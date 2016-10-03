Венгрия стала первой страной в ЕС, громко высказавшей свое отрицательное мнение по поводу миграционных квот Евросоюза на прием беженцев, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, комментируя результаты народного голосования в Венгрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Планы Венгрии полностью отгородиться от беженцев за счет результатов референдума провалились. Национальная избирательная комиссия (НИК) страны признала народное голосование по квотам Евросоюза на беженцев несостоявшимися в связи с низкой явкой — около 43%. В то время как для признания референдума состоявшимся необходимо по крайней мере 50%. Об этом сообщает Associated Press.

Граждане Венгрии отвечали на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право предписывать обязательное расселение людей, не имеющих венгерского гражданства, в Венгрии без согласия венгерского парламента?». После подсчета 99,25% бюллетеней выяснилось, что 98,3% отклонили предложенную Евросоюзом квоту приема беженцев.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан обозначил свою позицию как антимигрантскую. Теперь же после провала на референдуме Орбан, как отмечает издание, намерен предложить изменить конституцию таким образом, чтобы результаты референдума были признаны. По словам главы правительства, Брюссель должен уважать волеизъявление венгерского народа и не может заставить Будапешт принимать мигрантов.

Ранее в ЕС решили принудительно распределить беженцев по всем странам Евросоюза, несмотря на протесты стран Восточной Европы. Венгрия является активным противником мигрантской политики Брюсселя, так как основной поток беженцев прибывает в страну из Сербии, где Будапешт уже установил стену и значительно усилил пограничный контроль.

Читайте подробнее: СМИ: НИК Венгрии признала референдум не состоявшимся

Венгрия стала первой страной в ЕС, громко высказавшей свое отрицательное мнение по поводу миграционных квот Евросоюза на прием беженцев, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, комментируя результаты народного голосования в Венгрии. Об этом сообщает сегодня, 3 октября, RT.

«Это отважное событие», — подчеркнул Орбан.

Он сказал, что имеющихся результатов референдума достаточно для того, чтобы вести переговоры с Брюсселем по поводу мигрантов. Премьер добавил, что в вопросе противостояния по квотам для беженцев между Брюсселем и Будапештом право выбора остается за Венгрией.

Читайте подробнее: Премьер Венгрии об итогах референдума: «Это отважное событие»

Президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что с прибывающими на территорию Европейского союза мигрантами, отказывающимися устраиваться на работу и получать образование, нужно бороться: их надо выселять на «пустые территории в Африке или на необитаемые острова в Греции». Такое заявление глава Чехии сделал в интервью газете Financial Times.

Уточняется, что Земан сделал своё заявление, находясь на острове Родос (Греция), где прошла международная конференция «Диалог цивилизаций». Чешский политик подчеркнул, что понимает — мигранты едут в ЕС из-за войны — в Ираке, Сирии и других странах.

«Я сейчас говорю только о решительных действиях в отношении той категории людей, которую мы называем экономическими мигрантами», — заявил он.

Земан обратил внимание на существующую зависимость между количеством беженцев в ЕС и числом джихадистов. Между этими показателями существует прямая связь, и исламским мигрантам не место в ЕС, в отличие от беженцев с Украины, России, Белоруссии, Сербии, Вьетнама.

«Я категорически против исламских беженцев, потому что я считаю, что наши культуры несовместимы», — сказал Земан. Политик привёл в качестве одного из аргументов несовместимости культур разницу в отношении к женщине.

Читайте подробнее: Президент Чехии предложил расселить мигрантов на необитаемых островах

Европейская комиссия согласилась с избирательной комиссией Венгрии, считающей референдум недействительным из-за недостаточной явки, передаёт Daily Mail.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас говорит, что т.к. меньше необходимых 50% электората приняли участие на голосование, оно «объявлено венгерской избирательной комиссией не имеющим юридической силы».

Власти Венгрии выступают против схемы Еврокомиссии по распределению 160 тысяч беженцев из Греции и Италии по остальным странам Евросоюза. Большинство из пришедших на референдум избирателей — 43 из 50 процентов — выступили против обязательных квот.

