Беспрецедентная неонацистская идеологическая атака происходит в эти дни в Калининграде. С начала сентября испещрены свастикой и экстремистскими лозунгами около десяти мемориалов героям Великой Отечественной войны (это не считая такой «мелочи» как портрет Гитлера в трёх шагах от здания прокуратуры и «национально-культурная» свастика латышских дипломатов).

Благодарность участнику штурма Кёнигсберга. Апрель 1945 года

Я говорю о примерном количестве испоганенных памятников, потому что, по данным источника ИА REGNUM, во-первых, не все выявленные акты вандализма попали в СМИ, а во-вторых, пока досконально не осмотрены все мемориалы в регионе. В Калининграде таких объектов 26, а в области — 168.

Пик осквернений пришёлся на минувшие выходные — 1 и 2 октября. Преступники посягнули на ключевой символ победы над фашизмом в Калининграде — мемориальный комплекс 1200 гвардейцам, погибшим при штурме города-крепости Кёнигсберг. Стела воинам 11-й гвардейской армии стала первым в мире памятником, сооружённым в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь покоится и мой родственник — гвардии рядовой Выползов из села Половинное Целинного района Курганской области. Стрелок 16-й гвардейской дивизии, 19-летний Володя Выползов был убит 6 апреля 1945 года, не дожив до взятия Кёнигсберга три дня.

Монумент 1200 гвардейцам был воздвигнут 30 сентября 1945 года, когда город носил ещё немецкое имя. И осквернение мемориала аккурат к 71-й годовщине открытия памятника считаю вовсе не совпадением. О символических подтекстах варварства и хочу поговорить.

Суждение первое. У неонацистских росписей с большой долей вероятности автор один. Даже если исполнителей несколько, то все они, по всей видимости, идейно объединены и действуют согласованно. Разрозненные вандалы-одиночки не станут писать в разных парках и с интервалом в две недели один и тот же слоган, который на первом этапе не фигурировал в СМИ.

Суждение второе. Первое преступление было совершено 17 сентября, когда поруганию подверглись две братские могилы, расположенные в безлюдном Макс-Ашман-парке.

17 сентября — крайне важная дата в моих рассуждениях. Это годовщина Освободительного похода Красной Армии 1939 года, когда Сталин вернул нашей стране восточные области Польши, ранее захваченные Варшавой в результате Советско-польской войны. Именно в Польше 17 сентября 2016 года прокатилась волна вандализма по воинским захоронениям красноармейцев. Преступники писали на надгробных плитах и монументах в польских городках эту дату — 17.09.1939.

Суждение третье. Лица, писавшие экстремистские лозунги, не придерживаются никакой идеологии. Если переписать в одну строку все их призывы и угрозы, то мы получим кашу — «Убей мента», skinhead, «Азов», «Смерть жидам», «Страна воров, страна ментов», 14/88, «На Кремль» (надпись на легендарном танке Т-34, бравшем Кёнигсберг) и др. И, конечно, свастика и руны СС. Такой набор слоганов наводит на мысль, что преступник писал, скажем так, неискренне, выполняя лишь задание.

А теперь вернёмся к главному вопросу — есть ли связь между калининградской вандальной серией и польской вакханалией? Она появится, если в ближайшее время мы услышим от властей Польши пространное коммюнике о «русских варварах в Калининграде», которые оскверняют память своих же солдат больше, чем поляки — чужих.

Поэтому надеюсь, как и все потомки героев-фронтовиков, что правоохранительные органы Калининградской области качественно и быстро расследуют преступления, а не спустят дела участковым.