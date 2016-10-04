9 февраля 2011 года международная служба новостей «Голос Америки», пользующаяся финансированием правительства США, опубликовала статью о никому не известном беженце из Египта Омапе Афифи Солимане. На фотографии к статье этот бывший сотрудник элитного подразделения полиции Египта был изображен за несколькими компьютерами в своей маленькой вашингтонской квартире, откуда он помогал тысячам демонстрантов поддерживать друг с другом связь и избегать поимки правоохранительными органами страны, пишет Дэриан Кавано в статье для War is Boring.

wpapers.ru Средства массовой информации

И хотя по всем показателям Солиман искренне пытался свергнуть режим Хосни Мубарака, он тем не менее получал поддержку от ряда могущественных друзей, таких как Национальный фонд демократии (National Endowment for Democracy) (НФД), который получает финансирование напрямую из средств Конгресса США.

По данным издания Al Jazeera и аналитического центра Global Research, эта организация выплатила Солиману до $200 тыс. между 2008 и 2011 годами за его деятельность, которая заключалась прежде всего в том, чтобы сидеть в своей квартире и писать сообщения в Twitter или Facebook, а также в других социальных сетях с призывами к «революции» в Египте.

За годы, предшествующие «арабской весне», НФД, Агентство по международному развитию (АМР) США, учрежденное Государственным департаментом США, и большое число некоммерческих, неправительственных организаций и правительственных ведомств, а также имеющих связи с теми или другими политическими группами аналитических центров, подготовили и профинансировали десятки тысяч активистов «арабской весны», таких как Солиман.

Главную роль в этой подготовке играло применение социальных сетей при организации протестных акций и призывы к массовым выступлениям. Многие из этих подготовленных США активистов стали лидерами «арабской весны» в своих странах.

Западные СМИ превознесли «арабскую весну» как «естественное и национальное» восстание. Во многом, отмечает автор, эта характеристика верна, поскольку в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, Иордании, Бахрейне, Йемене и ряде других стран Ближнего Востока и Северной Африки существовало недовольство экономическими условиями и автократическими режимами. Однако за кулисой существовали интересы и влияния внешних игроков.

Так, еще в 2002 году тогдашний президент США Джордж Буш — младший выделил финансирование Инициативе ближневосточного партнерства (Mideast Partnership Initiative/MEPI) (ИБП), действующей под эгидой Государственного департамента. С момента учреждения ИБП направила более $900 млн на гранты группам в Вашингтоне, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Бюджет ИБП предоставляет «поддержку, обучение и помощь группам и отдельным лицам, стремящимся создать позитивные изменения в обществе».

В свою очередь, организация USAID выделяет дополнительно $390 млн ежегодно на «продвижение демократии» на Ближнем Востоке, как сообщает Al Jazeera.

Издание также указывает, что, помимо USAID и ИБП, целая сеть организаций, таких как Бюро развития демократии (Bureau for Democracy), правозащитная организация «Фридом Хаус» (Freedom House), Национальный демократический институт по международным делам (National Democratic Institute for International Affairs) (НИМД), а также Международный республиканский институт (International Republican Institute) (МРИ), ежегодно вливали сотни миллионов долларов в Ближний Восток для продвижения демократии.

Поскольку многие из тех, кто получал помощь и участвовал в программах обучения, предоставляемых этими организациями, были диссидентскими группами или антиправительственными, не сложно сделать вывод, что «смена режима» является «позитивным изменением»

Такое развитие событий не ускользнуло от внимания лидеров арабских государств, которые официально выразили протест правительству США относительно действий продемократических организаций.

Автор подчеркивает, что след зарубежных сил в политике ближневосточных стран был очевиден еще до «арабской весны». Так, в ходе выборов в Египте 2005 и 2007 годов «армия технически подкованных наблюдателей, с небольшой помощью иностранных друзей, смогла пролить свет на обычную «сокрушительную» победу президента [Мубарака] как на акт мошенничества», заметил журналист Associated Press Чарльз Хенли.

