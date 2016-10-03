Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 25 сентября — 2 октября стали: папа Франциск на Закавказье посетил «периферийную» Европу; азиатские лидеры внимательно следят за предвыборными дебатами в США; великий аятолла Хаменеи выступил против выдвижения Махмуда Ахмадинежада на пост президента Ирана; латинский епископ Харьковский и Запорожский приветствует диалог между Ватиканом и Московской патриархией; поляки боятся наплыва сотен тысяч украинцев в Польшу и другое.

Папа Римский Франциск посетил с визитом Грузию и Азербайджан. Как заявил L'Osservatore Romano (Ватикан) кардинал Курт Кох, глава Папского совета по содействию христианского единства, это стало поездкой понтифика на окраины христианской Европы. Пребыванием в Тбилиси и Баку папа Франциск продолжает сближение с «периферийной» Европой, которое уже привело его в Лампедузу, Тирану, Сараево, Лесбос, Ереван. Именно на эти очень разные регионы, расположенные на границах, в которых сплетаются проблемы нашего времени, и где католики часто составляют меньшинство, обращает свой взгляд понтифик. Взгляд, который справедливо называют «взглядом Магеллана», который был известным исследователем, совершившим кругосветное путешествие, прежде чем вернуться обратно в исходную точку. Франциск принимает внешнюю точку зрения, он сам пришел из периферии и сейчас приглашает нас посмотреть на Европу через ее окраины.

Во время посещения Тбилиси папа Франциск пообщался с местной общиной Халдейской католической церкви, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). На встрече присутствовал и халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако, который спросил папу, не собирается ли он нанести визит в Ирак, так как иракским католикам нужно «ваше присутствие, ваша поддержка и благословение». В ответ Франциск ограничился одним словом: «Иншаллах» (ритуальное молитвенное слово в арабских и мусульманских странах, переводится как «если пожелает Бог» — ИА REGNUM ).

Папа призвал азербайджанских католиков идти бесстрашно вперед, передает Radio Vaticana (Ватикан). По окончании мессы в церкви Непорочного Зачатия при Салезианском центре Баку и перед заключительным благословением Франциск сказал: «Кто-то может подумать, что папа теряет так много времени, проехав многие тысячи километров пути лишь для того, чтобы посетить небольшую общину в 700 человек в стране с населением в 2 миллиона… И это не однородная община, потому что вы между собой говорите по-азербайджански, по-итальянски, по-английски, по-испански… На многих языках… Это община на периферии. Но папа в этом подражает Святому Духу: Он также сошел с неба в небольшую общину на окраине, закрытой в горнице. Этой общине, которая боялась, чувствовала себя бедной и, возможно, гонимой или оставленной в стороне, Он дает мужество, силу, смелость идти вперед и возвещать имя Иисуса! И двери этой общины Иерусалима, которые были закрыты из-за страха или стыда, широко распахнулись, и оттуда исходит сила Духа. Папа теряет время так же, как тогда терял время Святой Дух! Только две вещи нужны: в той общине была Матерь — не забывайте о Ней! — и в той общине были милосердие, братская любовь, которую Святой Дух излил в них. Смелее! Вперед! Отбросив всякий страх — вперед!».

National Catholic Register (Айрондэйл, США) анализирует итоги первого раунда предвыборных дебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. По мнению издания, ставки на них были более высоки для Хиллари, ведь ее штаб должен был остановить прорывной импульс Трампа. Но у Хилари больше нет серьезного отрыва, опросы избирателей показывают, что она не ведет в счете. В сторону Трампа качнулись симпатии католиков. В августе опрос Washington Post — ABC показал, что Трамп отстает на три пункта от Хиллари среди белых католиков. Новое исследование Washington Post — ABC говорит, что ситуация изменилась полностью. Трампа поддерживают 57% белых католиков против 33% за Хиллари. Это плохая новость для ее штаба в то время, когда Хиллари изо всех сил пытается заручиться лидерством в колеблющихся штатах. Если переход католиков на сторону Трампа продолжится, то католические избиратели могут вручить ему победу на выборах.

