Не напрасно народ с давних пор и поныне

Илья Машков. Хлебы. 1912

Хлеб насущный зовет самой первой святыней.

Золотые слова забывать мы не вправе:

«Хлеб всему голова!» — В поле, в доме, в державе!

Федоров Василий

Хлеб — особый продукт. У каждого человека свой хлеб. Каждый по-своему помнит, воспринимает и ценит его. Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб — это жизнь. О хлебе, об отношении к нему следует говорить, писать, чтобы дети не росли невеждами, чтобы для них, как и для их отцов и матерей, со словами Родина, Дружба, Мир, Отец, Мать рядом стояло слово Хлеб. Любви и уважению к хлебу нужно учить с детства, прививать эту любовь и в семье, и в детском саду, и в школе.

1. Памятник хлебу в Зеленогорске (Ленинградская область)

pobedpix Памятник хлебу в Зеленогорске (Ленинградская область)

Памятник хлебу находится в Ленинградской области города Зеленогорск, скульптура создана известным Арсеном Аветисяном 6 июля 2003 года. Разместился небольшой монумент около магазина «Хлеб» по проспекту Ленина 20.

Высота постамента 80 сантиметров, на ней расположились хлебобулочные изделия из бронзы, основа его-черный хлеб, 125 суточных граммов которого сохранил жизнь тысячам голодных блокадников.

Помимо буханки, разрезанной на несколько частей, в экспозиции находится и современная продукция на сегодняшний день — сухари, батон, бублики.

Хорошо приглядевшись к памятнику, вы увидите некую изюминку — из-под корочки хлеба выглядывает маленькая мышка.

2. Памятник бородинскому хлебу в Новом Уренгое (Ямал)

Ирина1407 Памятник бородинскому хлебу в Новом Уренгое (Ямал)

Памятник бородинскому хлебу находится в северной части города Новый Уренгой, на площади перед Серафимовской церковью. Открытие памятного знака состоялось накануне празднования 200-летнего юбилея со дня знаменитого Бородинского сражения.

Сооружение, называемое памятным знаком, представляет собой куб, поперек него ниспадающее знамя, а в центре — бородинский хлеб, от которого отрезано несколько ломтей.

О событиях того времени большинство теперь помнит, благодаря произведению Лермонтова «Бородино», батальным сценам из романа «Война и мир» и бородинскому хлебу. О том, что Бородинское сражение и черный хлеб со специями имеют нечто общее, мало кто догадывается. Известно, что среди ополченцев в войне с французами были и выходцы из Сибири. Вполне возможно, что встречались там и сибирские фамилии.

Капсула земли с поля, где проходило Бородинское сражение, была привезена и установлена на памятном знаке в 2012 году.

3. Памятник тульскому прянику (г.Тула)

Maxim Borozdin Памятник тульскому прянику (г. Тула)

Памятник тульскому прянику установлен перед новым Дворцом бракосочетания в Туле. Открытие памятник состоялось 6 июля 2014 года. На торжественном мероприятии присутствовали председатель областного правительства Юрий Андрианов и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Пряник отлили из бронзы в Москве на деньги спонсора. Его диаметр — 2,5 метра, вес — 1300 кг. На лицевой стороне памятника красуется надпись «Тульский пряник известен с 1685 года». Именно дата упоминается в писцовой книге 1685 года и считается днем рождения одного из главных символов Тулы. А на оборотной стороне — четверостишие авторов А. Чижова и В. Пояркова и надпись «Слава тульским умельцам».

4. Памятник Калачу в Муроме (Владимирская область)

Юлия Петрова Памятник Калачу в Муроме (Владимирская область)

Памятник Калачу появился в центре Муромеа 4 августа 2012 года рядом с ресторанам «Дворянский клуб», который находится возле городского рынка. В этот день в городе в первый раз отпраздновали праздник калача.

