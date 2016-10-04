В Париже с апреля по ноябрь 1900 года проходила Всемирная выставка, на которой Россия, пожалуй, впервые предстала в полном объеме своих технических достижений и во всех тематических дворцах (кроме отдела колонизации). Фурор на выставке произвела русская матрешка — за оригинальность и своеобразие росписи игрушка получила золотую медаль. Разрисовал созданную в 1891 году в столярной мастерской в Абрамцеве Матрешку русский художник-передвижник, архитектор и декоратор Сергей Малютин.

Pavelbers.com Сергей Малютин. Девочка с петухом. 1900

Сергей Малютин. Автопортрет. 1901

Родился будущий художник 22 сентября 1859 года в Москве в купеческой семье, в три года остался полным сиротой, воспитывала мальчика тетка. Учиться Малютин начал в коммерческом училище, а затем окончил бухгалтерские курсы, после которых определился служить конторщиком в Воронеж. В конце 1870-х годов молодой человек попал на открывшуюся в Воронеже выставку «передвижников», там Малютин и принял решение оставить постылую контору и стать художником.

Вернувшись в 1880 году в Москву, он почти три года готовился к поступлению в Училище живописи, ваяния и зодчества, работая конторщиком в Управлении Брестской железной дороги. В 1883 году Малютин смог поступить в качестве вольнослушателя сразу в фигурный класс, минуя начальный и головной, и через год стать полноправным учеником. В 1886 году Малютин закончил Училище, не получив звание классного художника, а только свободного.

Сергей Малютин. Берег моря. Алушта. 1892

Зарабатывая на жизнь уроками живописи, он писал и пейзажи, обнаруживающие связь с поленовской школой, и исторические картины. Пробуя себя в разных жанрах, Малютин начинает писать портреты, а в середине 1890-х гг. по приглашению Саввы Мамонтова работает над декорациями для его Нижегородской оперы, а затем — для Московской частной оперы.

Начинает Малютин работать над книжными иллюстрациями к сказкам — в конце 1890-х годов он рисует сказки Пушкина, в том числе"Сказку о царе Салтане» и «Руслана и Людмилу». В 1890 году Малютиным была написана картина «По этапу». В этой работе Малютин рассказывал о судьбе разных сословий на фоне булыжной мостовой и тюремной стены. Почти в центре композиции находится городовой, который кричит, подняв голову, кому-то на противоположной стороне тюремного двора, у дверей тюрьмы стоит сонный часовой. Глухие стены и неяркие краски подчеркивают трагизм положения арестантов.

Сергей Малютин. По этапу. 1898

Весной 1900 года Малютин, уже женившийся, поселился в Талашкине, имении княгини Марии Тенишевой. Княгиня проявляла огромный интерес к народным художественным ремеслам и всеми силами способствовала их возрождению. До 1903 года Малютин руководил художественными мастерскими, по его эскизам резчики и столяры выполняли внутреннее и внешнее убранство зданий в усадьбе, Москве и Смоленске.

Основываясь в своем творчестве на народных образах, Малютин основателем оригинального русского модерна. Также в 1900 году Малютин вошел в состав объединения художников «Мир искусства». Имя Сергея Малютина не раз фигурировало на страницах журнала «Мир искусства», и публику все больше интересовало творчество художника.

Сергей Малютин. Эскиз фасада дома Перцова

Тем не менее, в 1903 году художник возвращается в Москву, где вступает в «Союз русских художников» и начинает преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В это время Малютин выигрывает конкурс на оформление фасадов и интерьеров доходного дома инженера и предпринимателя, строителя железных дорог Петра Перцова. Здание стало интересным явлением в архитектуре начала века. Из воспоминаний Перцова:

«С.В. (Малютин — ИА REGNUM ) взял в нем за основу существующую постройку — трехэтажный ящик с небольшими оконными отверстиями, нанес на него четвертый этаж с большими окнами комнат-студий для художников и с интересным балконом под золотым куполом под названием «Беседка Царицы» и пристроил к нему по набережной четырехэтажный особняк и по переулку — особый отлетный корпус со стильно разработанным главным подъездом, богато покрытым майоликовой живописью. Все здание завершалось высокими отдельно разработанными крышами, а стены и фронтоны дома были богато украшены пестрой майоликой. Эскиз получился в высшей степени интересным, красочным и крайне оригинальным — в сказочно-былинном стиле. Я пленился им и договорился с С.В., что он переработает проект, приспособив его к заданному плану… Меня С.В. совершенно захватил своим индивидуальным талантом, и я решил всецело отдаться на его вкус, вводя лишь небольшие коррективы чисто технического или хозяйственного значения».