Хенли отметил, что «иностранными друзьями», которые помогали «технически подкованным наблюдателям», были НИМД, МРИ, USAID и НФД, помимо прочих, которые осуществляли подготовку активистов в вопросах работы с социальными сетями и цифровыми технологиями.

Те же самые шаги пытались воспроизвести и в Сирии в 2007 году. Так, в декабре 2006 года журнал Time вышел со статьей, в которой указывалось, что администрация Буша уже давно воплощает в жизнь политику «тихой подготовки лиц и партий, противостоящих сирийскому правительству, с целью подрыва режима президента Башара Асада». Подготовленные в рамках ИБП специалисты должны были тщательно следить и фиксировать все происходящее на выборах в марте 2007 года. Авторы этого плана надеялись, что обнаруженные нарушения могут «стать гальванизирующим вопросом … для критиков режима Асада».

Когда собирались какие-либо сведения, «доступные через интернет материалы» публиковались бы так, чтобы их можно было распечатать и распространять среди активистов внутри страны и в соседних государствах. Тогда Вашингтон не требовал смены режима в Сирии, но возможность использования результатов выборов для распространения несогласия вызывала определенные вопросы.

Когда же сообщения о нарушениях на выборах не смогли стать поводом для массовых акций протеста, США продолжили вливать деньги в диссидентские группы и проводить программы подготовки. Как сообщало издание New York Times, среди тех, кто проходил подготовку, были и активисты Молодежного движения 6 апреля в Египте.

К тому моменту, когда начались протесты в Тунисе в декабре 2010 года, по всему Арабскому региону уже были подготовлены тысячи активистов, прошедшие обучение у организаций США в области связи, планирования и организации «революций» через социальные сети. Те, кто получил подготовку США, в свою очередь, готовили других, что увеличивало эффективность программ.

По словам директора организации Global Voices Advocacy и автора медийной площадки Nawaat в Тунисе Сами бен Гарбия, большая часть новостных сообщений в традиционных СМИ в стране бралась напрямую из социальных сетей. Активисты, отмечает он, собирали информацию с дружественных страниц в Twitter или Facebook, затем переводя и предоставляя контекст для сообщения, чтобы журналисты могли без проблем использовать эти сведения. Благодаря этому люди в Тунисе и в других странах, у которых не было доступа к интернету, могли получать информацию от активистов из новостей газет, телевидения и радио.

«Этим мы и занимались — собирали новости, помещали их в контекст, усиливали их и распространяли с помощью Twitter как основного нашего транслятора», — заявил он, добавив, что Twitter является платформой, откуда журналисты берут информацию.

Он также отметил, что он и его коллеги полагались на сеть активистов по всему арабскому миру, которые были знакомы друг с другом. С помощью них видео могло быть переведено на большое число языков и распространено среди большого числа СМИ по всему миру.

Когда же"арабская весна» добралась до Египта в январе 2011 года, то, по оценкам Хенли, до 10 тыс. граждан страны уже «приняли участие в программах продвижения демократии и самоуправления, финансированных USAID, осуществлённых НИМД, МРИ и 28 международными и египетскими организациями».

После свержения Мубарака в феврале 2011 года официальные лица США стали открыто признавать, что США готовили активистов в тех странах, которые они считали недемократичными.

Однако, по сообщениям Associated Press, программы обучения включали в себя не только продвижение свободы слова, но и технологии «ухода от служб безопасности» и «получение доступа к технологиям, с помощью которых можно обойти защитные меры правительства, создать защищенные телефонные текстовые и голосовые сообщения, а также предотвращать атаки на веб-страницы».

Несмотря на то, что некоторые выражают сомнения в важности роли, которую сыграли социальные сети и подготовка США в «арабской весне» — как отмечает один из активистов, если бы одни только новые СМИ могли бы подтолкнуть людей к «революции», то они давно бы это сделали — самой безопасной оценкой будет то, что участие Вашингтона носило значительный характер. Они стали катализатором для «революции», как из назвал один из участников протестов, проходивший обучение в организациях США.