Религиозные вопросы на дебатах между Клинтон и Трампом не затронули напрямую религиозную тематику, отмечает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Издание цитирует старшего сотрудника американской католической медиакорпорации «Вечное слово» (EWTN) Мэтью Бансона, который считает, что претенденты не могли уделить внимание обсуждению вопросов веры из-за структуры первого раунда дебатов, которые были сосредоточены в основном на национальной безопасности, экономике и направлении движения страны. Тем не менее Бансон ожидает больше упоминаний о вере во время дискуссии между кандидатами в вице-президенты, которая состоится 4 октября между вирджинским сенатором-демократом Тимом Кейном (позиционирует себя как прихожанин Католической церкви) и губернатором-республиканцем штата Индиана Майком Пенсом (бывший католик, ныне определяет себя как евангельский христианин). Ну, а в целом, по мнению аналитика EWTN, Клинтон ориентируется на своих сторонников из протестантских номинаций и «более светских избирателей», которые, возможно, голосовали за ее основного оппонента, сенатора Берни Сандерса. Трамп ухаживает за евангельскими христианами и в последнее время, «с некоторым запозданием», обратил внимание на католиков.

Между тем, L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) полагает, что американские католики одинаково скептично относятся к обоим кандидатам в президенты. По вопросам миграции, семьи, абортов, справедливости и мира у претендентов нет ответов, которые бы полностью удовлетворяли этическим и социальным запросам католического мира. Трамп, республиканец, демонстрирует напоказ радикальные позиции по таким проблемам, как иммиграция (что резко контрастирует с призывами папы и повседневной работой Церкви), он является убежденным сторонником оружейного лобби и не дистанцируется от крайних правых. Хиллари, демократ, имеет очень либеральные воззрения на аборты и семью. Профессор церковной истории из Католического университета Америки Уильям Дингес видит ситуацию так: 40% католиков готовы поддержать кандидата от Республиканской партии, еще 40% — от Демократической, а остальные 20% до сих пор не определились, за кого голосовать.

Азиатские лидеры внимательно следят за дебатами в США, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Для азиатов интересны три вопроса: отношения Вашингтона с Пекином; роль американцев в продвижении мировой торговли; насколько США могут быть надежным партнером для Азии по проблемам безопасности. Для Южной Кореи выбор достаточно прост. Аналитики и дипломаты говорят, что Сеул явно на стороне Клинтон, а не Трампа, из-за его бескомпромиссной позиции по Северной Корее. «Жесткая Америка» является гарантией против ядерной программы КНДР, но «слишком жесткая», как в случае с кандидатом-республиканцем, может привести к катастрофической войне, от которой пострадает Южная Корея и ее народ. Транс-Тихоокеанское партнерство является еще одним важным вопросом. Сеул выступает в пользу торговой сделки с некоторыми оговорками. Клинтон тоже, но хочет пересмотреть его условия. Трамп поддерживает протекционизм и более склонен к автаркии. Он мог бы отказаться от подписи своего предшественника под соглашением, что способно серьезно повредить имиджу Южной Кореи. Японию волнуют те же проблемы, что и Сеул, но она поддержит победителя выборов. Хотя правительство Синдзо Абэ, кажется, слегка склоняется к Трампу, потому что оценивает его, как «сильного человека». Удивительно, но это может убедить и китайцев в пользу республиканца. Китайцы любят тех, кто любит власть, особенно когда они являются предпринимателями, как Трамп. Для Пекина ключевым вопросом в этой связи будет ситуация в Южно-Китайском море. Последнее, что еще волнует Азию, это позиция кандидатов по исламу и исламскому терроризму. Клинтон явно отказалась приравнивать ислам к исламскому фундаментализму и имеет давние отношения с американскими мусульманами. Трамп зашел так далеко, что предлагает их высылать. Это может повредить ему в диалоге со странами с «беспокойным мусульманским меньшинством, как Китай, Индия, Таиланд и Филиппины».

