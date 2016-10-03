Все больше вопросов появляется в связи с коммерческой деятельностью кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа, что может стать испытанием как верности партии своему выдвиженцу, так и сдержанности самого Трампа перед следующими дебатами с бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Издание New York Times вышло со статьей, в которой указывается, что в 1995 году Дональд Трамп заявил об убытках в размере $916 млн, что давало ему право в течение 18 лет не выплачивать налоги на прибыль. Есть вероятность, что Трамп нес убытки и после 1995 года, что также давало ему право не платить налоги. В связи с этим стоит ответить на ряд вопросов.

Так, основной вопрос, который требует ответа, заключается в том, заплатил ли он налог на прибыль. Об этом нельзя сказать до тех пор, пока республиканец не опубликует — как и все претенденты на высокий пост с 1976 года — свою налоговую отчетность, и этот вопрос может сыграть ключевую роль, поскольку до дня выборов осталось около пяти недель. Поэтому в ближайшие дни стоит ожидать, что основное внимание будет приковано именно к вопросу о налогах республиканца, избежать ответа на которые Трамп не может.

Хотя сторонники кандидата-республиканца назвали то, что он ушел от федеральных налогов на прибыль, «гениальным», поскольку Трамп знает как использовать налоговый кодекс США на пользу себе и своим сотрудникам, это сомнительный комплимент. Такого мнения, в частности, придерживается бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Однако такой эпитет в отношении человека, который не заплатил налоги, может вызвать негативные вопросы, поскольку если гений тот, кто не платит, то кто тогда тот, который платит?

Вопрос с налогами может повредить имиджу Трампу среди избирателей на промышленном среднем западе. И в свете сообщения New York Times может оказаться, что труженики США, которых Трамп собирается защищать от иммиграции и глобализации, платили больше федеральных налогов, чем Трамп, несмотря на его богатство.

Может оказаться, что сам Трамп является выгодополучателем статус-кво, сложившегося в Вашингтоне. Таким образом, ему будет сложнее привлечь на свою сторону избирателей в штатах Пенсильвания и Огайо, где ему отчаянно нужна победа. И стоит ожидать, отмечает CNN, что давление на Трампа с требованием опубликовать налоговую отчетность будет возрастать. На каждой встрече кандидата с общественностью или прессой ему будут задаваться вопросы о его налогах, и реакцией на такое давление, как и прежде, будут выпады против его оппонентов.