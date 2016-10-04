Приватизация

Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины ответила на запрос издания «Деловая столица», касавшийся основных причин, по которым инвесторы отказываются участвовать в приватизации объектов энергетической инфраструктуры Украины. Как оказалось, инвесторов беспокоит отсутствие закона об энергорынке, отсутствие документов на землю и недвижимость облэнерго, необходимость вносить задаток в украинский банк, малый срок между объявлением о продаже объекта и самой продажей. Кроме того, ряд инвесторов опасаются заходить на рынок без местного партнёра. Судя по всему, во ФГИУ досконально изучили все страхи зарубежных инвесторов, что помогает максимально эффективно отсекать их от участия в продаже государственной собственности.

Впрочем, глава ФГИУ Игорь Билоус утверждает, что в приватизации облэнерго примут участие именно зарубежные компании, которых среди претендентов подавляющее большинство. «Сегодня более 15 инвесторов готовы принимать участие в приватизации облэнерго. Там есть несколько украинских компаний. Какие именно — я не могу разглашать, с ними были подписаны договора конфиденциальности. Но это будет международная приватизация», — обещает он в эфире канала 3s.tv.

По словам президента Украины Петра Порошенко, среди этих иностранных инвесторов могут быть израильские компании. Об этом он сказал журналистам во время совместного брифинга с президентом Израиля.

С ними обоими спорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский. «Это [приватизация облэнерго — Ред.] интересно тем, кто играет на рынке, то есть только украинским олигархам. Я не думаю, что какие-то зарубежные компании пойдут на украинский рынок, когда до его либерализации еще ждать и ждать». Кроме того, он развеивает надежды тех, кто ждёт от частного инвестора снижения тарифов на электроэнергию: «Приватизация украинских облэнерго никак не скажется на ценах для населения, так как эти компании будут в частных руках, а тарифная политика определяется НКРЭКУ [Нацкомиссия по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных тарифов — Ред.]. Это просто взаимоотношения между финансовыми группами», — объясняет эксперт журналистам «Голос.ua».

Если президент намерен продать облэнерго израильским инвесторам, то глава Минэнерго Игорь Насалик привлекает к участию в продаже украинских шахт иранские компании, сообщают в пресс-службе министерства. Хотя сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в кратком, но ёмком эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM выразил сомнение в том, что украинские шахты удастся продать хотя бы кому-нибудь: «В нынешней экономической ситуации госшахты можно продать только пациентам психбольницы», — считает эксперт.

ФГИУ готовит к продаже не только облэнерго. В пресс-службе ведомства сообщили, что вскоре будет официально объявлено о приватизации государственного пакета завода «Азовмаш» (50%+1 акция) — одно из крупнейших машиностроительных предприятий Украины. Собственником остальных акций считался соратник свергнутого президента Украины Виктора Януковича Юрий Иванющенко (известен также как Юрий Енакиевский).

Приватизация этого актива рискует стать не менее драматичной, чем продажа Одесского припортового завода. Дело в том, что «Азовмаш» задолжал десяти банкам порядка 0,57 млрд долл, а с их возвратом есть проблемы: сбыт предприятия в основном был рассчитан на Россию, что в текущих условиях неосуществимо. Предложения же о размещении на заводе государственного оборонного заказа неосуществимы как раз из-за фигуры совладельца.

Между тем предпродажный аудит государственной собственности преподносит украинским властям сюрпризы. «Хочу сказать, что сейчас [насчитывается] уже почти 3800 госпредприятий, поскольку сейчас Министерство экономики завершает полный аудит государственных предприятий, и в результате этого аудита мы нашли еще 300 государственных компаний, о которых никто не знал», — сообщила замминистра экономического развития Юлия Ковалив.

МВФ рассчитывает, что Украина до конца октября решит вопрос с приватизацией ПАО «Одесский припортовый завод». Представители Фонда подчеркивают, что это даст импульс для дальнейшей приватизации, в частности, для облэнерго — до конца 2016 года, ПАО «Центрэнерго» — до апреля 2017 года.

Валюта

По состоянию на 3 октября курс основных валют снизился в сравнении с прошлой неделей, однако сохраняет тенденцию к росту. Нацбанк Украины установил для доллара курс 25,93 грн (-0,06 грн с прошлой недели), для евро — 28,94 грн (-0,2 грн). Российский рубль оказался единственной валютой, которая чуть прибавила в стоимости с 0,407 до 0,409 грн (+0,002 грн). Вероятно, его укрепило подорожание нефти до 50 долл. за баррель.