Считается, что Муром и есть родина этой русской булки. Стоит только обратить внимание на герб города, на котором изображено три калача. Первоначально, керамический калач весил 100 килограмм.

Зимой памятник случайно повредили при очистке от снега. Вскоре поставили новый калач, который получился лучше прежнего. Памятник подогревается, а температура поддерживается на уровне 35 градусов, она регулируется с помощью датчиков и скоро, после установки распылителей, керамический калач будет пахнуть свежеиспеченным хлебом.

5. Бублики при самоваре в Елабуге (Татария)

Сергей А Бублики при самоваре в Елабуге (Татария)

Красивый бронзовый самовар с бубликами стоит в Елабуге. Постамент соперничает по красоте с самим самоваром, сбоку виднеется связка бубликов и не хватает только чашек и чайника. Автор необычного памятника — Алмаз Хакимов.

4-метровый самовар с бубликами — это главный образ при чаепитии, стал символом радушия и гостеприимства города Елабуги и ее жителей.

Находится в историческом центре города, на площади Ленина, напротив гостиницы «Тойма», когда-то эта улица называлась Хлебная, а теперь — площадь Ленина. Был задуман как символ купеческой Елабуги, установлен в 2008 году. Местные кузнецы трудились над ним несколько месяцев.

6. Памятник хлебу в Пинске (Белоруссия)

Adelll Muna Памятник хлебу в Пинске (Белоруссия)

4 сентября 2014 года памятный знак хлебу установили у городского Дома культуры на площади Ленина города Пинска рядом с магазином Сестрорецкого хлебозавода.

Памятный знак представляет собой малую архитектурную форму. Это выполненный из гранита куб, на котором лежит ручник с колосьями и караваем хлеба с отрезанными ломтями. Знак украшает надпись на белорусском языке: «Хлеб жытнёвы, пшанічны, духмяны, найвялікшае дзіва вякоў. Хлебаробам жыццёвага звання і пашана і наша любоў».

Старшее поколение может рассказать, как краюха хлеба в полном смысле спасала людей от голодной смерти. Поэтому нужно беречь и всеми силами стараться приумножить то богатство, которым щедро делится наша земля. Уважение к труду хлеборобов является той основой, благодаря которой существует белорусский народ, культура и духовность.

7. Памятник булке в Берлине (Германия)

Аля-Рукодельница Памятник булке в Берлине (Германия)

Памятник булке (Schrippe) расположен в Берлине, где и была изобретена эта простейшая выпечка, это берлинская достопримечательность.

Именно булка «Шриппе"спасла жизни тысяч голодающих западноберлинских детей в 1945 — 1946 годах, эти булки разбрасывали с неба над Западным Берлином, находившимся в сталинской блокаде, раскидывали в небольших пакетах с другими сластями с военных американских бомбардировщиков.

Памятник поставлен частным обществом, занимавшимся и занимающимся помощью безработным города Берлина, булка спасает жизнь — так записано в уставе этого общества;

8. Памятник Воинам-освободителям на Оболони в Киеве (Украина)

romashka-biser.livejournal.com Памятник Воинам-освободителям на Оболоне в Киеве (Украина)

Памятник посвящен 67-й годовщине в Великой Отечественной войне и был торжественно открыт 7 мая 2012 года. В центре композиции 2 скульптуры, изображающие сидящих возле костра солдат.

По задумке авторов солдаты поминают погибших боевых товарищей. Еще одна скульптура представляет собой сам костер с висящим над ним котелком. Четвертая скульптура — рушник, лежащий на камне, на котором стоят солдатская каска, чашка с куском хлеба и ветка дуба.

На табличке указаны авторы памятника: художник — К.А.Фадеев; скульпторы — И.П.Мельничук, В.В.Билей.Киев, ст. м. «Минская» (пересечение Оболонского проспекта и улицы маршала Тимошенко).

Памятник изготовлен из бронзы и гранита.

Каждый человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба и около 35 тыс. булок за всю свою жизнь.