Также издание обращается к событиям в Иране. Великий аятолла Али Хаменеи выступает против выдвижения Махмуда Ахмадинежада на пост иранского президента. Об этом в речи перед группой студентов заявил сам Хаменеи. По его словам, «один человек» попросил его поддержки, но «мы сказали ему, что не считаем его подходящим для участия в выборах». Чтобы смягчить эффект от оглушительного отказа поддержать консервативного лидера, который до сих пор пользуется влиянием среди сельских масс и беднейших слоев населения, Хаменеи добавил, что его слова не являются «директивой», а, скорее, «советом». Аналитики и эксперты отмечают, что таким образом аятолла попытался остановить многочисленные спекуляции, которые последовали за его встречей с Ахмадинежадом. Экс-президент в последние месяцы активизировался, стал проводить встречи и присутствовать на общественных мероприятиях, чтобы напомнить о себе в различных провинциях страны, укрепляя позиции тех, кто был готов сделать ставку на возвращение его в политическую жизнь.

Латинский епископ Харьковский и Запорожский Станислав Широкорадюк рассказал KATHPRESS (Вена, Австрия) о ситуации на Украине. Санкции Европейского Союза против России понимаются на Украине, по словам монсеньора, как свидетельство большой солидарности. Однако толк от них будет, если изменится курс российского правительства. «Москва продолжает утверждать позицию, что украинцы могут быть только рабами или врагами. Мы не хотим быть рабами, поэтому мы враги», — говорит Широкорадюк. Украине нужен мир, но он, прогнозирует епископ, будет стоить ей дорого: придется отказаться от претензий на оспариваемые территории на Донбассе, как ранее от ставшего российским Крыма. Но есть и «великая радость» — таковой стало решение Европейского парламента об отмене виз для украинцев. Положительно монсеньор прокомментировал сближение на самом высоком уровне между Католической и Русской православной церквями. Диалог, начатый Франциском и московским патриархом Кириллом, для Украины является также «хорошей новостью» и «приносит надежды».

Polonia Christiana (Краков, Польша) задается вопросом: почему мы «импортируем» в Польшу украинцев? В этом году на закрытии Экономического форума в Кринице прозвучало неожиданное заявление. Правительство в лице вице-премьера (Матеуша Моравецкого — ИА REGNUM ) объявило о намерении привлечь в Польшу сотни тысяч украинцев, которые бы, как выразился сей чиновник, «заполнили пробел» на нашем рынке труда. Этим «пробелом», конечно, является массовое бегство нескольких миллионов поляков за границу в поисках лучших перспектив на будущее. Вице-премьер рассуждает, в принципе, логично. Польский рынок труда подвергается циклическим колебаниям. Сегодня показатель безработицы находится на минимальном уровне. Во многих регионах просто не хватает персонала. Однако несколько миллионов поляков, которые в настоящее время выехали за рубеж — это ежедневно сотни тысяч непроданных в Польше буханок хлеба, булочек, сливочного масла, молочных пакетов и тому подобного. Это непроданные автомобили, квартиры и машины. Эмиграция поляков сокращает спрос в стране, что неизбежно ограничивает предложение. Кто сможет предложить более низкую цену на свою продукцию, тот и выживет. Это дефляционный сценарий. Сломать его импорт иностранной рабочей силы не поможет. Приток сотен тысяч украинцев окажет давление на польских работников, чья заработная плата будет понижаться, а арендная плата за жилье и цены на еду — расти. Малоимущие поляки в условиях повышения стоимости жизни будут вынуждены, как можно скорее покинуть страну. И мы все рискуем оказаться на пике острого экономического кризиса с одним или двумя миллионами украинцев, которые занесут в Польшу различные «революционные» тенденции, а на наших улицах окажутся массы враждебных нам элементов.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.