На межбанковских торгах доллар торгуется за 25,91−25,95 грн, на чёрном рынке — 26,06−26,12 грн, т. е. примерно в тех же пределах, что и неделей ранее. Как уточняет в комментарии ресурсу UBR начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский, временное укрепление гривны — заслуга не только цен на нефть, но и украинских экспортёров, продававших в конце месяца валютную выручку. Однако вскоре укрепление окончится, ведь «давление на курс… может усилиться в связи с выходом на валютный рынок гривневой массы от погашенных индексированных облигаций».

По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, оплата закачиваемого в хранилища природного газа не создаст дополнительного давления на курс гривны, поскольку валютные средства для этого были накоплены заблаговременно: «Вопреки стереотипам о традиционной осенней девальвации гривны, в этом году ситуация значительно отличается от предыдущих лет. Обычно осенью «Нафтогаз Украины» [ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению] покупал валюту для оплаты природного газа. В этот раз он приобрел валюту заблаговременно. Соответственно, «Нафтогаз» этой осенью не будет создавать дополнительный спрос на валюту».

Такое заявление она сделала на Украинском финансовом форуме. Одновременно всю ответственность на скачки курса чиновница возложила на бизнес: «Разработанный нами график покупки валюты на репатриацию дивидендов помогает более равномерно распределить выплаты во времени. Но бизнес должен осознавать, что его решение по уплате дивидендов непосредственно отражается на курсе гривны». Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий добавляет, что начиная с июня, когда были смягчены валютные ограничения, сз Украины было репатриировано 400 млн долл. Такая достаточно скромная сумму объясняется просто: в НБУ разрешили вывод на более 1 млн долл в месяц на одно лицо.

МВФ

Постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Жером Ваше, присутствовавший на Украинском финансовом форуме, заявил о признаках финансовой стабильности в экономике страны. «Сейчас Украина делает то, что не делала 20 лет. Есть признаки финансовой стабильности. Сейчас только появились институты по борьбе с коррупцией. Нужно углублять их работу. Нужно создавать институции, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса», — отметил Ваше. Вместе с тем признаков стабильности, которые удалось рассмотреть представителю Фонда, пока недостаточно для продолжения финансирования Украины со стороны МВФ.

Одна из многих претензий МВФ — реформирование управления госбанками Украины. 30 сентября был сорван очередной дед-лайн принятия соответствующего законопроекта. В том, что это случилось, нет ничего удивительного: документ не только ещё не зарегистрирован в Верховной раде Украины, но даже не рассматривался правительством. Поэтому получение ещё одного транша до конца года (в Минфине робко на это рассчитывают) — скорее из области фантазий.

К обязательствам перед Фондом относится также и возврат России спорного кредита в размере 3 млрд долл. Переговоры на эту тему между главами Минфинов России и Украины состоятся в ближайшее время. «В рамках получения денег от МВФ от украинской стороны было получено обязательство, что она договаривается по большой серьезной проблеме, в том числе и для имиджа МВФ, а именно — проблеме долга перед одним из кредиторов. Поскольку МВФ сказал «а», принял решение о признании этого долга как долга суверена перед сувереном, а не долга суверена перед частником, суверенные долги фонд блюдет очень серьезно, потому что его акционерами являются государства. У России (в совете директоров МВФ) доля голосов не очень велика, но она — достаточно влиятельный игрок. А остальные страны, в том числе США, Германия, Япония, — тоже заинтересованы в том, чтобы им платили. В системе международных финансовых отношений МВФ — это гарантийный механизм того, что кредиторам платят. Вся мировая система направлена на то, чтобы не допускать дефолта по кредитам, в том числе и по кредитам МВФ», — пояснил эксперт, руководитель проекта «Путь к успеху» Андрей Блинов во время пресс-конференции. Кратко ситуацию можно свести к простой формуле: чтобы получить деньги, Украине придется сначала заплатить деньги.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко решил выступить с неожиданным разоблачением условий, на которых МВФ согласился выдать Украине очередной миллиард. «Деньги заняли четыре человека в этой стране. Подписали письмо, которое до сих пор не обнародовали, президент Украины, премьер-министр Гройсман, глава Нацбанка Гонтарева и министр-финансов Украины. Что на самом деле подписали, кроме технического меморандума, который размещен на сайте Минфина? В скрытых документах, первое — сокращение медицины, сокращение койко-мест и больниц, сокращение заработной платы. Даже МВФ указывает, что украинская власть сократила зарплату людям на 30%. Дальше для работающих пенсионеров, сократят [зарплату, — Ред.], например, на 15%, и не когда-то, а сейчас. Но самое главное, что скрывают, — это приватизация для себя «облэнерго», то есть энергетических объектов Украины, они договорились и скрывают от нас всех, что до апреля 2017 года лучшие заводы, ОПЗ, продадут уже в этом месяце. Зачем вставили это в меморандум с МВФ?» — заявил бывший глава спецслужбы на ток-шоу «Люди. Hard Talk».

