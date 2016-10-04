Как может Россия — страна «с упадочной экономикой и ВВП Италии», по словам журналиста New York Times Дэвида Сэнгера, — обращаться так с США — крупнейшей экономикой мира, обладающей, по выражению Обамы, «величайшими вооруженными силами»? Смелость России связана с тем, что президент США Барак Обама слишком осторожен и рассудителен, пишет Ричард Коэн в статье для Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Внешняя политика США

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Автор отмечает, что, несмотря на все преступления правительства Сирии и России, реакцией США стали протесты и прекращение 3 октября двусторонних переговоров США с Россией.

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Из-за нежелания главы Белого дома поддержать требования введения режима прекращения огня с помощью силы государственный секретарь США Джон Керри оказался в сложном положении, в чем признался своим коллегам-дипломатам. Его слова — в результате утечки — стали сразу достоянием гласности. Теперь известно, пишет Коэн, что Керри выступает против политики Обамы.

Тем не менее нерешительность Обамы сказалась больше на нем, чем на главе дипломатии США. Из-за своей неготовности к активным действиям он был вынужден пуститься в странные объяснения своего решения, путая факты, хронологию и, по сути, снимая с себя ответственность за погибших и беженцев Сирии.

Во-первых, отмечает автор, выступая в интервью для CNN, глава Белого дома задал вопрос, оказались бы США в лучшей ситуации, направь они в Сирию большое число своих военнослужащих? Однако таких шагов никто не предлагал, а команда Обамы по обеспечению безопасности выступала за поставки вооружения и тренировку мятежников, которых Обама назвал «бывшими фермерами, учителями или аптекарями». К такому шагу призывали директор ЦРУ, главы дипломатического и оборонного ведомств, военные командование, и все же Обама отказался.

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Во-вторых, считает автор, Обама заблуждается в том, когда именно в сирийский конфликт вмешались Россия и Иран. По его словам, тогда как его критики заявили, что если бы он предоставил достаточную поддержку «умеренной оппозиции», её члены могли бы свергнуть «зверский режим» президента Сирии Башара Асада. Проблема состоит в том, считает Обама, что правительство Асада пользуется поддержкой России и Ирана.

Автор подчеркивает, что Москва и Тегеран вмешались в конфликт не сразу, а Обама мог бы еще в 2011 году, когда конфликт только начинался, сделать что-то. Тогда Обама подчеркивал, что Асад должен уйти. Но Асад не только не покинул своей пост, но и наплевал на «красную черту» самого Обамы, применив, как считает автор, отравляющие вещества против гражданского населения. И к 2013 году Асад, президент России Владимир Путин и «другие плохие парни» раскусили Обаму как слабого человека.

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Хотя никто не любит признавать свои ошибки, признать их придется. Так, бывший глава Белого дома Билл Клинтон заявлял, что он никогда себе не простит, что не вмешался и не остановил геноцид в Руанде.

Тем не менее, подчеркивает Коэн, президент по-прежнему может сделать определенные шаги. Он может поддержать своего госсекретаря, ввести гуманитарный коридор и по меньшей мере начать сбрасывать с самолетов продовольствие и медицинские препараты. Гуманитарные поставки не являются враждебным актом, и Россия не должна расценить их как таковые.

Обама может это сделать потому, что у Вашингтона есть для этого возможность, потому, что США не могут, считает автор, стоять в стороне и наблюдать, как убивают невинных, и потому, что Белый дом может сказать России, что у Вашингтона и Москвы есть моральное обязательство спасать жизни.