Каждый год 1 октября в Китае начинается одна из двух «Золотых недель» — так жители КНР называют несколько праздничных дней объединенных с выходными в общенациональные каникулы. Первая «Золотая неделя» связана с празднованием Чуньцзе, известного во всем мире как Китайский новый год. Вторые каникулы приурочены к главному государственному празднику Китая — Дню образования КНР.

Чжоу Шу. Коммунистический кружок

Исторические предпосылки

События, предшествующие официальному провозглашению нового коммунистического государства в 1949 г., имеют неоднозначную оценку как со стороны китайских, так и со стороны отечественных историков. Синьхайская революция 1911−1912 гг. привела к падению Имперского Китая и созданию Китайской Республики — государственного образования ханьцев, однако, несмотря на успех революционеров, большинство проблем, стоящих перед китайским обществом, так и не были разрешены. В результате на территории современного Китая вскоре вспыхнула гражданская война между основными политическими силами — партиями Гоминьдан и КПК. Гражданская война, длившаяся более 20 лет, началась в 1921 г. и фактически завершилась лишь в нач. 1950 г., то есть уже после официального создания КНР.

К концу Второй мировой войны бывшие противники, объединившиеся для борьбы с Японией, КПК и Гоминьдан начали готовится к решающей схватке за власть. Результатом войны стала полная победа КПК, поддержку которой осуществлял Советский Союз. Несмотря на финансовую помощь со стороны США, гоминьдановцы так и не смогли заручиться поддержкой населения и были вынуждены бежать на Тайвань.

Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009 Мао Цзедун и Чан Кайши на переговорах об окончании гражданской войны

В конце сентября 1949 г. в Пекине состоялась историческая сессия Народного политического консультативного совета Китая — высшего представительного органа власти, в результате чего Мао Цзэдун был выбран в качестве председателя Центрального народного правительственного совета. 1 октября, уже вступивший в новую должность, Мао Цзэдун стоя на трибуне на площади Тяньаньмэнь перед 300 тыс. соотечественников торжественно объявил о создании нового государства — Китайской Народной Республики. 2 декабря новообразованное правительство КНР объявило 1 октября государственным праздником.

Примечательно, что во время того, как в столице проходили народные гуляния, на юге страны продолжались ожесточенные бои. Столицу провинции Гуандун Гуанчжоу удалось взять штурмом лишь 8 октября, Юньнань была взята под контроль в декабре 1949 г., а о. Хайнань быть отбит у Гоминьдана лишь весной 1950 г.

Период с 1949 по 1954 г. считается китайскими историками «переходным» — в эти годы в КНР проходил процесс формирования правовой системы, завершившийся принятием Конституции 1954 г. Согласно тексту которой, Китай признавался «государством народной демократии, руководимым рабочим классом и основанном на союзе рабочих и крестьян».

Военные парады

1 октября традиционно ассоциируется с военными парадами на площади Тяньаньмэнь. Смотры военной техники проводились ежегодно вплоть до конца 60-х, когда руководство страны решило отказаться от военных парадов. Однако уже в 1984 г. накануне празднования 35-й годовщины образования КНР председатель Ли Сяньнянь — один из «Восьми бессмертных Коммунистической партии Китая» — возобновил ежегодные смотры боевой техники.

Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009 НОАК

В наше время мировое сообщество пристально следит за всеми торжественными парадами на Тяньаньмэнь — во время прохождения по главной площади страны были неоднократно замечены новейшие образцы китайского вооружения. Так осенью 2015 г. состоялся «дебют» китайских ракет «Дунфэн-21D» (DF-21D), известных во всем мире, как «убийцы авианосцев», и «Дунфэн-26» (DF-26) — самой современной баллистической ракеты КНР.

1 октября в наши дни

Столичные власти уделяют пристальное внимание украшению Пекина по случаю празднования Дня образования КНР. Традиционно все центральные улицы и площади города украшаются живыми цветами, однако в последние годы появилась новая тенденция — многометровые флористические композиции создают с помощью 3D — печати. В 2016 г. Тяньаньмэнь украсит 17-метровая корзина с пионами, диаметр каждого из которых составит 3 метра.

На центральной площади Пекина разбивают сады, устанавливают фонтаны, а также инсталляции, посвященные истории Китая и важным событиям современности. Так в 2004 г. главной темой праздничных инсталяций стали начно-технические достижения КНР. На Тяньаньмэнь появился макет пусковой установки космодрома, модели подводных лодок и научно-исследовательских кораблей.

Главной темой украшения Пекина в этом году стали предстоящие Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в столице в 2022 г., и проект Нового Шелкового пути. Как сообщают власти, к 1 октября 2016 г. Пекин будет украшен 15 млн цветов и 200 праздничными экспозициями.

Власти КНР отдают дань историческому прошлому страны — ежегодно на площади Тяньаньмэнь у монумента Народным героям выставляется портрет Сунь Ятсена — революционера, получившего после смерти титул «отца нации». До 1987 г. в День основания КНР также выставлялись портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, однако в дальнейшем от этого отказались, ограничившись лишь портретом идейного вдохновителя Синьхайской революции.