Это тот характерный случай, когда источник во много раз важнее, нежели само заявление. Сложно сказать, что экс-глава СБУ сообщил что-то сенсационное. С самого начала сотрудничества с Украиной МВФ в целом придерживался схожей политики: требовать от правительства приватизации и максимального урезания «социалки». Это известно большинству интересующихся политикой украинцев, а не только людям, имевшим отношение к разведке. Поэтому вопрос по сути один: с какой целью банальность выдается за сенсацию? Основных версий две: либо Наливайченко планирует вернуться в активную политику, либо получил «заказ» на оглашение в эфире определённых тезисов. .

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, остаются примерно на том же уровне, что и неделю тому назад. А-95 подешевел на 0,01 грн, стоимость А-92 не изменилась (22,37 и 21,70 грн/л). А дизтопливо потеряло в стоимости 0,02 грн (19,45 грн/л). По словам отраслевых обозревателей, причина — в оптовых ценах. За последнюю неделю сентября они снизились примерно на 0,15−0,17 грн: дешёвый доллар с опозданием догоняет рынок. Однако это кратковременное затишье.

Во-первых, в последний день сентября оптовые цены отскочили обратно примерно на ту же величину (курс и подорожание нефти). Во-вторых, как сообщалось ранее, Кабмин предлагает увеличить ставку акцизного сбора на топливо, в том числе бензин, дизель и сжиженный газ на сорок два евро за каждую тысячу литров. Однако только сейчас прояснились подробности этого решения. Одновременно будет отменён акцизный сбор с розничных продаж на аналогичную величину (0,042 евро с литра). Как поясняет глава Минфина Украины Александр Данилюк в комментариях к предлагаемым изменениям в законодательство, часть сетей АЗС попросту не платят розничный акциз: «Особенности рынка топлива на Украине, неоднозначность норм, предусматривающих определение плательщиков этого налогового сбора, разнообразие договорных отношений, предусматривающих отпуск топлива через автозаправочные станции, таковы, что операции с розничной продажей происходят очень редко. Так, многие продавцы топлива перешли на операции по хранению топлива, оптовые поставки с использованием смарт-карт и талонов».

Иными словами, в грядущем подорожании будет заложен не только повышенный акциз, но и его нынешняя величина, от уплаты которой участники рынка уклоняются с помощью дыр в законодательстве. В Минфине таким образом рассчитывают получить с находчивых торговцев топливом 5 млрд грн ежегодно. Всего же, по словам эксперта общественной компании «ЕВРО-патруль» Вячеслава Коновалова, топливный акциз генерирует для государственного бюджета Украины 40−60 млрд грн ежегодно. Об этом он заявил интернет-ресурсу «Голос.ua».

Согласно информации Госстата Украины, продажи топлива через сеть АЗС Украины в январе — августе 2016 года продолжили снижаться: 150,4 тыс. тонн бензина (-10,2% к январю — августу прошлого года), 102,6 тыс. тонн дизельного топлива (-13,6%).

Субсидии, тарифы

В конце сентября на Украине выросли тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Теперь, в зависимости от класса энергопотребления, украинский бизнес заплатит за 1 кВт⋅ч 1,5728 грн (1-й класс) и 1,9699 грн (2-й класс), что на 0,1414 грн и на 0,1721 грн выше предыдущих значений.