Мастера, выписанные Малютиным из Нижегородской губернии, покрыли резными узорами по рисункам художника почти все деревянные поверхности дома — в том числе и квартиру хозяина. Мебель для доходного дома Перцовых изготовили тоже по эскизам Малютина. В мае 1906 года в дом, который сразу попал в путеводитель по Москве, въехали первые жильцы, в том числе и Малютин с семьей — он жил на верхнем этаже, а в одном из подвалов дома хранились его картины.

С этим домом-шедевром связаны две тяжелые утраты, о которых не любил говорить и вспоминать Малютин. Весной 1908 года в Москве случилось наводнение и вода Москва-реки затопила подвал дома. Сам художник 11 апреля находился на занятиях в МУЖВЗ, а когда по улицам Москвы хлынула вода, не успел добраться до дома. Вернувшись, он обнаружил часть своих полотен безнадежно испорченными: погибли «Куликово поле», «Царевна», «Леший», «Баба-яга» и множество других работ. Жена Малютина, Елена Константиновна, простудилась, бегая в ледяной воде и пытаясь спасти картины мужа. Она вынесла, что успела, но слегла и ушла из жизни через несколько месяцев.

Сергей Малютин. Портрет В.С. Малютина, сына художника. 1895

В это время Малютин, вдовец с четырьмя детьми, пишет много портретов, а начал он, после смерти жены, со своих детей. Малютин создает одни из самых интимных, личных произведений, внимательно наблюдая за своими детьми и рисуя их. Вскоре у художника возник замысел портретной галереи выдающихся современников: портреты он будет писать всю ставшуюся жизнь. В его серию вошли портреты представителей русской демократической интеллигенции предреволюционных лет, а затем замечательных деятелей молодой Советской России.

Сергей Малютин. Портрет В.Я. Брюсова. 1913

Открыл эту галерею портрет художника-передвижника Василия Переплетчикова (1912), за ним последовали портреты художника Михаила Нестерова, поэта Валерия Брюсова (оба 1913 года), художников Аполлинария Васнецова и Константина Юона (1914 год), а также книгоиздателя Ивана Сытина, писателя и журналиста Владимира Гиляровского (1915 год). В 1913 году Малютин вошел в «Товарищество передвижников».

В 1920-е годы Малютин пишет портреты Ивана Жолтовского (1919), писателей Дмитрия Фурманова (1922), Николая Моргунова (1924), Александра Серафимовича (1927 год) и артистки Ольги Книппер-Чеховой (1925). Кисти Малютина принадлежат портреты многих представителей технической и научной интеллигенции: мостостроителя Григория Передерия, инженера-путейца Юрия Успенского (1919, 1921), основоположника отечественной авиации Николая Жуковского (1921), врача, государственного деятеля Николая Семашко (1922), военного деятеля Юрия Саблина (1923), наркома просвещения Анатолия Луначарского (1925).

Сергей Малютин. Портрет писателя Д. А. Фурманова. 1922

Всего он написал более трехсот портретов — его работы становятся иллюстрацией нового времени. Портрет Фурманова стал одним из самых знаменитых произведений советской эпохи художника — он изобразил человека новой эпохи, деятеля революции, человека искусства и комиссара легендарной Чапаевской дивизии в свободной, естественно позе, сидящем в гимнастерке и накинутой на плечи шинели (в мастерской Малютина было очень холодно) на светло-зеленом фоне.

Композиционно в центре портрета находится лицо Фурманова, живое и подвижное лицо молодого мужчины. «Помню, что все сеансы проходили в оживленных беседах, которые доставляли отцу большое удовольствие, так как Фурманов был замечательным собеседником. Сергей Васильевич восхищался им: «Мягкая, чувствительная душа», — часто повторял он в те дни», — пишет дочь Малютина. На сдержанной гамме портрета выделяется красное пятно — орден Красного знамени, который Фурманов был награжден в 1922 году, а командование отрядом при разгроме Улагаевского десанта в 1920 году.

Портрет датирован 1922 годом, который стал особенным в жизни писателя не только из-за ордена. В январе этого года в своих дневниках он пишет первые наброски «Чапаева», а осенью начал писать книгу и она безраздельно правит его мыслями — он работает над ней в любую свободную от учебы минуту, часто ночами. Именно по причине работы над книгой не состоялся последний сеанс у Малютина — художник дописывал портрет по памяти.

Сергей Малютин. Партизан. 1936

Одной из последних значимых работ Малютина стала картина «Партизан» 1936 года. Посвященная Гражданской войне, она как будто отражает наступающее роковое время — позже советские баталисты используют прием Малютина с изображением укрупненной фигуры на фоне пейзажа в своих работах периода Великой Отечественной войны.

Последней работой мастера был портрет профессора Василия Шервинского, основоположника советской клинической эндокринологии, лечившего художника. Сергей Малютин умер в клинике на Девичьем поле 6 декабря 1937 года на руках у своих сыновей, Владимира и Михаила, ему было 78 лет.