«Мы уважаем демократическую волю венгерского народа, и тех, кто голосовал, и тех, кто не голосовал», — добавил Шинас.

Читайте подробнее: Еврокомиссия не признаёт итогов референдума в Венгрии по беженцам

Министерство внутренних дел Литвы намерено всем беженцам, которых планируется переселить в страну, давать подписывать документ, который свидетельствует о том, что они информированы о размерах выплат и зарплат, сообщает новостная служба LNK.

Это будет делаться для того, чтобы позже беженцы уже не смогли жаловаться на то, что они не были информированы о том, какие пособия их ждут в Литве. «Вся информация о выплатах определенно предоставляется. (…) Мы говорим о том, как это зафиксировать, чтобы человек потом не мог говорить, что не знал, и что его ввели в заблуждение», — сказал министр внутренних дел Томас Жилинскас.

В Литве основное пособие на беженца составляет 200 евро в месяц. В Германии — 700 евро.

В конце сентября в Литву приехали 9 беженцев из Сирии. Желание прибыть в Литву из лагерей для беженцев в Греции и Турции выразили еще 100 мигрантов. Они пройдут проверку на безопасность. Министр говорит, что новые беженцы будут приезжать в Литву ежемесячно. Две семьи мигрантов уже уехали из Литвы в более обеспеченные страны.

Читайте подробнее: Литва хочет письменного согласия беженцев на маленькие пособия

Европейский союз подписал соглашение с Афганистаном с целью ускоренного возвращения афганцев, не соответствующих критериям беженцев, передаёт The Associated Press.

Согласно договору, Афганистан обязуется принять обратно своих граждан, не имеющих право находиться на территории ЕС и в течение месяца подготовить документы для мигрантов, не имеющих бумаг.

Бремя расходов за депортацию мигрантов берёт на себя Евросоюз.

Сделка заключена накануне международной конференции стран-доноров в Брюсселе. Ожидается, что ЕС выделит до 1 млрд евро в год для Афганистана до 2020 г. Реадмиссия афганцев не является условием для этого финансирования.

Читайте подробнее: ЕС подписал договор с Афганистаном для депортации нелегалов

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с семьёй имама, в чьей мечети произошёл взрыв неделей ранее в Дрездене, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Встреча состоялась в завершении Дня немецкого единства. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт опубликовал в «твиттере» фото, на котором видно, как Меркель говорит с мусульманской семьёй.

26 сентября у двери мечети турецко-исламской общины и перед Конференц-центром последовательно раздались взрывы. Никто не пострадал, но был причинён материальный ущерб. Следователи пока не установили личности злоумышленников.

Читайте подробнее: Меркель встретилась с семьёй имама в Дрездене

Демонстранты издевались над канцлером ФРГ Ангелой Меркель, когда она прибыла на торжества в Дрездене, чтобы отметить 26-летие со дня объединения Германии, передаёт Reuters.

Держа в руках плакаты с надписями «Меркель должна уйти», правые скандировали лозунги, обращённые против Меркель.

Немецкие СМИ оценили число протестующих в «несколько сотен».

Дрезден является бастионом антиисламского движения «ПЕГИДА», собиравшего еженедельно до 20 тысяч сторонников в начале 2015 года.

Протесты связаны с миграционной политикой канцлера, принявшей в 2015 г. до миллиона мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Азии.

В коротком заявлении Меркель призвала к «взаимному уважению» в политических дебатах и выразила надежду на то, что в решении новых проблем будут участвовать все, независимо от политических взглядов.

Читайте подробнее: Дрезден: Демонстранты издевались над Меркель на Дне немецкого единства

В финском городе Кеми пожилой мужчина стрелял в иммигрантов из пневматического оружия. Инцидент произошёл в пятницу, 30 сентября, однако финский национальный вещатель Yle сообщил о нём только сегодня, 3 октября.

По версии полиции, 60-летний мужчина выстрелил из пневматического оружия по двум иммигрантам, которые в этот момент проходили мимо его дома. Пострадавшие шокированы произошедшим, заявили в полиции.

Читайте подробнее: В Финляндии мужчина стрелял из пневматики по иммигрантам