На Украине запустили нестандартную информационную кампанию: известные персоны в десятке роликов доказывают украинцам, что повышение тарифов на услуги ЖКХ — суть благо и правильное решение. Одна из активных участниц последнего Майдана — певица Руслана — делает это на фоне своего дома, утыканного ветряками и солнечными панелями. Таким образом активистка призывает украинцев быть сознательными, экономить и переходить на возобновляемые источники энергии: «Я отказалась от путинского газа, я сказала это всему миру… и я знаю, что все мы можем это сделать». Где украинцам взять 100 тыс. долларов только на оснащение дома необходимым для энергосбережения оборудованием (именно во столько оценили эксперты вложения певицы в собственную энергонезависимость), она не пояснила. Координатор общественной организации «Опора» Татьяна Бойко утверждает, что повышение тарифов — выбор, который украинцы сделали на Майдане. Эти и другие весёлые ролики можно без труда найти на YouTube.

Канал YouTbe, на которых они размещены, принадлежит интернет-ресурсу teplo.gov ua. Однако, несмотря на наличие доменного имени, зарезервированного за правительственными ресурсами, похоже, не имеет прямого отношения к правительству Украины. На сайте указано, что ресурс, призванный информировать и вести просветительскую работу о проблемах и методах энергоэффективности, реализован при поддержке ОО «АСК реформ». Любопытно, что министр социальной политики Андрей Рева и вице-премьер по социальным вопросам Павел Розенко открещиваются от проекта и говорят, что узнали о нём от журналистов, а бюджетные средства на него тем более не тратили. «Сейчас правительство находится в непростой ситуации. Они приняли решение поднять тарифы все и сразу, а к выборам, мол, дадим субсидии. Но не тут-то было. Социальная напряженность растет, и теперь они и начинают использовать политтехнологов, чтобы сгладить ситуацию. Ключевой посыл роликов: «плати и молчи», — комментирует кампанию политолог Андрей Золотарёв для «Вести-Украина».

Между тем, по словам источника интернет-ресурса «Апостроф», закупка палаток для тарифного майдана уже стартовала: «Палатки заказала общественная организация, связанная с «Батькивщиной» Тимошенко. Они должны быть готовы до 1 октября».

»То, что готовится раскачка ситуации, — это 100%. Мы это видим по сигналам. У них уже есть предварительная дата. Пробную забастовку профсоюзов они собираются организовать 11 октября, об этом заявили их депутаты. Тема тарифов там будет одной из ключевых, это я и так понимаю и вижу», — комментирует это информацию для сайта «Гордон» политолог Тарас Березовец. По его мнению, протестующие на волне недовольства попытаются заставить Порошенко согласиться на досрочные парламентские и/или президентские выборы.

В Министерстве юстиции Украины рассказали, когда за долги за коммуналку будут конфисковать жилье.

«Закон запрещает забирать единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено. Также запрещено отчуждение недвижимого имущества, в котором зарегистрированы несовершеннолетние. Вместе с тем установленный законом порядок взыскания имущества должника предусматривает, что в первую очередь долг должен быть погашен за счет средств должника, а в случае отсутствия денежных средств иного имущества, и лишь в крайнем случае применяется взыскание жилья», — заявили в ведомстве.

В Минюсте подчеркнули, что взыскание жилых помещений должников при исполнении решений о взыскании коммунальных платежей в настоящее время фактически не применяется.

Полная либерализация коммунальных тарифов на Украине и приведение их к рыночному уровню возможно не ранее 1 апреля 2017 года, говорится в отчете МВФ. В документе отмечается, что к этому времени правительство должно представить механизм ежеквартального пересмотра тарифов в соответствии с рыночными ценами энергоносителей, а также в соответствии с колебаниями курса валют. Также подчеркивается, что немаловажным фактором станет завершение реформы управления государственным энергохолдингом «Нафтогаз Украины».

Статистика

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января — августа 2016 года составил 3,567 млрд долларов — это в 1,7 раза больше дефицита за январь — август 2015 года на уровне 2,154 млрд долларов. Как сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на предварительные данные, экспорт товаров за отчетный период составил 20,869 млрд долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года на 10,1%, импорт сократился на 3,6% — до 24,436 млрд долларов.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2016 г. по сравнению с июлем 2016 г. немного уменьшилась и на конец августа составила 12,4 млрд грн., сообщает Государственная служба статистики (Госстат). Так, задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение на конец августа составила 4,8 млрд грн, по оплате электроэнергии — 2,9 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 2,5 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн.

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