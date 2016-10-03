Из-за конфликта в Сирии произошло еще большее обострение отношений между США и Россией. Вашингтон приостановил двусторонние переговоры с Россией о разрешении сирийского кризиса, Москва, в свою очередь, приостановила действия соглашения об утилизации оружейного плутония. При этом сирийские вооруженные силы при поддержке российской авиации продолжают операцию в городе Алеппо, частично удерживаемом мятежниками, и Вашингтон, кажется, не в силах повлиять чем-либо на эти события, пишет Дейв Муджамбар в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM План В

В связи с этими событиями ряд официальных лиц в Вашингтоне стал призывать к более жестким мерам — так называемому «Плану Б». Однако у президента США Барака Обамы и его Совета национальной безопасности не так много возможностей повлиять на сложившуюся ситуацию. Среди четырех вариантов, которые можно рассматривать, называются бесполетная или безопасная зоны, удары по сирийским ВВС и поставки вооружения сирийской оппозиции. Тем не менее каждый вариант связан со значительным риском эскалации или негативных последствий.

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Несмотря на то, что у США есть возможности для уничтожения российских и сирийских ВВС и ПВО, что необходимо для установления бесполетной или безопасной зоны, с юридической и военной точки зрения такой шаг связан с рядом рисков. Юридическая часть проблемы заключается в том, что, технически США не находятся в состоянии войны с Сирией, а Совбез ООН не принимал никаких резолюций, которые бы давали Вашингтону право действовать на территории ближневосточной страны.

Даже те военные действия, которые осуществляют США внутри Сирии, являются актами войны — и с технической точки зрения незаконны. Администрации Обамы известно об этом, о чем государственный секретарь США Джон Керри и заметил на встрече с представителями вооруженной оппозиции.

«Проблема в том, что русским нет дела до международного права, а мы ему следуем», — заявил глава американской дипломатии. «У нас нет оснований, говорят нам наши юристы, пока у нас не будет резолюции Совбеза ООН, на которую русские или китайцы могут наложить свое вето, или пока на нас не нападут оттуда, или пока нас не пригласят. Россию пригласил легитимный режим», — добавил Керри.

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Для введения бесполетной или безопасной зон боевой авиации США придется перехватывать и, возможно, сбивать российские или сирийские летательные аппараты, входящие на обозначенные Вашингтоном или его союзниками территории. Здесь официальным лицам США придется пойти на риск в надежде на то, что Москва, стремящаяся избежать войны с США, отступит и скрепя сердце согласится на введенную США бесполетную зону. Однако Вашингтон в равной степени не хочет войны с Россией, которая, несмотря на то, что у неё сохранилась лишь часть военного потенциала её советского предшественника, является единственной страной, способной превратить США в радиоактивный пепел.

Маловероятно, что президент США будет готов идти на риск войны с ядерной державой за четыре месяца до ухода со своего высокого поста в рамках конфликта, где на карту поставлено немного жизненно важных интересов США, если вообще какие-либо. Россия, отмечает автор, понимает это и может не захотеть отступаться в случае открытого противостояния в воздухе с ВВС США, поскольку под удар будет поставлен национальный престиж. Поэтому такая стычка может привести к непредвиденным последствиям, и в истории были примеры таких эскалаций.

И действительно, не кто-нибудь, а сам председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, выступивший перед сенатской комиссией по делам вооруженных сил 22 сентября, заявил, что бесполетная зона — в тех рамках, которые предлагаются на данный момент, — приведет к войне с Россией и Сирией.

«На сегодняшний день, сенатор, если мы хотим контролировать воздушное пространство в Сирии, мы должны начать войну с Россией и Сирией, — отметил он. — Это довольно фундаментальное решение, которое я, без сомнения, не готов принять».

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Еще к более тяжелым последствиям привело бы решение применить вооруженные силы США против ВВС Дамаска и их базы, поскольку это стало бы открытым актом войны против Сирии — в еще большей степени, чем бесполетная или безопасные зоны. Как указал государственный секретарь Керри, без резолюции Совбеза ООН у США нет правовых оснований начинать боевые действия. Более того, еще большую проблему представляют военные трудности, связанные с ударами по сирийским силам.

По мнению автора, ВВС, ВМС и Морская пехота США могут легко уничтожить сирийские и даже российские ПВО и авиацию в Сирии. Москва — даже обладая могучим потенциалом своих С-400 — не способна противодействовать флоту истребителей-невидимок США F-22 «Раптор», поскольку те могут действовать на территориях, защищаемых такими системами, в чем и состоит их основная задача. Против F-22 долго не продержатся и российские Су-30 или Су-35.

Проблема состоит в том, что США не могут знать наверняка, будет ли Москва спокойно смотреть, как ВВС США уничтожают вооруженные силы Сирии. Более того, не ясно, сколько военных инструкторов России находится в рядах войск Дамаска, а также где именно они дислоцированы. Начни Вашингтон удары против сирийской армии, эти инструкторы могут пострадать. Однако, согласно заявлениям России, Москва просто так не позволит уничтожить силы Башара Асада.

Если вооруженные силы США вмешаются в Сирии, а российские и сирийские войска нанесут по ним ответный удар, американские F-22 смогут быстро уничтожить системы С-400, «Панцирь-С1», Су-30 и Су-35. Тем не менее ответ России может не ограничиться силами США и НАТО в Сирии. С учетом имеющегося у Москвы арсенала крылатых ракет «Калибр-НК» и бомбардировщиков дальнего действия, у Кремля есть большой выбор целей. Не стоит исключать, что Россия нанесет удары по базам США в Катаре, Объединенным Арабским Эмиратам или Турции с помощью крылатых ракет. Российский флот в Черном и Каспийском морях может легко поразить эти цели. Затем не стоит забывать о значительном флоте стратегических бомбардировщиков, способных наносить удары по самой территории США.

Таким образом, хотя легко начать конфликт с Россией и Сирией, горячее противостояние может выйти из-под контроля, поэтому было бы разумно проявить сдержанность, прежде чем начинать новую войну против вооруженной ядерным оружием державы, с которой американский народ необязательно стремится воевать. Тем более, когда речь идет о конфликте, где нет четких линий и нельзя сказать, где находятся «плохие парни», ведь даже представители поддерживаемой правительством США так называемой умеренной оппозиции отрезают головы детям. В таких обстоятельствах наилучшей политикой для США было бы оставить все как есть, Вашингтону нет нужды совать пальцы в очередное осиное гнездо.