских земель…

Документ

С благодарностью авторам мы прочитали два текста, размещенных в журнале USOPAŁ 28 января 2012 г., и письмо, направленное Дональду Туску от Союза поляков в Норвегии, с требованием дипломатической решительности и пресечения поразительных практик преследования поляков на Литве. Коллеги добиваются от правительственных учреждений Польши реакции на информацию ксёндза Дариуша Станьчика о марше харцеров по пути битв и могил Январского Восстания 1863 г. на Литве.

Поскольку мы, как организация, занимаемся также этой проблемой, мы хотели бы поделиться с читателями своими замечаниями.

Дискриминация поляков на Литве является бесспорным фактом — как бы ни пытались это скрыть литовские и «польские» официальные власти. Бесспорным фактом является также недостаток реакции на это явление одинаково как со стороны польского правительства, как и евросоюзовских учреждений, несмотря на существующую информацию на эту тему. Поляки на Литве не являются приезжими гостями, беженцами или иммигрантами, но проживают там издавна, многие сотни лет, и Виленщина, и, частично, также Ковенщина, являются их Отчизной. Поляки имеют полное моральное право на сохранение своей культуры и языка на территориях своего проживания.

В этом праве им отказывает литовское государство, при содействии части шовинистически настроенных своих граждан. Поляки защищаются, оказывая решительное сопротивление антипольским действиям официального Вильнюса. Однако проблема заключается в том, что в этой борьбе польское «правительство» решительно держит сторону литовцев, предлагая к общественному обсуждению не дискриминацию польского меньшинства (которое в некоторых уездах Виленского края является большинством!), но второстепенные темы. Например, несколько дней назад делегация нашей организации вернулась из поездки на Литву. Мы были, между прочим, в Доме Польской Культуры в Вильнюсе на вернисаже выставки, посвященной событиям декабря 1970 года на щецинской верфи. Выставку открывал, вместе с другими организаторами, посол Польши в Вильнюсе. После выступлений, из зала раздался вопрос, касающийся нынешней ситуации на щецинской верфи. Задал его неизвестный нам по фамилии представитель общества «Arcana Historii» из Хойниц. «Верфей больше нет» — ответил посол, и дальше объяснил «если сказано А, нужно сказать B, мы выбрали определенную дорогу, есть свободный рынок и такие есть права свободного рынка». Никакого обсуждения реальных и насущных проблем польского населения Литвы так и не было развёрнуто — посол постарался избегнуть «острых» тем. По ходу всей этой встречи не было ни одного слова на тему затруднительной ситуации поляков на Литве — официальным властям Польши и Литвы не хочется об этом говорить.

Однако надо сказать, что во время нашего визита на Литву были также оптимистичные моменты. Мы встретились с Председателем Вендзегольского Отдела Союза поляков на Литве паном Ричардом Янковским, о котором вспоминает в своей статье (о которой мы писали в самом начале) ксёндз Дариуш Станьчик. Пан Янковский — удивительно энергичный человек, выполняющий огромную работу по поддержке польскости на пространстве Литвы Ковенской, то есть исторической Лаудии. Его отдел Союза поляков заботится о кладбищах, на которых погребены выдающиеся поляки, организует культурные и исторические мероприятия; благодаря их заботам раз в неделю осуществляется месса на польском языке в нескольких костёлах Ковно и окрестностей. Стоит обратить внимание на эти действия, поскольку Ковенская земля, которая в пределах Литвы находится от окончания первой мировой войны, за все это время была основательно деполонизована. И в адрес поляков, которые живут в этом районе, вопреки длительному давлению литовских властей, сохранивших свою польскость — мы произносим наивысшие слова признания.

Ситуация, которую мы выше описали, общеизвестна. Как патриоты, мы не можем уклоняться от того, чтобы прореагировать на это явление. Мы будем апеллировать к властям Польши; предпримем действия сообща с другими организациями, чтобы защитить поляков Виленщины и Ковенщины от литовского шовинизма.

Перевод Александра Усовского